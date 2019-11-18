Вернулся и забил: новый расистский скандал в Европе

Матч второго дивизиона Нидерландов между «Ден Босхом» и «Эксельсиором» должен был запомниться болельщикам исключительно голевой перестрелкой, которую устроили команды (встреча закончилась со счетом 3:3). Однако случившееся на 29-й минуте встречи заставило говорить о футбольном поединке совсем не по спортивному поводу.

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При счете 1:1 болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес вингера гостей Ахмада Мендеса Морейры. Из-за них игроку «Эксельсиора» пришлось покинуть поле, а главный арбитр и вовсе остановил матч на 10 минут.

| FC Den Bosch - Excelsior wordt gestaakt wegens racistische geluiden jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.



"Een buitengewoon goed signaal dat nu echt iemand optreedt."#dboexc pic.twitter.com/6NlZXHXCcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 ноября 2019 г.

Футболиста не сломил неприятный инцидент, и после возобновления игры Мендес Морейра вывел «Эксельсиор» вперед. В порыве радости он побежал к тем самым трибунам, откуда в его адрес лились оскорбления, и приложил ладони к ушам, показывая, что он не слышит расистских выкриков.

В ответ на это озлобленные фанаты прибегли к нецензурным жестам и различным предметам, которые тут же полетели в праздновавшего гол футболиста.

На произошедшее уже отреагировал нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай, который сообщил, что он устал от подобных событий в мире спорта.

«Мне надоело видеть эту картину снова и снова! Когда этому придет конец?! Нет расизму. Королевский футбольный союз, УЕФА, мы собираемся что-то делать с этим? Особенно в преддверии чемпионата Европы», — написал в Twitter форвард, призывая вышестоящие организации принять самые жесткие меры по отношению к расистам.

Стоит отметить, что тема расизма продолжает оставаться одной из самых проблемных в мировом футболе. Так, спортивную общественность потрясло поведение группы болельщиков киевского «Динамо», которые на протяжении всего домашнего матча 14-го тура чемпионата страны против донецкого «Шахтера» (0:1) выкрикивали с трибун расистские оскорбления в адрес бразильских полузащитников «горняков» Тайсона и Дентиньо.

На 74-й минуте игры Тайсон не выдержал и показал в ответ фанатам киевлян средний палец и пнул мяч в их сторону.

Поклонники «Динамо» ожидаемо начали свистеть, из-за чего конфликт разгорелся с новой силой. После того, как игроки столичной команды и диктор стадиона, призывая к спокойствию, не смогли успокоить разбушевавшиеся тирбуны, арбитр встречи Николай Балакин приостановил поединок и увел команды в подтрибунное помещение. Бразильцы, ставшие жертвой расизма, не смогли сдержать слез — их утешали даже футболисты «Динамо».

Когда встреча возобновилась, Тайсону рефери показал прямую красную карточку за неспортивное поведение.

«Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением. Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство.

Моя роль – бороться, бить себя в грудь, поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом – мы все должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки. Мы продолжим бороться. Нет расизму»,

— впоследствии написал в Inatsgram Тайсон, которого тут же поддержал капитан сборной Бразилии Неймар.

Чуть позже на официальном сайте «Шахтера» появилось официальное заявление, в котором донецкий клуб намекнул, что в отношении соперника нельзя исключать дисциплинарных наказаний, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) практикует эту меру наказания для команд, чьи фанаты позволяют себе подобное поведение.

«Наш клуб выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах», — говорилось в пресс-релизе.

Помимо прочего, «горняки» выразили солидарность с оскорбленными Тайсоном и Фредом, отметив, что в клубе не приемлют действия, которые позволили себе фанаты.

Что интересно, в «Динамо» вину в произошедшем своих болельщиков не признали.

В своем обращении киевляне уточнили, что будут ждать результатов проверки по факту инцидента, поскольку считают обвинения «Шахтера» «поспешными».