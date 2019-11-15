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Покорили Москву: Бойкова и Козловский победили на Гран-при

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский выиграли этап Гран-при в России

В Москве завершился этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы спортивных пар, где без шансов для соперников победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов стали вторыми, а дуэт Ксении Столбовой и Андрея Новоселова оказался на пятом месте.
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21:15

Результаты произвольной программы спортивных пар.

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21:14

Ну и отметим, конечно, две другие российские пары — Евгения Тарасов и Владимир Морозов также показали просто потрясающую программу, но допустили ряд ошибок. А вот Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступили чуть хуже, заняв пятое место.

21:10

Бойкова и Козловский в финале Гран-при. Просто невероятное чудо сотворили россияне сегодня на льду, не было у судей никаких к ним вопросов, потрясающая пара.

21:05

За произвольную им ставят 149,34 балла! Невероятно! Общая сумма — 229,48 балла! Просто фантастика! Первые они, какие тут вообще могут быть сомнения?

21:03

Зал встает после этого выступления. Овации просто оглушают. Ребята сделали все элементы, абсолютно все! Оценки за технику значительно выше, чем у всех остальных, около десяти баллов разница!

21:02

Поддержка с выбросом с тройного флипа — тоже в плюсах. Ну что за чудесное катание показывает нам этот замечательный дуэт! Выброс с тройного риттбергера — просто восхитительный. Почти что нет минусов у них за программу, кажется, с победителями этапа все ясно. Или нет?..

21:00

Лидируют они после короткой программы. Тройной сальхов отличный у них вышел, да и каскад в плюсах! Просто великолепно! Подкрутка в воздухе тоже на высшем уровне.

20:57

И завершает этап в Москве пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский!

20:56

Судьи ставят им 139,96 балла за произвольную программу, что дает им 216, 77 балла — первое место промежуточное!

20:55

Просто прекрасный прокат в исполнении российской пары! Да, немного не вышло в прыжковых элементах, но в остальном все сделали они просто великолепно. Элементы потрясающие, а поддержки — просто восторг.

20:53

Опасно была! Но удержалась Евгения на ногах после выброса с тройного риттбергера — в плюсах этот элемент! Дорожки шагов и вращения — хорошо, как и выброс с двойного сальхова. Чувствуется уверенность пары в каждом элементе и друг друге. Достойно выполняют они все элементы.

20:51

Начали с поддержки, хороша она у них вышла, судьи плюсы ставят. Синхронный тройной сальхов вышел не самым синхронным, к сожалению. Да и каскад тоже, хоть и сделан он был, и все три прыжка выполнены.

20:49

А вот и Евгения Тарасова / Владимир Морозов!

20:48

118,42 за произвольную, что дает им 186,16 — это промежуточное третье место, а значит, что они точно в призах!

20:46

Очень хорошее впечатление произвела эта пара, хотя и допустили ошибки по ходу программы. Но есть шанс у них претендовать на пьедестал почета. Борьба идет между ними и австрийцами.

20:45

Но и без помарок не обходится, конечно. Не совсем удачные вращения да и дорожки тоже. А вот поддержка с выбросом с тройного сальхова исполнена просто потрясающе. очень хорошо она вышла.

20:44

Прекрасная поддержка в самом начале от чемпионов Германии, отлично исполненный каскад, а вот тройной сальхов не задался — падение.

20:41

Немецкая пара Минерва Фабьенне Асе и Нолан Сегрет покажут свой произвольный прокат.

20:40

Судьи оценивают их прокат в 108,77 балла, что дало им в общей сумме 177,51 балла. Это второе промежуточное место.

20:38

Не самое удачное выступление этой пары, но стоит сказать, что для них — это первое официальное соревнование. Красиво они откатали, но ошибки, ошибки сильно занизят им баллы.

20:37

Но стоит отметить, что пара на льду смотрится очень гармонично, да поддержки у них неплохие. Дорожки шагов тоже удаются. А вот с поддержки с выбросом с тройного сальхова падает Ксения... Обидно очень.

20:36

Ох, красиво они начали! А потом начались проблемы. Синхронный каскад не удался у фигуриста, коснулся рукой льда и не смог прыгнуть второй прыжок. А потом такая же история произошла и на тройном сальхове.

20:32

А откроет сильнейшую разминку олимпийская чемпионка Ксения Столбова вместе со своим новым партнером Андреем Новоселовым.

20:25

А на лед выходит вторая, сильнейшая разминочная группа — три дуэта из четыре российские. К ним попала и немецкая пара Минерва Фабьенне Асе и Нолан Сегрет.

20:24

120,18 балла за произвольную они получают, что дает им 182,02 балла. Это промежуточное первое место.

20:22

По нарастающей шла их произвольная программа, с усложнением. Очень неплохая программа, и прыжковые элементы у пары удались, и многие другие элементы у них тоже очень неплохи.

20:21

Неплохие элементы демонстрируют фигуристы. без прямо таки явных и грубых ошибок катают они произвольный прокат. Стоит вновь сказать про поддержки, хорошо они удаются австрийцам. А уж поддержка с выбросом с тройного сальхова — просто отличная.

20:19

Неплохо начали они исполнять каскад из трех прыжков, но на третьем элементе пришел рассинхрон, что очень обидно. А вот тройной сальхов хорош у них.

20:17

Мириам Зиглер и Северин Киефир из Австрии покажут свой прокат.

20:16

А судьи говорят вот что — 106,20 балла за произвольную, что дало им 168,96 балла. Пока это промежуточное первое место.

20:14

Ну что же... Падения испортили впечатление от проката, но стоит отметить, что вполне неплохо поставлена программа у канадцев. Посмотрим, что скажут судьи.

20:13

Поддержки, кстати, у пары действительно неплохи, судьи ставят за них плюсы. Но синхронность страдает, да. А потом происходит совсем неприятное — после поддержки с выбросом больно на бедро падает фигуристка.

20:11

Неплохая поддержка была исполнена в самом начале, а дальше на каскаде начались ошибки — второй прыжок партнерша не исполнила. А затем фигурист упал с тройного сальхова.

20:09

Эвелин Валш и Трент Мичард из Канады на льду.

20:09

Судьи оценивают их выступление в 107,68 балла, что дало им в общей сумме 162,76 балла. Это промежуточное первое место.

20:07

Было несколько достаточно серьезных помарок во время выступления у итальянцев, что, конечно, немного испортило впечатление от их проката.

20:06

Удерживается фигуристка на ногах после выброса, хотя чуть было не коснулась рукой льда. Не удается у пары синхронный каскад, точнее, он вообще не удается. После акселя в один оборот не стали они прыгать второй прыжок.

20:04

Не очень удачно поймал партнер фигуристку после приземления. Поймал, конечно, но... С синхронностью у них все лучше, чем у предыдущей пары, но тоже немного хромает.

20:01

На лед выходит итальянская пара Ребекка Гилярди и Филиппо Амброссини.

20:00

99,58 балла за произвольный прокат, что дало им 153,61 балла в обшей сумме.

19:58

Ну что тут скажешь, не самое удачное выступление для американской пары. Многое не получалось, были проблемы с синхронностью, но и плюсы стоит отметить — просто прекрасные поддержки пару раз они показали.

19:57

С тройным тулупом тоже возникли проблемы, а потом и вовсе падает фигуристка во время исполнения одного из элементов. Почти все элементы у них за минусом, что грустно, конечно. А вот одна из поддержек выходит очень хорошей.

19:55

Ох, какую поддержку ставит пара в самом начале программы! Отлично у них она получается. А вот с синхронными каскадов возникли проблемы, как и с поддержкой с выбросом — рукой коснулась партнерша льда.

19:52

Откроют произвольную программу пар американский дуэт Одрю Лю и Миша Митрофанов.

19:45

А вот и первая разминочная группа! Одри Лю / Миша Митрофанов из США, итальянцы Ребекка Гиларди / Филиппо Амбросини, канадский дуэт Эйлин Валш / Трент Мичард и австрийцы Мириам Зейглер / Северин Киефер.

19:43

Совсем скоро спортсмены выйдут на разминку, а пока идет представление судей и технической бригады.

19:38

Вот в таком порядке свою произвольную программу представят спортивные пары.

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19:35

На этапе в Москве выступают три российские пары — Ксения Столбова / Андрей Новоселов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. И все три дуэта выступают в сильнейшей разминке.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы спортивных пар.