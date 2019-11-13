Вывели из состава: Ковальчука гонят из «Лос-Анджелеса»

Пора домой?

Начался игровой день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с ожидаемой новости о нападающем «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуке. У россиянина начало сезона откровенно не задалось, если не сказать жестче, и, как итог, известный хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман в своем Twitter сообщил, что «короли» вывели форварда из состава команды.

По информации журналиста, руководство «Лос-Анджелеса» уже поставило в известность Ковальчука. Отмечается, что хоккеисту будет позволено и дальше тренироваться с клубом, однако принимать участие в играх он не будет.

Подтверждение сведениям Фридмана нашлось уже в матче «Кингз» против «Миннесота Уайлд» — российский форвард впервые в сезоне оказался в запасе. До этого стало известно, что тренерский штаб перевел его в четвертое звено, где он тренируется в сочетании с Майклом Амадио и Кайлом Клиффордом.

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Серия Ковальчука без заброшенных шайб перешагнула отметку в девять игр подряд, а в последних шести встречах за «королей» он набрал лишь одно очко (0+1). Всего в текущем сезоне россиянин выходил на лед в 17 встречах, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10». Помимо прочего, на счету форварда также 12 минут штрафного времени.

Важно понимать, что контракт Ковальчука не предусматривает обмена или «ссылки» в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) без его согласия. А последний бонусный транш, который «Лос-Анджелес» должен ему выплатить, составляет $5,3 млн. По окончании сезона появится возможность выкупить контракт, а в следующем — обменять нападающего в один из семи клубов, на который он укажет. Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан уверяет, что Ковальчук по-прежнему в резерве команды.

«Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку команды», — сказал специалист.

Не исключено, что уже в ближайшее время он сможет рассмотреть варианты с обменом или возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), поскольку место в глухом запасе занимать он не привык.

Так или иначе, проблемы с Ковальчуком никак не повлияли на настрой «королей» в матче с «Миннесотой». Без своего ветерана «Лос-Анджелес» дома обыграл команду из Сент-Пол со счетом 3:1, таким образом прервав серию из трех поражений подряд. Голами отметились Анже Копитар, Джефф Картер и Шон Уокер, а последний также сделал результативную передачу. У гостей забил Мэтт Дамба.

Эта победа не поправила дела «Лос-Анджелеса» в турнирной таблице, где «короли» с 13-ю очками занимают последнее место. У «Миннесоты» столько же баллов и 14-я строчка.

Панарин победил Малкина

Одной из центральных встреч дня стал матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз», приехавшим на «Мэдисон сквер Гарден» без своего лидера — Сидни Кросби. Российскому зрителю поединок был интересен прежде всего тем, что превращался в дуэль двух отечественных суперзвезд — Артемия Панарина и Евгения Малкина. «Синерубашечники» забили уже в начале первого периода благодаря удачной игре второго номера драфта Каапо Какко, а перед перерывом Адам Фокс, также пополнивший «рейнджеров» перед началом сезона, отличился с передачи Панарина.

Теперь результативная серия Хлебушка (прозвище Панарина — «Газета.Ru») достигает девяти матчей. В последний раз россиянин так зажигал в сезоне-2016/17, когда еще играл за «Чикаго Блэкхоукс». В этом сезоне у Панарина уже четыре заброшенные шайбы и девять голевых передач, чем он сполна отрабатывает свой многомиллионный контракт.

Но и Малкин этой ночью не молчал. Форвард «Пингвинз» поучаствовал в голе Джастина Шульца, сделав результативный пас. В третьем периоде гости сумели забить еще раз благодаря усилиям Джареда Макканна и перевели встречу в овертайм. Победу же «Нью-Йорку» принес гол Какко. Финн, к слову, стал первым 18-летним игроком в истории «Рейнджерс», который отметился дублем в НХЛ.

«Нужно играть лучше, если мы хотим одерживать победы. Второй и третий периоды были хороши, но игра продолжается 60 минут. У нас нет Кросби, Криса Летанга и Патрика Хернквиста — остальным нужно больше работать», — заявил после матча Малкин.

«Рейнджерс» выиграл третий из четырех последних матч в НХЛ. У «Питтсбурга» — первое поражение за три игры.

Кошмары Бобровского и Ничушкина

После ухода из «Коламбус Блю Джекетс» дела у первого номера сборной России Сергея Бобровского совсем не в порядке. Вратарь «Флорида Пантерз» вместе со своей командой выдал шоу в Бостоне, обыграв местный «Брюинз» со счетом 5:4. Все бы ничего, но после первого периода «коты» уступали 0:4, а Бобровского отправили в запас. Однако в третьем периоде забросили столько же, переведя встречу в овертайм, а после — в буллиты.

Бобровский уже не в первый раз в сезоне оказался заменен. Пропустив четыре шайбы за два периода после 23 бросков, тренерский штаб «Флориды» убрал россиянина с игры, выпустив на третий отрезок матча Самуэля Монтембо. Канадец впоследствии отразил 15 ударов из 15 и выиграл буллиты.

Продолжает удивлять в этом сезоне нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Россиянин не может отличиться уже в 87-м матче НХЛ подряд, что, однако, не помешало «эвс» обыграть «Виннипег Джетс» со счетом 4:0. Но для Ничушкина не все так плохо, учитывая то, что с «Джетс» он отыграл рекордное для себя количество времени за «Эвеланш» в сезоне — 15 минут и 31 секунду.

Результаты всех матчей игрового дня в НХЛ:

«Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (буллиты)

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 4:5 (буллиты)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 (овертайм)

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 2:3 (буллиты)

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 0:4

«Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 (овертайм)

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1