Отбор пройден: как игроки АПЛ вывели свои сборные на Евро-2020

Теему Пукки (Сборная Финляндии, «Норвич»)

Путь этого финского игрока к славе оказался тернист. Пройдя через немецкий «Шальке-04», шотландский «Селтик» и датский «Брондбю», Пукки оказался в Чемпионшипе, подписав контракт с «Норвичем». Успешно выбравшись из английского подземелья, он с первых дней начал проявлять себя в АПЛ. Ему удалось повторить достижение нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, сумевшего в трех первых матчах Премьер-лиги забить пять мячей.

В настоящий момент в активе у форварда «канареек» шесть голов в 12 играх чемпионата Англии.

Only two players have scored five goals in their first three #PL appearances



Pavel Pogrebnyak and... Teemu Pukki #NORCHE pic.twitter.com/pRF0Gugpnu — Premier League (@premierleague) August 24, 2019

29-летний финский форвард уже стал звездой у себя на родине. Именно его голы стали главным фактором успеха национальной сборной в отборочном турнире предстоящего континентального первенства. После дубля в ворота Лихтенштейна Пукки побил рекорд сборной Финляндии по количеству голов в квалификационном этапе чемпионата Европы.

На его счету девять мячей, а в запасе имеется еще игра против Греции, которая потеряла мотивацию и уже не борется за выход на Евро-2020 через отборочный турнир.

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Так что у самого яркого представителя Английской премьер-лиги на Скандинавском полуострове имеется прекрасная возможность оторваться от Миксу Паателайнена и Микаэля Форсселла, сумевших забить по семь мячей в одном отборочном цикле.

Матео Ковачич (Сборная Хорватии, «Челси»)

Хорватский полузащитник является важным игроком как в клубе, так и в сборной. Ковачич сыграл в составе «синих» во всех 12 играх Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Его надежная игра между линиями и прекрасное взаимодействие с Жоржиньо позволяют лондонской команде стабильно набирать очки и подниматься вверх по турнирной таблице.

Kovacic on Jorginho: "I watched him at Napoli, but I think now he's getting even better. He's a great player. I didn't know he was so good, but when you train with him you see it. I'm enjoying it, I think he's as well, we need to keep working on that." #CFC pic.twitter.com/hnhCNJVfQU — The Blues (@TheBlues___) November 16, 2019

В сборной дела идут также хорошо. Подопечные Златко Далича в спокойном и непринужденном ритме отобрались на чемпионат Европы, выиграв группу Е. Из шести матчей, в которых на поле оказывался Ковачич, хорваты свели к ничьей лишь один. Во всех остальных были одержаны победы.

При этом стоит отметить, что ни одну полную игру за свою национальную сборную в нынешнем отборочном цикле полузащитник «Челси» не провел.

В обойме у тренера на позиции Ковачича есть большое количество сильных игроков – среди них Марцело Брозович, Иван Перишич, Лука Модрич и Никола Влашич, поэтому борьба за место в заявке на чемпионат Европы будет особенно жесткой.

Андрей Ярмоленко (Сборная Украины, «Вест Хэм Юнайтед»)

В настоящий момент украинский хавбек демонстрирует, возможно, лучший футбол в своей зарубежной карьере. Переход из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» казался большой ошибкой. Андреем были недовольны в Германии, поэтому ему пришлось в срочном порядке искать новый клуб.

Летом 2018 года украинец перешел в «Вест Хэм», чем сильно взбудоражил британскую общественность. Издание FourFourTwo поспешило включить трансфер Ярмоленко в список десяти самых нелепых, но своей игрой он доказал обратное. Даже после получения тяжелой травмы в октябре того же года украинский хавбек нашел в себе силы вернуться на свой высокий уровень.

Агент: "Ярмоленко попал в клуб, где его ценят. В "Боруссии" тренер ни разу не заговорил с ним" https://t.co/Cu6Ibuzo1J pic.twitter.com/6ThDI8tuWY — Dynamomania.com (@dynamomania_com) November 10, 2019

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Ярмоленко выходил на поле в футболке «молотобойцев» 11 раз и сумел за это время распечатать ворота «Норвича», «Борнмута» и «Манчестер Юнайтед».

В национальной сборной 29-летний полузащитник является одним из основных игроков. Именно гол Ярмоленко в ворота сборной Португалии в октябрьском домашнем матче вывел сборную Украины на чемпионат Европы. Андрей Шевченко предпочитает располагать его на правом фланге атаки, там он взаимодействует с центрфорвардом Евгением Коноплянкой.

Уверенное первое место в группе с действующими чемпионами португальцами вселяет надежду в украинских болельщиков на продолжение такой же яркой игры и на Евро.

Вирджил Ван Дейк (Сборная Голландии, «Ливерпуль»)

Один из основных претендентов на главную индивидуальную награду в мировом футболе («Золотой мяч», вручаемый журналом France Football) провел все игры отборочного турнира к чемпионату Европы без замен, при этом лишь в трех играх против Северной Ирландии, Белоруссии и Эстонии голландская оборона сумела сохранить свои ворота «сухими». Здесь свой отпечаток накладывает характерная стилистика команды Рональда Кумана, которая предпочитает атаковать на протяжении всего матча, а не отсиживаться в защите.

28-летний игрок незаменим не только в своей национальной сборной, но и в «Ливерпуле», причем в прямом смысле этого слова. Последний раз в Премьер-лиге Ван Дейк был заменен еще в прошлом сезоне, 22 сентября 2018 года в домашней игре против своего бывшего клуба, «Саутгемптона».

Колоссальные нагрузки не сказываются на качестве игры голландца. В прошлом сезоне Лиги чемпионов он стал самым быстрым — в первом полуфинальном матче против «Барселоны» он развил скорость 34,5 км/ч. А в августе текущего года игрок лондонского «Арсенала» Николя Пепе сумел впервые за 50 игр обыграть Ван Дейка.

Если голландец сумеет не растерять свой грандиозный уровень, то Голландия будет одним из фаворитов предстоящего Евро-2020.