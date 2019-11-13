Мимо «Золотого клуба»: Ковальчук вернется в Россию

В последние дни российские нападающие в Национальной хоккейной лиге затмевают новостями о себе все остальные события. Пару дней назад стало известно, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин купил дом в Нью-Йорке, а теперь новостные ленты заполнил Илья Ковальчук.

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Правда, в отношении 36-летнего нападающего повод не такой радужный. Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство «Лос-Анджелес Кингз» объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава. Ему якобы разрешат тренироваться с командой, но не будут использовать в играх.

И действительно, уже в игре против «Миннесоты Уайлд», которая началась через несколько часов, Ковальчук отсутствовал в составе «королей». А сама команда вдруг прервала серию неудач, одержав победу (3:1) над другим аутсайдером Западной конференции, хотя и не ушла при этом с последнего места.

После окончания встречи в раздевалке говорили в основном не о самой виктории и не о, например, 1+1 в исполнении Анже Копитара, а опять о российском ветеране. Сам Копитар сказал, что сложившаяся с Ковальчуком ситуация «конечно, ненормальна», а главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан был пресно политкорректен.

«Он не попал в состав, но завтра будет новый день. Кови в команде. Как и остальные игроки, он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. У Тоффоли, Кемпе и других хоккеистов тоже были неудачные матчи. Она попадали в запас и смотрели на игру со стороны. Мы относимся ко всем одинаково», — цитирует специалиста LA Kings Insider.

Слова Маклеллана можно в целом не брать во внимание, потому что никакой реальной смысловой нагрузки они в себе не несли.

Чуть интереснее сказанное примерно в то же время прессе генеральным менеджером калифорнийцев Робом Блэйком, подчеркнувшим, что игрок не просил обмена, и добавившим, что пункт о полном его запрете в контракте Кови есть не просто так.

Тут надо напомнить, что летом прошлого года Илья заключил с «Кингз» трехлетнее соглашение на $18,75 млн, в котором действительно есть пункт о полном запрете трансферных действий.

Они возможны, но только по согласованию с самим игроком. Ковальчук вправе отказаться переходить в абсолютно любую команду.

Тем не менее по лиге сразу же поползли слухи о возможных обменах. Правда, все осложнялось тяжестью контракта. 36-летний форвард, набравший в текущем сезоне 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности -10, является третьим после Дрю Даути и Копитара самым высокооплачиваемым игроком команды с годовым окладом $6,25 млн.

Правда, при обмене наверняка значительную часть зарплаты оставил бы за собой «Лос-Анджелес». По правилам НХЛ прежний клуб может платить игроку до 50% от его оклада, и с $3 млн в год Кови становился уже более интересным вариантом.

Однако, похоже, никаких других команд за океаном сам хоккеист не рассматривает. По информации The Hockey News, игрок и его нынешний клуб активно ведут переговоры о расторжении контракта, причем они находятся уже в финальной стадии.

Ожидается, что после этого Кови продолжит карьеру не в НХЛ, а вернется в Континентальную хоккейную лигу, где на него есть совершенно конкретный претендент.

«Не сомневаюсь, что Ковальчук одной ногой уже в «Авангарде». У меня нет свежих инсайдов на эту тему. Но летом данный сценарий обсуждался в узком кругу. Первые лица «Авангарда» Александр Крылов, Боб Хартли и Максим Сушинский все отрицали, памятуя о том, что у игрока имеется действующий контракт с «Лос-Анджелесом», — рассказал «Спорт-Экспрессу» журналист Михаил Зислис.

— Ветеран еще надеялся перезапустить свою карьеру в Калифорнии с новым главным тренером Тоддом Маклелланом, поэтому стороны лишь обозначили свое видение ближайшего будущего. Руководство «Кингз» сейчас повело себя так, что сомнений не осталось – Ковальчука готовы выпроводить в Россию хоть под фанфары, хоть пинками, хоть чучелом. Для самого игрока и «Авангарда» это почти идеальный вариант развития событий.

Ситуация в команде близка к застою, методы Хартли игрокам поднадоели, тлеет пара конфликтов. Ковальчук, сосватавший тренера в клуб, знаком с ним с начала 2000-х, когда они работали в НХЛ в «Атланте».

Что ж, этот вариант действительно кажется рабочим, тем более что сам хоккеист хочет бороться за самые высокие места, а в омском клубе сможет получить шанс на такую борьбу.

Собственно, и в НХЛ Ковальчук возвращался за так и не выигранным Кубком Стэнли. Лишь этого трофея Илье не хватает для попадания в «Тройной золотой клуб», где собраны хоккеисты, за свою карьеру выигравшие все три главных турнира: Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Первые два у титула у Кови имеются.

Правда, не до конца понятно, почему прошлым летом выбор российского нападающего пал именно на «ЛА», который никаких шансов выбраться со дна таблицы не имел ни с Ковальчуком, ни без. Может быть, когда-нибудь он расскажет об этом сам.