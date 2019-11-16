Новая попытка: Квят сражается на Гран-при Бразилии. LIVE

Шарма мог добавить дождь, но сегодня в Бразилии солнечно. Ну и не забываем, что это трасса против часовой стрелки.
Бразильский трек имеет несколько важных особенностей. Круг здесь очень короткий, поэтому их будет целых 78. Во-вторых, это действительно пилотажная трасса, дающая пилотам возможность проявить свое мастерство. А еще здесь много мест для обгонов!
Свою вторую поул-позишн в карьере завоевал голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл», что стало достаточно удивительным моментом. Он сам раньше никогда не был даже в тройке в квалификации в Бразилии, при этом его «Ред Булл» практически сравнялся по скорости на прямых с «Феррари»! Очень интересно, что будет в гонке.
Шарль Леклер потерял десять позиции из-за замены деталей силовой установки. Даниил Квят, к сожалению, не сумел пройти даже во второй сегмент. Он впервые уступил своему напарнику на трассе «Интерлагос» в карьере! А ведь Пьер Гасли стал седьмым, завоевав «поул среди остальных». Пара ошибок на последнем быстром круге в первом сегменте подвели россиянина.
Итак, стартовый порядок по итогам квалификации выглядит вот так:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 4. Валттери Боттас («Мерседес») 5. Алекс Албон («Ред Булл») 6. Пьер Гасли («Торо Россо») 7. Ромен Грожан («Хаас») 8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 9. Кевин Магнуссен («Хаас») 10. Ландо Норрис («Макларен») 11. Даниэль Риккардо («Рено») 12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 13. Нико Хюлькенберг («Рено») 14. Шарль Леклер («Феррари»)* 15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 16. Даниил Квят («Торо Россо») 17. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 18. Джордж Расселл («Уильямс») 19. Роберт Кубица («Уильямс») 20. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
Гонка начнется в 20.10 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители автоспорта! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.