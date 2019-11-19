Красота Овечкина и плевок в лицо: российская ночь в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день, главным действующим лицом которого в очередной раз стал российской нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. «Кэпиталз» на своем льду принимал «Анахайм Дакс», в последнем матче прервавший серию из пяти поражений подряд. «Столичные» также не блещут стабильностью, чередуя победы с поражениями, однако в игре на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» против «могучих уток» были все же очевидными фаворитами, учитывая разницу в классе.

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Как и ожидалось, свой статус «Вашингтон» подтвердил уже на 50-й секунде, когда команду вперед вывел Рихард Паник, отличившийся впервые в текущем сезоне. Кроме того, «Кэпс» удалось выйти на единоличное первое место в лиге по показателю быстрых голов — шайба Паника стала третьей по счету для «Вашингтона», заброшенной на первой минуте.

Однако самым красивый гол в воротах «Дакс» оказался на старте второго периода. Гости остались в меньшинстве после удаления Картора Роуни, чем воспользовалась «русская связка» «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, результативно начавший сезон, сделал классическую передачу на Овечкина в круг вбрасывания, откуда капитан «Кэпиталз» фирменным броском из своего «офиса» отправил шайбу в ворота Джона Гибсона. Вторым ассистентом выступил Джон Карлсон. Красота, к чему уже давно приучил россиянин, в простоте и элегантности:

Для 34-летнего российского форварда эта шайба стала уже 15-й в сезоне. Всего же на его счету 25 (15+10) набранных очков по итогам 13-ти встреч. Лидером в списке бомбардиров НХЛ остается нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, уже наколотивший 17 голов, а на втором месте располагается форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леон Дразайтль с 16-ю заброшенными шайбами. Забив свой 15-й гол, Овечкину удалось обойти в гонке лучших снайперов капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса — у обоих по 14 шайб.

«Тяжелая игра получилась, но мы контролировали шайбу и ход поединка. Мы держали все вместе, это хороший знак. Кузнецов проделал классную работу, мы здорово держали шайбу в чужой зоне, было хорошее движение, мы использовали появившееся пространство», — сказал россиянин после матча.

Но, что гораздо важнее, Овечкин стал на еще один шаг ближе к новому для себя рекорду: теперь он находится на расстоянии одного гола от Теэму Селляне, занимающего третье место по показателю голов в большинстве. У россиянина — 254 шайбы, когда как у легендарного финна — 255. Лидером по-прежнему остается Дэйв Андрейчук (274), а второе место занимает Брэтт Халл (265).

Однако надо понимать, что среди действующих хоккеистов если кому и ставить новый рекорд, то только лишь Овечкину.

Преимущество «Вашингтон» держал до конца игры. Чендлен Стивенсон и Якуб Врана сначала увеличили гандикап «Кэпиталз» до четырех шайб, но после «столичные» дважды пропустили — от Сэма Стила и Николя Делорье. Окончательный итог встречи установил Том Уилсон — 5:2 в пользу «столичных». Еще один российский игрок «Вашингтона» Дмитрий Орлов также поучаствовал в победе, проведя на площадке 19 минут и 54 секунды с коэффициентом полезности »+2».

Но без неприятных эмоций все же не обошлось. Нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй подвергся критике со стороны даже собственных болельщиков за плевок в Эрика Гудбрансона во время драки.

By the way, here's the reason for the match penalty for Garnet Hathaway. pic.twitter.com/e3W97zFSKV — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 19, 2019

Правда, в итоге удалось все решить по-мирному. Хэтэуэй в послематчевом интервью признал вину, объяснив свое поведение эмоциями.

«Подобному нет места в хоккее. Это был эмоциональный поступок c моей стороны. Вы не планируете такие вещи заранее в своей голове. Просто случилась моментальная реакция. К сожалению для меня, это был неправильный ответ на его удар», — заявил форвард.

Для «Вашингтона» эта победа стала второй подряд, благодаря чему команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Что же до «Анахайма», то подопечные Далласа Икигса потерпели шестое поражение за последние семь игр, что оставляет их на 11-м месте на Западе.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Кингз» без Ильи Ковальчука гостил у «Аризона Койотс». Хозяева всухую разобрались с «королями», отправив в их ворота три безответные шайбы — 3:0. Команда Тодда Маклеллана потерпела первое поражение после того, как из состава был выведен российский нападающий. До этого же «Лос-Анджелес» шел на трех победах подряд.

Не помог «Кингз» и другой отечественный форварда — Николай Прохоркин провел на льду лишь 10 минут и 41 секунду, закончив поединок с коэффициентом полезности »-1».