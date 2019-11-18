Бросить все ради Олимпиады: Овечкин может вернуться в КХЛ

«Белая Олимпиада» в Токио состоится через два с половиной года, а вопрос об участии в ней хоккеистов из Национальной хоккейной лиги до сих пор не решен.

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Начиная с Игр 1998 года в японском Нагано, игроки из сильнейшей лиги мира участвовали в хоккейном турнире, всякий раз раскрашивая Олимпиаду яркими красками. Так было в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году в Турине, в 2010 году в Ванкувере и, наконец, в 2014 году в Сочи.

Однако после этого на Игры в Пхенчхан НХЛ своих ведущих игроков не отпустила. За океаном все решает бизнес, а владельцам клубов, которые и принимают глобальные решения, перспектива терять рынок на две-три недели в разгар сезона совсем не радует.

Ради олимпийского турнира регулярный чемпионат НХЛ встает на паузу в самое лакомое время, когда в США не играют ни в американский футбол, ни в бейсбол, ни даже в футбол европейский, а из конкурентов у хоккея остается только НБА. Но финансовыми потерями в этот период дело не ограничивается, ведь так случается, что ведущие игроки (а другие в олимпийском турнире практически не участвуют) получают травмы, и порой очень серьезные. Кроме того, на турнир в Пхенчхан они не хотели отправлять свои активы еще и потому, что между Южной Кореей и Северной Америкой существует значительная разница во времени, что существенно снижает зрительский интерес.

И если раньше между лигой и профсоюзом игроков существовали договоренности об участии хоккеистов в Играх, то в последнем коллективном соглашении, которое действует и сейчас, участие в Олимпиаде-2018 не было прописано.

Коллективный договор этим летом был пролонгирован еще на два сезона вдобавок к тому, который оставался и так, и теперь Пекин-2022 придется на его срок, так что в плане договоренностей ничего не изменится.

Весь вопрос в том, захотят ли в НХЛ выйти на китайский рынок, отправив на Олимпиаду в КНР всех хоккейных звезд мира?

«В ближайшее время я еду в Лозанну. В Международной федерации хоккея (IIHF) у нас будет совещание с президентом МОКа Томасом Бахом. Мы обсудим много вопросов, в том числе и взаимодействия с НХЛ. Но пока комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не настроен ничего менять, — рассказал глава ФХР Владислав Третьяк в интервью «Известиям».

— Знаю, что у него была встреча с президентом IIHF Рене Фазелем и на ней было больше негатива. Все очень непредсказуемо, впереди еще есть два года. Что дальше будет — никто не знает. Возможно, IIHF и НХЛ придут к какому-то соглашению».

В том же разговоре с журналистами он высказался и по поводу возможного возвращения на родину для участия в Играх Александра Овечкина.

«Я бы не исключал такого развития событий. Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность, — считает Третьяк.

— Посмотрим, как все сложится на деле. Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться».

К словам босса ФХР стоит прислушаться. У Овечкина действительно истекает его долгосрочный контракт с «Вашингтоном» перед сезоном-2021/22, и шанс вернуться в Россию у него будет. Олимпиада действительно выглядит серьезным стимулом для игрока, которому только ее не хватает, чтобы войти в «Тройной золотой клуб», где представлены победители Кубка Стэнли, чемпионатов мира и как раз Игр.

Не сложно представить и гипотетический клуб, а точнее клубы, которые могут сделать то самое предложение, от которого игроку будет тяжело отказаться. Наверняка, если представится возможность вернуть Овечкина в Россию, СКА и ЦСКА действительно зарубятся за хоккеиста.

Правда, к этому времени в лиге уже должен будет действовать жесткий потолок зарплат, но ради Пекина-2022 в регламент можно будет внести правки, в интересах сборной. Тем более это будет уже не впервой.

Вопрос только в том, что выберет сам Овечкин. Мотивация у него имеется по обе стороны океана. Прямо сейчас Александру Великому остается 222 гола до достижения Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером лиги за всю историю. И эта цифра, такая большая с виду, на самом деле не является для «восьмерки» «Вашингтона» недостижимой.

В свои 34 года он не демонстрирует признаков спада, и если сохранит текущую форму в течение еще примерно четырех сезонов, а затем будет забивать просто на хорошем уровне, то вполне сможет побить, еще недавно казалось бы, вечный рекорд.

Но для этого, конечно, важно, чтобы Овечкин не получал серьезных травм, а в лиге не случалось локаутов. Естественно, пропущенный сезон-2021/22 в данный график не вписывается.

Понятно, что сам Овечкин, который мечтал сыграть и в Пхенчхане и грозился даже уехать без разрешения лиги (в чем его даже готов был поддержать владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис), надеется на положительное решение вопроса об участии в Играх энхаэловцев.

Если же этого в итоге не произойдет, нас ждет интересное лето 2021 года. И что-то подсказывает, как минимум один из владельцев клубов сильнейшей лиги мира будет совсем не против договориться о поездке игроков НХЛ в Пекин.