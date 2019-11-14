На тонущий корабль: кто возглавит «Тоттенхэм»

Нико Ковач (предыдущее место работы – «Бавария»)

—Leads Frankfurt to first title in 30 years

—Beats Frankfurt in Bayern bow

—Bayern seal Bundesliga with final-day win

—5-1 loss leads to Bayern dismissal



Niko Kovac delivered some memorable games between these two pic.twitter.com/TwkGO4TLWw — B/R Football (@brfootball) November 4, 2019

Хорватский специалист ярко проявил себя во франкфуртском «Айнтрахте», где сумел завоевать любовь и уважение болельщиков, выиграв впервые за 30 лет трофей для команды – кубок Германии. В финале со счетом 3:1 была обыграна «Бавария», а к тому моменту уже было официально объявлено, что в следующем сезоне мюнхенцев возглавит именно Ковач.

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Контракт был подписан летом 2018 года, и первый титул Ковач завоевал в матче против своей бывшей команды – в игре за Суперкубок «Бавария» отправила пять безответных мячей в ворота франкфуртцев. Но сезон в Бундеслиге 48-летний наставник провел неоднозначно – бессистемная ротация отбросила клуб от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда на девять очков, после чего руководство клуба, если верить немецкой прессе, существенно ограничило полномочия Ковача по выбору состава. Весной же все для хорвата стало еще хуже – важнейшие решения стали принимать авторитетные игроки клуба, в числе которых были Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Это привело к улучшению игры, но полной потере авторитета.

В лондонской команде такая проблема вряд ли возможна – у «Тоттенхэма» нет трофеев с 2008 года, поэтому футболистам сложно давить на тренера, ссылаясь на свои предыдущие успехи.

Из явных плюсов Ковача – умение хорошо проводить предсезонную подготовку. «Шпоры» будут более физически подготовленными, это поможет держать высокие скорости на протяжении всего матча.

Что немаловажно для владельца Дэниэла Леви, так это невысокая заработная плата хорватского специалиста; по сравнению с другими топами, английский хозяин лондонского клуба в случае назначения Ковача будет платить ему меньшие деньги.

Массимилиано Аллегри (предыдущее место работы — «Ювентус»)

Allegri had a better collective games system. with Sarri it's an individualist. Honestly Juventus's current game is so messy that it's hard to put three goals in a game. bring back Massimiliano Allegri pic.twitter.com/8u9PbNH7cg — TEAM CR7 (@LoicYoussef) November 11, 2019

За пять лет работы в самом титулованном клубе Италии, Аллегри сумел завоевать 11 различных трофеев (пять чемпионств, четыре Кубка Италии, два Суперкубка Италии) и дважды выйти в финал Лиги чемпионов — в 2015 и 2017 годах.

Но самое главное, что удалось 52-летнему специалисту – окончательно закрепить «старую синьору» в статусе одного из самых значимых футбольных клубов мира.

Привести к подобному успеху «Тоттенхэм» — серьезный вызов, к которому нужно быть предельно готовым. В кулуарах уже с начала осени идут разговоры о возможном назначении Аллегри, но сам итальянец в ответ предпочитает отшучиваться: «Я еще недостаточно владею английским, но изо всех сил стараюсь его учить», — так он отреагировал на вопрос одного из журналистов о переговорах с руководством «шпор». Из сильных сторон итальянского специалиста можно выделить коммуникабельность.

О его фантастическом умении находить общий язык с каждым игроком говорили люди, близкие к «Ювентусу».

Помимо прочего, Аллегри тактически гибок – он способен и подстраиваться под агрессивную манеру соперников, и в то же время не прочь давать своим игрокам возможность целиком владеть инициативой.

Жозе Моуринью (предыдущее место работы – «Манчестер Юнайтед»)

Mourinho: "In previous years when Liverpool had 6-7 points lead, everyone knew that City had a chance cause Liverpool wasn't the best team in England. But now it's different. If Liverpool win and get 9 points lead, then for me, it's game over, goodbye cause now they're there" pic.twitter.com/fwrq6F9eig — Nouman (@nomifooty) November 10, 2019

Португальца сильнейшим образом критиковали в последние недели работы в стане «красных дьяволов». «Делает то, что хочет; не принимает во внимание мнения других игроков; конфликтует с Полем Погба», — все это с завидной регулярностью доносилось из эфира британских футбольных программ. Но время многое расставило на свои места – теперь болельщики на «Олд Траффорд» стоя приветствуют 56-летнего тренера, берут автографы, делают селфи и хотят его возвращения.

Пока же манкунианцами руководит норвежец Уле-Гуннар Сульшер, а португалец рассматривается в качестве потенциального главного тренера примерно всеми, кто испытывает трудности. Моуринью в «Тоттенхэме» — довольно сюрреалистичная картина, учитывая количество английских клубов, в которых он работал, но это только на первый взгляд. Особенный способен избавить «шпор» от статуса вечных неудачников благодаря своей философии (для Моуринью нет ничего важнее титулов), при этом используя имеющиеся ресурсы (победы «Порту» и «Интера» в Лиге чемпионов были достигнуты без многомиллионных вливаний в трансферы). К нему потянутся молодые и талантливые игроки, что положительно скажется на статусе «Тоттенхэма» в европейском футболе.

Препятствием для назначения португальца может являться излишняя скупость руководства клуба и грядущая перестройка.

Впрочем, вместе с Моуринью она может пройти менее болезненно.

Лоран Блан (предыдущее место работы – «Пари Сен-Жермен»)

53-летний французский специалист уже более трех лет находится без работы, хотя за четырехлетний период работы в парижском гранде он завоевал 11 трофеев. В настоящий момент экс-наставник сборной Франции мечтает о работе в Английской премьер-лиге. В прошлом месяце он отказал «Лиону» ради «Манчестер Юнайтед». При этом, в интервью Telefoot он заявил, что точно приступит к работе с сезона-2020/21.

Для «Тоттенхэма» Блан может быть неплохим вариантом: он добивался успеха, не будучи фаворитом сезона (чемпионство с «Бордо» в 2009 году), имеет опыт работы со звездными игроками, а длительный перерыв в карьере поможет ему с большим интересом подходить к выполнению своих обязанностей.

Современное позиционирование лондонцев в английском футболе как раз сочетается со стилем и амбициями Блана, поэтому их возможный союз получится гармоничным.

Получится ли он успешен – неизвестно, но следить за этим тандемом будет невероятно интересно.