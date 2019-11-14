«Скоро Ленин проснется»: как «Адидас» оправдался за форму России

Ближайшим летом сборной России по футболу предстоит выступить на частично домашнем чемпионате Европы — 2020. С отборочным этапом национальная команда справилась относительно просто, третьей по счету обеспечив себе досрочный выход в финальную стадию турнира. А еще и в свете удачного чемпионата мира, где сборная дошла до четвертьфинала, оптимизм и интерес к отечественному футболу существенно возрос, поэтому в нашей стране есть вокруг грядущего первенства континента определенный ажиотаж. Первым важным событием, предвкушающим турнир, традиционно стала презентация новой игровой формы.

Однако для нашей сборной все началось сумбурно: технический спонсор — немецкая компания «Адидас» — допустила ошибку, сделав несоответствие в расположении цветов на рукавах футболки, символизирующих флаг России. Из-за этого вместо бело-сине-красного триколора получился красно-сине-белый. Нетрудно догадаться, что разработчики формы, вполне вероятно, спутали реальный российской флаг с сербским.

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Этот факт, как и довольно скудная презентация в целом, подвергся жесткой критике в прессе и среди болельщиков, но продажи формы уже вовсю идут. Предполагалось, что дебютирует сборная в новой экипировке в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии. Позднее же стало известно, что команда остается при прежних цветах на ближайшие матчи — по информации СМИ, игроки отказались играть в форме с «бракованным» флагом. Защитник сборной России Максим Беляев в общении с прессой уверил, что в сборной не обсуждали эти моменты.

«Для нас нет разницы, в какой форме играть. Какую дают — в такой и играем. Наша задача выходить, побеждать, а какая форма — не наше дело», — сказал он.

«Мы играем в той форме, которую нам дает Российский футбольный союз (РФС) и технический спонсор. Не обсуждаю, нравится она или нет», — согласился полузащитник Алексей Ионов.

РФС, согласно источникам, встретился с представителями «Адидаса», выразив свое недовольство и попросил исправить ошибку.

В контексте последовавших после презентации событий любопытно вспомнить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов на мероприятии уверял: команда влияла на создание новой формы, и, по словам наставника, «не может не нравиться то, что сам выбирал».

Так или иначе, но ответа от концерна пришлось ждать неделю. Правда, не в официальном пресс-релизе, выпуск которого означал бы признание ошибки. В комментарии Агентству городских новостей «Москва» представители «Адидаса» объяснили, что перевернутый флаг был такой задумкой. По версии компании, рукава должны создавать эффект российского флага в тот момент, когда игрок поднимает руки — то есть празднует голы.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого мяча. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

При движении — в зависимости от того, как повернуть руку — триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Нидерландов. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — рассказали в пресс-службе концерна.

Все бы ничего, но аналогичная концепция с флагом воплощена и в формы сборных Германии и Колумбии, однако в их случаях естественное положение триколора соблюдено при опущенных руках. Иначе говоря, все говорит в пользу того, что «Адидас» действительно допустил ошибку, однако от ответов на вопросы о возможном решении проблемы бренд воздерживается.

Важно отметить, что, как заявили в компании, макет формы был согласован с руководством российского футбола. Это означает, что ошибся и тот, кто одобрял окончательный вариант.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — приводит слова представителя фирмы Deutsche Welle.

Если презентация формы и критика за ошибку подвергнули обструкции, то объяснения «Адидас» были восприняты скорее с шутками. В сети болельщики пытаются разобраться, почему просчет компании коснулся именно российской сборной, хотя соответствующая идея была предусмотрена и для других команд. Совпадение? Поскольку компания рождена и живет в Германии, то, разумеется, не обошлось без отсылок к исходу Великой Отечественной войне. Дух наклеек про «можем повторить», что вешают себе на машины некоторые россияне перед 9 мая, присутствовал.

«Мне кажется, этот дизайн — какая-то изощренная месть за 45-й», — пишет пользователь @LisaAutumn_ в Twitter.

Мне кажется, этот дизайн -- какая-то изощренная месть за 45-й https://t.co/sGyOmOihEE — Autumn (@LisaAutumn_) 14 ноября 2019 г.

А известный комментатор Роман Трушечкин и вовсе увидел подтекст, согласно которому движение руками вверх, о котором говорили в «Адидас», превращается в игру слов по-немецки.

«Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх. Тогда картинка станет правильной. Хэштег — «хэндэхох» (в переводе на русский — «руки вверх»), естественно», — пошутил он.

Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх. Тогда картинка станет правильной. Хэштег - хэндэхох, естественно. — Роман Трушечкин (@RTrushechkin) 14 ноября 2019 г.

Хорошо или плохо, но существование Википедии в наше время добавляет вдохновения людям. Тут все просто: основатель концерна с гражданством Третьего рейха, крылатая фраза из известного советского фильма и простые совпадения...

«Владелец «Адидас» — Адольф Дасслер, обладающий гражданством Третьего рейха. Штирлиц никогда не был так близок к провалу...» — гласит сообщение @EVVa15.

Владелец Adidas -- Адольф Дасслер, обладающий гражданством Третьего Рейха.

Штирлиц никогда не был так близок к провалу... https://t.co/vXOJhFerlH — bartho (@EVVa15) 14 ноября 2019 г.

Появилась среди болельщиков и версия, что ошибка может быть связана с тесными отношениями России и Сербии.

«Тут все просто: форма сделана в поддержку Сербии. браћа заувек (по-русски — «братья навек»)!» — считает @ASenchenko11.

Тут всё просто: форма сделана в поддержку Сербии.



браа заувек! pic.twitter.com/vwlvcak2vh — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 14 ноября 2019 г.

Куда остроумнее и многограннее подошел к вопросу Василий Уткин. Поскольку презентация прошла 7 ноября — в День Великой Октябрьской социалистической революции. Журналист сопоставил факты, придя к мнению, что ошибка «Адидас» — «переворот».

«Так или иначе, это же по факту переворот. Он произошел седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции). Скоро Ленин проснется», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Отходя от политических острот, вспомнили фанаты, что в последние дни активно обсуждается информация о желании Черчесова вернуть в сборную вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, давнего поклонника поп-группы «Руки вверх».

«Новая форма «Адидас» — часть кампании по возвращению в сборную Акинфеева. Теперь, чтобы получить «правильный» флаг, все должны будут тренироваться и играть пританцовывая под песни группы «Руки Вверх», — написал пользователь на одном из спортивных порталов.

Шутки шутками, но РФС, как сообщил Telegram-канал «Мутко против», готов разорвать многолетний контракт с «Адидас», если компания откажется переделывать форму, а это совсем не смешно.