Новая попытка: Квят сражается на Гран-при Бразилии. LIVE

Свою вторую поул-позишн в карьере завоевал голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл», что стало достаточно удивительным моментом. Он сам раньше никогда не был даже в тройке в квалификации в Бразилии, при этом его «Ред Булл» практически сравнялся по скорости на прямых с «Феррари»! Очень интересно, что будет в гонке.