Последний матч: Медведев против Зверева. LIVE

Эх, 3:3. Очень конкурентный гейм: Зверев не справился с низким мячом, но сделал хорошу подачу и обводящим добил — 3:3.
Какие-то странные вещи происходят со Зверевым. Должен он побеждать, чтобы обойти Надалю, но так ошибаться... Бэкхенд и по центру — 3:2 в пользу Медведева.
Очень уж много ошибок сегодня. Видно, что оба играют без как таковой мотивации. Теперь двойная — 15:15.
0:0 вел Медведев. Немец завалил диагональный удар, да еще и прием сорвал. 2:1 в пользу россиянина.
Очень легко забирает немец этот гейм. 1:1.
Впервые повел в счете Медведев. Кроссом и форхендом ошибся немцем в сете — 1:0.
Долгий сет за Зверевым — 4:6. Медведев допустил глупую ошибку, на сетболе не попав в сетку.
Ого, две подряд ошибки от Зверева. Смэш завалил, а потом был обыгран укороченным.
Зверев атаковал в сетку, эйс от Медведева. 4:5! Шикарная борьба.
Слишком легко забирает свою подачу немец. 3:5.
Эйс сделал Зверев, да еще и потом забил смэш. Рассыпается Медведев.
Шикарный смэш от Зверева и ничего не позволил сделать Медведеву кроме первого мяча — 2:4.
Стартовал с ошибки Медведев, но Зверев не сумел принять три мяча подряд. 2:3.
Кажется, нет совсем мотивации у Медведева — выглядит растерянным. Неудачный прием, не справился с серией ударов... 1:3 в пользу Зверева.
Довольно долгий розыгрыш, подстроились друг под друга соперники. Ошибаются, правда, обоюдно.
А теперь много ошибался Зверев. Не получился у него прием, да еще и свечу сделал — 1:2.
Что происходит с россиянином? После двойной ошибки Зверева Медведев неудачно пытался укоротить мяч, но ошибки. 0:2...
Отдает свою подачу Медведев все-таки — 0:1. Сделал брейк Зверев.
Повел Медведев после того, как Зверев принял в сетку. Но не обошлось и без ошибок у россиянина — аут.
Матч начался! Поехали!
До этого Медведев проиграл Циципасу и Надалю. Особенно обидным получилось поражение от испанца — он вел 5:1.
Вышли на разминку теннисисты. Напомним, что Медведев ушел лишился шансов на попадания в полуфинал, поскольку в параллельном матче Рафаэль Надаль обыграл Стефаноса Циципаса.
Начало поединка запланировано на 23.00 по мск.
Россиянин Даниил Медведев встречается с Александром Зверевым в матче Итогового чемпионата ATP. «Газета.Ru» представляет текстовую онлайн-трансляцию.