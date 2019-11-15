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Последний матч: Медведев против Зверева. LIVE

Итоговый чемпионат ATP. Даниил Медведев — Александр Зверев. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев встречается с немцем Александром Зверевым в матче Итогового чемпионата ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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00:04

Эх, 3:3. Очень конкурентный гейм: Зверев не справился с низким мячом, но сделал хорошу подачу и обводящим добил — 3:3.

00:00

Какие-то странные вещи происходят со Зверевым. Должен он побеждать, чтобы обойти Надалю, но так ошибаться... Бэкхенд и по центру — 3:2 в пользу Медведева.

23:57

Очень уж много ошибок сегодня. Видно, что оба играют без как таковой мотивации. Теперь двойная — 15:15.

23:54

0:0 вел Медведев. Немец завалил диагональный удар, да еще и прием сорвал. 2:1 в пользу россиянина.

23:52

Очень легко забирает немец этот гейм. 1:1.

23:49

Впервые повел в счете Медведев. Кроссом и форхендом ошибся немцем в сете — 1:0.

23:46

Долгий сет за Зверевым — 4:6. Медведев допустил глупую ошибку, на сетболе не попав в сетку.

23:44

Ого, две подряд ошибки от Зверева. Смэш завалил, а потом был обыгран укороченным.

23:41

Зверев атаковал в сетку, эйс от Медведева. 4:5! Шикарная борьба.

23:38

Слишком легко забирает свою подачу немец. 3:5.

23:35

Эйс сделал Зверев, да еще и потом забил смэш. Рассыпается Медведев.

23:32

Шикарный смэш от Зверева и ничего не позволил сделать Медведеву кроме первого мяча — 2:4.

23:29

Стартовал с ошибки Медведев, но Зверев не сумел принять три мяча подряд. 2:3.

23:26

Кажется, нет совсем мотивации у Медведева — выглядит растерянным. Неудачный прием, не справился с серией ударов... 1:3 в пользу Зверева.

23:23

Довольно долгий розыгрыш, подстроились друг под друга соперники. Ошибаются, правда, обоюдно.

23:20

А теперь много ошибался Зверев. Не получился у него прием, да еще и свечу сделал — 1:2.

23:18

Что происходит с россиянином? После двойной ошибки Зверева Медведев неудачно пытался укоротить мяч, но ошибки. 0:2...

23:16

Отдает свою подачу Медведев все-таки — 0:1. Сделал брейк Зверев.

23:15

Повел Медведев после того, как Зверев принял в сетку. Но не обошлось и без ошибок у россиянина — аут.

23:12

Матч начался! Поехали!

23:10

До этого Медведев проиграл Циципасу и Надалю. Особенно обидным получилось поражение от испанца — он вел 5:1.

23:05

Вышли на разминку теннисисты. Напомним, что Медведев ушел лишился шансов на попадания в полуфинал, поскольку в параллельном матче Рафаэль Надаль обыграл Стефаноса Циципаса.

23:00

Начало поединка запланировано на 23.00 по мск.

22:55

Россиянин Даниил Медведев встречается с Александром Зверевым в матче Итогового чемпионата ATP. «Газета.Ru» представляет текстовую онлайн-трансляцию.