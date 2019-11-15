Покорили Москву: Бойкова и Козловский победили на Гран-при

Поддержка с выбросом с тройного флипа — тоже в плюсах. Ну что за чудесное катание показывает нам этот замечательный дуэт! Выброс с тройного риттбергера — просто восхитительный. Почти что нет минусов у них за программу, кажется, с победителями этапа все ясно. Или нет?..