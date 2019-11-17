Мать настояла: 12-летние девочки подрались на турнире MMA

В ночь на 16 ноября по московскому времени в американском городе Спокан, штат Вашингтон, состоялся турнир по смешанным единоборствам Conquest of the Cage Krem 2. На самом мероприятии прошло шесть поединков, причем во всех участвовали представительницы женского пола. Внимания данный турнир не заслужил бы, если бы не одна деталь: в октагоне в рамках главного боя вечера встретились несовершеннолетние. А именно — 12-летние девочки.

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В поединке сошлись Дарина Глэссберн и Лола Пападатос. Причем вторая девочка является дочерью профессионального бойца ММА: 35-летняя бельгийка Сидни Дандуа — мать Пападатос — в своей карьере провела 20 поединков, 15 из которых завершились победой. Дандуа имеет опыт выступлений и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), уступив в своем единственном бою под эгидой главного мирового промоушена канадке Алексис Дэвис, и в Bellator, и в Rizin с M-1. Приняла участие бельгийка и в турнире в Спокане, заставив Бетани Кристенсен сдаться в первом раунде.

После этого боя в октагоне сошлись уже 12-летние девочки. Примечательно, что этот поединок проходил по специальным, любительским правилам: помимо запрета на использование ударов локтем и коленом в голову, детям, не достигшим 15-летнего возраста, в принципе не разрешается бить соперника по голове в партере. Кроме того, у обеих спортсменок на ногах были надеты защитные щитки.

Впрочем, до ударов дело не дошло: уже в первом раунде Пападатос успешно провела болевой прием «рычаг локтя», одержав досрочную победу. После боя соперницы обнялись.

Lola Papdatos defeats Darina Glassburn at Conquest of the Cage. A sweet moment of sportsmanship between the 12-year-olds following the match. pic.twitter.com/n8B06nO54I — Tim Pham (@TimPhamKREM) 16 ноября 2019 г.

Сама идея проведения подобной встречи изначально отвергалась организатором турнира: Рик Литтл, известный тренер двух бойцов UFC Майкла Кьезы и Хулианна Пеньи, утверждал, что с предложением осуществить такой поединок выступили родители спортсменок. Сам же Литтл отлично знает двух девочек: в частности, Лола Глэссберн тренируется в октагоне уже с трех лет, а свои занятия проводит у его друга.

«Возможно, я чувствую себя виноватым. Но надо понимать, что ни один вид спорта не имеет лучших показателей безопасности, чем смешанные единоборства. Если бы мне предложили провести бой по правилам ММА среди 12-летних девочек, а я бы назвал это опасным, то стал бы противоречить сам себе. Этот бой не должен быть зрелищем и способом заработать. Это всего лишь спорт.

Мне не хотелось участвовать в этом, но позднее меня перестало это беспокоить. Мне понадобилось шесть месяцев, чтобы согласиться. Возможно, люди не поймут меня, но этот бой не так уж и плох. Если бы вы видели, как эти два мини-монстра тренируются, то поняли, что им нужно соревноваться»,

— говорил Литтл.

Интересно, что для Пападатос на этом история не заканчивается, ведь уже через месяц, 15 декабря, 12-летняя спортсменка вновь выйдет в октагон и сразится с 13-летней представительницей Греции Мариу Моуроузидоу на турнире в Афинах. Возможно, идея с проведением бойцовских турниров вместе с несовершеннолетними детьми и найдет свое развитие в будущем, однако в UFC — вряд ли.

После турнира UFC Fight Night 163, который прошел 9 ноября в Москве, вице-президент промоушена Дэвид Шоу исключил вероятность появления детей в своем ростере.

«Да, я знаю, что раньше в UFC говорили, что женщины в нашей организации драться никогда не будут, хотя сейчас они сражаются в главных поединках. Но дети, дерущиеся в UFC… Нет, это исключено. Дети никогда не будут драться на наших соревнованиях»,

— заключил Шоу.

Смешанные единоборства и несовершеннолетние дети — весьма интересная история и даже имеет свой прецедент.

В 2016 году в Грозном состоялся очередной этап турнира ММА Grand Prix Akhmat 2016. Свою известность он получил из-за того, что в рамках соревнований состоялись поединки с участием юных бойцов, в том числе трех детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Все трое одержали победы, к слову. Состязания среди детей организаторы турнира характеризовали как показательные, однако данное решение было предано огласке и раскритиковано. Одним из тех, кто не одобрил проведение подобных турниров, стал легендарный российский боец, почетный президент и председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко. По его мнению, бойцы, чей возраст не достиг 21 года, должны выходить на канвас в шлеме, а спортсмены младше 12-ти лет и вовсе обязаны иметь специальную футболку. Главным поводом для возмущения со стороны Емельяненко стал тот факт, что поединки в Грозном среди детей проводились по взрослым правилам.

«Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что произошло на турнире в Грозном недопустимо, а тем более, это нельзя оправдывать! Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому», — писал Емельяненко у себя в Instagram.

В ответ на это президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов указал, что «организаторы не вышли за рамки закона».