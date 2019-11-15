Покорили Москву: Бойкова и Козловский победили на Гран-при

Результаты произвольной программы спортивных пар.
Ну и отметим, конечно, две другие российские пары — Евгения Тарасов и Владимир Морозов также показали просто потрясающую программу, но допустили ряд ошибок. А вот Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступили чуть хуже, заняв пятое место.
Бойкова и Козловский в финале Гран-при. Просто невероятное чудо сотворили россияне сегодня на льду, не было у судей никаких к ним вопросов, потрясающая пара.
За произвольную им ставят 149,34 балла! Невероятно! Общая сумма — 229,48 балла! Просто фантастика! Первые они, какие тут вообще могут быть сомнения?
Зал встает после этого выступления. Овации просто оглушают. Ребята сделали все элементы, абсолютно все! Оценки за технику значительно выше, чем у всех остальных, около десяти баллов разница!
Поддержка с выбросом с тройного флипа — тоже в плюсах. Ну что за чудесное катание показывает нам этот замечательный дуэт! Выброс с тройного риттбергера — просто восхитительный. Почти что нет минусов у них за программу, кажется, с победителями этапа все ясно. Или нет?..
Лидируют они после короткой программы. Тройной сальхов отличный у них вышел, да и каскад в плюсах! Просто великолепно! Подкрутка в воздухе тоже на высшем уровне.
И завершает этап в Москве пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский!
Судьи ставят им 139,96 балла за произвольную программу, что дает им 216, 77 балла — первое место промежуточное!
Просто прекрасный прокат в исполнении российской пары! Да, немного не вышло в прыжковых элементах, но в остальном все сделали они просто великолепно. Элементы потрясающие, а поддержки — просто восторг.
Опасно была! Но удержалась Евгения на ногах после выброса с тройного риттбергера — в плюсах этот элемент! Дорожки шагов и вращения — хорошо, как и выброс с двойного сальхова. Чувствуется уверенность пары в каждом элементе и друг друге. Достойно выполняют они все элементы.
Начали с поддержки, хороша она у них вышла, судьи плюсы ставят. Синхронный тройной сальхов вышел не самым синхронным, к сожалению. Да и каскад тоже, хоть и сделан он был, и все три прыжка выполнены.
А вот и Евгения Тарасова / Владимир Морозов!
118,42 за произвольную, что дает им 186,16 — это промежуточное третье место, а значит, что они точно в призах!
Очень хорошее впечатление произвела эта пара, хотя и допустили ошибки по ходу программы. Но есть шанс у них претендовать на пьедестал почета. Борьба идет между ними и австрийцами.
Но и без помарок не обходится, конечно. Не совсем удачные вращения да и дорожки тоже. А вот поддержка с выбросом с тройного сальхова исполнена просто потрясающе. очень хорошо она вышла.
Прекрасная поддержка в самом начале от чемпионов Германии, отлично исполненный каскад, а вот тройной сальхов не задался — падение.
Немецкая пара Минерва Фабьенне Асе и Нолан Сегрет покажут свой произвольный прокат.
Судьи оценивают их прокат в 108,77 балла, что дало им в общей сумме 177,51 балла. Это второе промежуточное место.
Не самое удачное выступление этой пары, но стоит сказать, что для них — это первое официальное соревнование. Красиво они откатали, но ошибки, ошибки сильно занизят им баллы.
Но стоит отметить, что пара на льду смотрится очень гармонично, да поддержки у них неплохие. Дорожки шагов тоже удаются. А вот с поддержки с выбросом с тройного сальхова падает Ксения... Обидно очень.
Ох, красиво они начали! А потом начались проблемы. Синхронный каскад не удался у фигуриста, коснулся рукой льда и не смог прыгнуть второй прыжок. А потом такая же история произошла и на тройном сальхове.
А откроет сильнейшую разминку олимпийская чемпионка Ксения Столбова вместе со своим новым партнером Андреем Новоселовым.
А на лед выходит вторая, сильнейшая разминочная группа — три дуэта из четыре российские. К ним попала и немецкая пара Минерва Фабьенне Асе и Нолан Сегрет.
120,18 балла за произвольную они получают, что дает им 182,02 балла. Это промежуточное первое место.
По нарастающей шла их произвольная программа, с усложнением. Очень неплохая программа, и прыжковые элементы у пары удались, и многие другие элементы у них тоже очень неплохи.
Неплохие элементы демонстрируют фигуристы. без прямо таки явных и грубых ошибок катают они произвольный прокат. Стоит вновь сказать про поддержки, хорошо они удаются австрийцам. А уж поддержка с выбросом с тройного сальхова — просто отличная.
Неплохо начали они исполнять каскад из трех прыжков, но на третьем элементе пришел рассинхрон, что очень обидно. А вот тройной сальхов хорош у них.
Мириам Зиглер и Северин Киефир из Австрии покажут свой прокат.
А судьи говорят вот что — 106,20 балла за произвольную, что дало им 168,96 балла. Пока это промежуточное первое место.
Ну что же... Падения испортили впечатление от проката, но стоит отметить, что вполне неплохо поставлена программа у канадцев. Посмотрим, что скажут судьи.
Поддержки, кстати, у пары действительно неплохи, судьи ставят за них плюсы. Но синхронность страдает, да. А потом происходит совсем неприятное — после поддержки с выбросом больно на бедро падает фигуристка.
Неплохая поддержка была исполнена в самом начале, а дальше на каскаде начались ошибки — второй прыжок партнерша не исполнила. А затем фигурист упал с тройного сальхова.
Эвелин Валш и Трент Мичард из Канады на льду.
Судьи оценивают их выступление в 107,68 балла, что дало им в общей сумме 162,76 балла. Это промежуточное первое место.
Было несколько достаточно серьезных помарок во время выступления у итальянцев, что, конечно, немного испортило впечатление от их проката.
Удерживается фигуристка на ногах после выброса, хотя чуть было не коснулась рукой льда. Не удается у пары синхронный каскад, точнее, он вообще не удается. После акселя в один оборот не стали они прыгать второй прыжок.
Не очень удачно поймал партнер фигуристку после приземления. Поймал, конечно, но... С синхронностью у них все лучше, чем у предыдущей пары, но тоже немного хромает.
На лед выходит итальянская пара Ребекка Гилярди и Филиппо Амброссини.
99,58 балла за произвольный прокат, что дало им 153,61 балла в обшей сумме.
Ну что тут скажешь, не самое удачное выступление для американской пары. Многое не получалось, были проблемы с синхронностью, но и плюсы стоит отметить — просто прекрасные поддержки пару раз они показали.
С тройным тулупом тоже возникли проблемы, а потом и вовсе падает фигуристка во время исполнения одного из элементов. Почти все элементы у них за минусом, что грустно, конечно. А вот одна из поддержек выходит очень хорошей.
Ох, какую поддержку ставит пара в самом начале программы! Отлично у них она получается. А вот с синхронными каскадов возникли проблемы, как и с поддержкой с выбросом — рукой коснулась партнерша льда.
Откроют произвольную программу пар американский дуэт Одрю Лю и Миша Митрофанов.
А вот и первая разминочная группа! Одри Лю / Миша Митрофанов из США, итальянцы Ребекка Гиларди / Филиппо Амбросини, канадский дуэт Эйлин Валш / Трент Мичард и австрийцы Мириам Зейглер / Северин Киефер.
Совсем скоро спортсмены выйдут на разминку, а пока идет представление судей и технической бригады.
Вот в таком порядке свою произвольную программу представят спортивные пары.
На этапе в Москве выступают три российские пары — Ксения Столбова / Андрей Новоселов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. И все три дуэта выступают в сильнейшей разминке.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы спортивных пар.