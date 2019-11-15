Борьба за финал: короткая программа Тарасовой и Морозова. LIVE

Очень довольны собой канадские фигуристы. Радость на их лицах.
Сорвали вращение, зато тройной тулуп сделали чисто и без ошибок. Как и тройной риттбергер с выброса. К тодесу вопросов тоже нет никаких.
Закрывают первую разминку Эвелин Уолш и Трент Мишо из Канады.
54,03 балла получают американцы. Пока идут последними.
Рискованным было вращение на подкрутке, но сделали. Как и тройной сальхов. Чисто, синхронно. А вот поддержку неожиданно провалили, как и тройной риттбергер на выбросе. Начали хорошо, а вот закончили не очень.
Представители США Одри Лу и Миша Митрофанов продолжают программу.
55,08 балла. Еще один бал штрафа прихватили Ребекка и Филиппо.
Впрочем, сами фигуристы собой довольны.
Сразу же выполнили подкрутку, но неудачно. Очень неудачно. Тройной сальхов также был сорван. Большие минусы идут итальянцам. Получился только аксель, а также тройной лутц с выброса. Синхронности не хватило фигуристам.
На очереди Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини из Италии.
68,74 балла получают Столбова и Новоселов.
Ну, и собой, видно, довольны Ксения и Андрей.
В принципе выступление достойное, учитывая, что эта пара только дебютирует.
Чистый тройной лутц на выбросе получился, а вот двойной аксель сорвали. Тодес получился очень рискованным, уж слишком низко оказалась Ксения едва не ударившись головой о лед. Но обошлось.
Российская пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов открывают программу.
Фигуристы вышли на лед.
Первая разминка: Ксения Столбова и Андрей Новоселов (Россия); Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия); Одри Лу и Миша Митрофанов (США); Эвелин Уолш и Трент Мишо (Канада).
От России сегодня выступят три пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Соревнования начнутся в 20.30 мск.
Спортивные пары представят короткую программу в рамках пятого этапа серии Гран-при — Кубка Ростелеком. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий вместе с вами.