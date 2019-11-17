Не заметила поезд: на Украине погибла чемпионка по боксу

На Украине в селе Тарасовка Киевской области поезд насмерть сбил чемпионку страны по боксу и члена молодежной сборной страны Амину Булах. Девушка погибла в возрасте 18 лет.

Как сообщает местная полиция, спортсменка возвращалась домой из аптеки поздним вечером. Переходя железнодорожный переезд в наушниках, Булах не услышала приближающийся поезд, который направлялся в город Фастов. По данным украинской прессы, девушка в последний момент заметила опасность, но времени на то, чтобы отпрыгнуть в сторону, уже не осталось.

«Федерация бокса Украины выражает искренние слова соболезнования родителям, родным и близким Амины», — говорится в сообщении украинской федерации бокса.

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По факту происшествия уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 («Несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Погибшая спортсменка была национальной чемпионкой, а в начале осени этого года добавила себе в послужной список еще и бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы.

В контексте случившегося с Аминой Булах нельзя не вспомнить другие случаи, когда спортсменов не удавалось спасти после трагического стечения обстоятельств.

Так, в середине лета 2019 года форвард хоккейного клуба «Авангард» Ночной хоккейной лиги Никита Воропаев стал участником смертельной драки в Тамбове.

Тогда 27-летний спортсмен возле бара заступился за девушку, после чего 21-летний противник нанес атлету несколько сильных ударов в голову. Несмотря на причиненный ущерб здоровью, Воропаев оправился от потасовки и самостоятельно дошел до дома.

Однако впоследствии спортсмену стало хуже: головные боли стали настолько сильными, что ему ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к врачам. В больницу атлета доставили в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель после этого молодой хоккеист провел в коме, тогда как родные и близкие атлета собирали деньги на дорогостоящую операцию.

Однако в день, когда необходимая сумма уже была на счету, Воропаев скончался.

Впоследствии в отношении избившего хоккеиста злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

А уже 2 октября в реанимации больницы в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) умер чемпион России по боксу Болот Атакулов. Как передавал ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах региона, атлет скончался после того, как был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом височной кости черепа и ушибом головного мозга, так и не приходя в сознание.

Незадолго до этого пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу спортсмен был доставлен после драки с 32-летним мужчиной, который вмешался в конфликт стоявших рядом парня и девушки. Он вышел с Атакуловым на улицу и начал драку, в ходе которой повалил соперника и несколько раз ударил боксера головой об асфальт.

Скорую помощь на место происшествия вызвали свидетели происшествия, а подозреваемый в причинении смертельных травм боксеру был задержан стражами правопорядка.

Одной из самых больших трагедий в истории мирового остается инцидент, произошедший 19 июля 2018 года в Алма-Ате.

В тот злополучный день в крупнейшем городе Казахстана был зарезан один из ведущих фигуристов планеты Денис Тен. Выходя из кафе, спортсмен увидел, как двое мужчин скручивают зеркала с его личного автомобиля. Разгорелся конфликт, в результате которого один из преступников нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в ногу и задел бедренную артерию.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, а бронзового призера Олимпийских игр — 2014 в Сочи, серебряного и бронзового медалиста чемпионатов мира в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь, фигурист скончался спустя два часа от потери крови.

Позже в результате расследования были задержаны двое казахстанцев 1994 года рождения и девушка, бывшая в момент конфликта беременной. Суд вынес мужчинам приговор в виде 18 лет лишения свободы каждому; сообщнице же предстояло провести в тюрьме четыре года.