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Борьба за финал: короткая программа Тарасовой и Морозова. LIVE

Гран-при. Кубок Ростелеком. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Москве в рамках пятого этапа серии Гран-при по фигурному катанию спортивные пары представляют короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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21:02

Очень довольны собой канадские фигуристы. Радость на их лицах.

21:01

Сорвали вращение, зато тройной тулуп сделали чисто и без ошибок. Как и тройной риттбергер с выброса. К тодесу вопросов тоже нет никаких.

20:58

Закрывают первую разминку Эвелин Уолш и Трент Мишо из Канады.

20:57

54,03 балла получают американцы. Пока идут последними.

20:55

Рискованным было вращение на подкрутке, но сделали. Как и тройной сальхов. Чисто, синхронно. А вот поддержку неожиданно провалили, как и тройной риттбергер на выбросе. Начали хорошо, а вот закончили не очень.

20:52

Представители США Одри Лу и Миша Митрофанов продолжают программу.

20:51

55,08 балла. Еще один бал штрафа прихватили Ребекка и Филиппо.

20:50

Впрочем, сами фигуристы собой довольны.

20:49

Сразу же выполнили подкрутку, но неудачно. Очень неудачно. Тройной сальхов также был сорван. Большие минусы идут итальянцам. Получился только аксель, а также тройной лутц с выброса. Синхронности не хватило фигуристам.

20:45

На очереди Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини из Италии.

20:45

68,74 балла получают Столбова и Новоселов.

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20:43

Ну, и собой, видно, довольны Ксения и Андрей.

20:41

В принципе выступление достойное, учитывая, что эта пара только дебютирует.

20:41

Чистый тройной лутц на выбросе получился, а вот двойной аксель сорвали. Тодес получился очень рискованным, уж слишком низко оказалась Ксения едва не ударившись головой о лед. Но обошлось.

20:37

Российская пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов открывают программу.

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20:30

Фигуристы вышли на лед.

20:30

Первая разминка: Ксения Столбова и Андрей Новоселов (Россия); Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия); Одри Лу и Миша Митрофанов (США); Эвелин Уолш и Трент Мишо (Канада).

20:25

От России сегодня выступят три пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

20:20

Соревнования начнутся в 20.30 мск.

20:15

Спортивные пары представят короткую программу в рамках пятого этапа серии Гран-при — Кубка Ростелеком. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий вместе с вами.