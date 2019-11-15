За золото Гран-при: Синицина и Кацалапов бьются в Москве. LIVE

Еще одна российская пара на льду: Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, «Бонни и Клайд».
62,68 балла — чуть меньше французов набрал итальянский дуэт.
Твизлы высшего уровня вышли чистыми, еще и поддержка очень хорошая в конце программы получилась.
Примечательно, что танцуют итальянцы под «Singin' In The Rain». Под ту же композицию поставлен танец и у Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым.
Следующий на очереди итальянский дуэт Жасмин Тессари и Франческо Фиоретти.
63,22 балла получают французы, и Аделина, судя по ее лицу, довольна результатом.
Под «I Want You Back» откатали свою программу французы, завершив выступление под «Gotta Go Home». Немного разошлись на твизлах, да и выполнили лишь базовый уровень. Фин-степ ставят судьи Аделине и Луи, еще и на дорожке шагов увидели недочет.
Продолжают программу Аделина Галявиева и Луи Торон из Франции.
67,04 балла за ритмический танец получают Шпилевая и Смирнов. Не сказать, что довольны своими оценками россияне.
Не сказать, что программа была суперсложной, но откатали Анастасия и Григорий чисто. Удачно подобрана музыка, не стали брать высокий темп россияне. В итоге выполнили несколько вращений высшего уровня, твизлы также выполнены безошибочно.
Шпилевая и Смирнов открывают ритм-танец.
Первая разминка выглядит следующим образом: 1. Анастасия Шпилевая и Грегорий Смирнов (Россия); 2. Аделина Галявиева и Луи Торон (Франция); 3. Жасмин Тессари и Франческо Фиоретти (Италия); 4. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (Россия); 5. Аллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва).
В танцах на льду Россию представят пары Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.
Соревнования начнутся в 16.00 мск.
В рамках пятого этапа Гран-при в Москве танцевальные пары показывают ритм-танец. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий вместе с вами.