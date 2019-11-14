Смерть на парковке: боксера-рекордсмена застрелили в Москве

Армянского спортсмена Ашота Боляна, выступавшего в тайском боксе, застрелили в Москве. По информации РИА «Новости», вечером 13 ноября тело спортсмена обнаружил его сосед во время парковки возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту, увидев труп в свете автомобильных фар. Как уточнил источник в правоохранительных органах, следствию удалось установить, что, по предварительным данным, атлет скончался на месте происшествия.

Как стало известно ТАСС, погибший незадолго до смерти планировал отправиться на встречу. Подойдя к своей машине, убийца несколько раз выстрелил в Боляна, нанеся ему смертельные ранения.

«Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся», — поведал собеседник агентства.

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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления», — сказала Иванова.

После смерти 40-летнего Боляна разгорелся скандал на фоне титулов, которые «причислили» погибшему. Из открытых источников известно, что он трижды завоевывал звание чемпиона мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, 17 раз становился чемпионом мира по версиям разных международных турниров и одерживал победы в Кубке мира по версии IPMTF и Кубке Азии. Он также становился вице-чемпионом мира и обладателем Кубка Азии по кикбоксингу по версии WPKA.

Болян утверждал, что он также является рекордсменом по скорости нанесения ударов: за секунду он произвел 11 ударов, из которых восемь руками и три ногами.

«Этот рекорд был внесен в книгу Академии тайского бокса, которая контролируется королевской семьей Таиланда. До завершения профессиональной карьеры мой рекорд не был побит», — говорил Болян в интервью Российскому-армянскому информационному агентству.

Несмотря на это, в Федерации тайского бокса муайтай в России опровергли, что погибший действительно обладал этими титулами. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» президент организации Татьяна Ефимова, спортсмен никогда не принимал участие в соревнованиях под их эгидой.

«Данный спортсмен никогда не являлся членом сборной команды России по тайскому боксу. И членом Федерации тайского бокса никогда не был. И чемпионом мира по тайскому боксу не становился. Информация, что он трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, странная. Что за Всемирная ассоциация кикбоксинга, которая определяет его чемпионство по тайскому боксу? Где логика?» — вопросила Ефимова.

«Сейчас стало модно проводить различные версии тайского бокса, якобы тайского бокса, и присваивать титулы, не соответствующие приказам Минспорта России», — добавила она.

В 2004 году Болян завершил профессиональную карьеру, после чего перебрался в Россию. В последние годы он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, некоторое время был главой Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций, а также работал на посту президента в департаменте спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

Помимо прочего, есть сведения, что он был гендиректором зарегистрированной в Москве ООО «Карат», связанной со сферой спорта. Следствие не исключает, что преступление может стать связано с бизнесом.

«Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — уточнила Иванова.

На смерть Боляна отреагировал Союза армян России. Президент организации Ара Абрамян отметил колоссальный вклад боксера в развитие спорта страны, а также выразил соболезнования родным и близким. По словам Абрамяна, погибший уделял большое внимание молодым атлетам, оказывая им поддержку и делая все для того, чтобы привить детям любовь к спорту.

«У нас есть спортклуб, там занимается молодежь разной национальности, даже люди из Африки, он всегда занимался, тренировал их, объяснял», — приводит слова главы Союза армян России РЕН ТВ.

Абрамян добавил, что Союз будет следить за ходом расследования, а также выразил готовность при необходимости помочь правоохранительным органам.