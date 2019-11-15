Сохранить превосходство: Самарин бьется за медали. LIVE

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Трансляция
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13:20
Начало прокатов запланировано на 13:30 мск.
13:15
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы мужчин.