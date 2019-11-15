За золото Гран-при: Синицина и Кацалапов бьются в Москве. LIVE

Под «I Want You Back» откатали свою программу французы, завершив выступление под «Gotta Go Home». Немного разошлись на твизлах, да и выполнили лишь базовый уровень. Фин-степ ставят судьи Аделине и Луи, еще и на дорожке шагов увидели недочет.