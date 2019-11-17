Манчестер надоел: Гвардиолу ждут в «Баварии»

Слухи и инсайды

В «Манчестер Сити» не все гладко — в последнее время все чаще в СМИ стали появляться сообщения о том, что руководство клуба недовольно наставником Хосепом Гвардиолой. Одним из ударов по репутации испанского специалиста стало поражение его подопечных в матче с принципиальнейшим оппонентом «горожан» — «Ливерпулем» (3:1). А до этого команда успела проиграть двум аутсайдерам Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Вулверхэмптону» (0:2) и «Норвич Сити» (3:2).

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Пока официальных подтверждений о том, что боссы «Ман Сити» рассматривают уход Пепа нет. Единственный источник, на который можно положиться в этом вопросе – инсайдер Дэвид Орнштейн, к словам которого принято относиться серьезно в мире футбола. По мнению журналиста,

«Сити» впервые рассматривает два варианта развития событий: «Пеп остается» и «Пеп уходит». Раньше было только «Пеп остается».

Свою лепту в слухи о возможном уходе испанца из стана англичан внесли аналитики The Guardian, которые уверяют, что поведение Гвардиолы сильно напоминает ту тактику, которой он придерживается, завершая свой тренерский путь в клубе.

В то же время The Times выдвигает мини-опровержение информации. Источник сообщает, что в начале 2020 года наставнику будут выделены средства на покупку нескольких игроков. А это значит, что он никуда не уходит.

Взгляд Пепа

Контракт специалиста с клубом истекает через полтора года. Однако сам Гвардиола в беседе с испанскими журналистами, которые позже стали авторами книги Pep's «City»: the Making of a Superteam, заявил, что может покинуть команду раньше намеченных сроков. Главным условием, которое его подвигнет на такое, будет абсолютный застой и отсутствие движения команды. В то же время источник, близкий к главному тренеру, утверждает, что в случае победы «Сити» в Лиге чемпионов, наставник возьмет паузу.

«Пеп вкладывает много эмоциональной энергии в свою работу. Он никогда не останавливается, и это имеет свою цену. Совершенно очевидно, что Гвардиола нуждается в перерыве. Думаю, скоро ему придется сделать шаг назад», — поведал источник.

О том, что Пеп устал от своей роли в «Сити» говорил и сам специалист. В одном из интервью он заявил, что хотел бы возглавить сборную, так как режим работы там намного легче.

«Думаю, однажды я стану тренером сборной, потому что мне бы хотелось работать в более спокойном режиме. Например, больше играть в гольф, сейчас у меня нет на это времени... Рано или поздно это произойдет, если у меня будет шанс с международной командой, если одна из них постучится в мою дверь», — делился Хосеп с изданием The World Game.

Об уходе Гвардиолы также заговорили после того, как специалист выступил с несколькими политическими заявлениями, касательно ситуации в Каталонии. Напомним, что в недавно там прошли масштабные демонстрации, вызванные судом над политическими деятелями, выступающими за автономность региона.

Тогда, после обращения Гвардиолы к правительству Испании с призывами найти «политические и демократические решения каталонского конфликта», многие стали прочить тренеру будущее в политике. Как сообщал Confidencial, лидер Каталонской демократической партии Артур Мас хотел бы, чтобы тренер присоединился к движению «Вместе за Каталонию».

Куда деваться Гвардиоле?

В случае, если Пеп и правда захочет уйти в политическое русло, он вернется в Барселону. Однако вряд ли он вновь возглавит местный клуб (должность главного тренера сине-гранатовых испанец занимал с 2008 по 2012 год), ведь наиболее вероятным выбором в случае ухода из «Ман Сити» для Гвардиолы станет мюнхенская «Бавария», которую он тренировал на протяжении четырех сезонов, пока в 2012-м не перешел в стан англичан.

В пользу такой теории говорит и недавнее интервью президента немецкой команды Герберта Хайнера. На вопрос о том, кого в клубе видят в качестве замены ушедшему Ковачу, глава клуба заявил, что хотел бы возвращения Гвардиолы.

«Да, мы хотим видеть на этом посту лучшего специалиста. Но он также должен быть и доступен, а у Пепа контракт с «Манчестер Сити», — рассказал Хейнер.

Еще одним фактом в копилку к этой теории говорит и то, что, по информации Bild, Гвардиола недавно посещал тренировочную базу «баварцев» и встречался с руководством клуба. Также наставнику все еще принадлежит недвижимость в Мюнхене. Немцы уверены, что именно в этой квартире семья Пепа чувствовала себя комфортно, а Манчестер оказался ей не по душе, из-за чего она переехала в Каталонию.

Возвращения специалиста ждут и болельщики. Так, легенда «Баварии» Лотар Маттеус уверен, что мюнхенской команде светит успех лишь под руководством Гвардиолы.

«Если «Баварии» хочется начать играть в футбол, основанный на владении мячом, то нет лучшего варианта, чем Пеп. Думаю, от его возвращения выиграют и «Бавария», и Бундеслига», — озвучил позицию Мюнхена бывший футболист.