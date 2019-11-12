«Это тюрьма»: канадский хоккеист пожаловался на жизнь в России

Новости о том, как американские и канадские хоккеисты, имеющие опыт выступления к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), откровенно поливают грязью период пребывания в России, в последние месяцы приходится видеть довольно часто. Продолжил эту традицию бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» Джейми Маклеллан. Закрепиться в составе «магнитки» он не сумел, а российские болельщики вряд ли знают имя канадца. Зато сам Маклеллан свой недолгий период жизни в России запомнил, видимо, на всю жизнь.

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В «Металлург» он пришел в 2007 году, но не задержался в клубе от слова совсем. Хотя, судя по его словам, времени, чтобы «все понять», ему хватило. В очередном выпуске подкаста 6 Degrees with Mike McKenna он рассказал о том, что над переездом в Магнитогорск раздумывал долго. Долго, потому что был не уверен в своем желании переезжать в Россию. Правда, когда услышал от боссов «Металлурга» сумму предлагаемой ему зарплаты, сразу же все сомнения отверг.

«Летом 2007 года агент предложил мне вариант с Магнитогорском. Я пробил в Интернете, что это за город, а он оказался пятым по уровню загрязненности в мире. Но мне предложили такие деньги, что отказываться было нельзя. Огромная зарплата, бонусы за «сухие» матчи, $4 тысячи за победу, плюс идеальные условия в виде двух недель отдыха по ходу сезона и пять перелетов в Россию из США первым классом.

Но есть одно «но»: мне нужно было жить в России, а в моей голове это звучало, как полгода в тюрьме. Я в итоге продержался шесть недель»,

— приводит слова Маклеллана Telegram-канал «Эпицентр».

По словам канадского вратаря, перед переездом он советовался с Фредом Брэтуйетом, своим коллегой по амплуа. Тот, к слову, в России тоже не задержался: после полутора сезонов за «Чикаго Вулвз» он подписал контракт с омским «Авангардом» в декабре 2007 года, но по окончании сезона продлевать соглашение не стал. За пару лет до этого Брэтуйет также приезжал в Россию и выступал за казанский «Ак Барс» во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он говорил мне: «Джейми, я — маленький, толстый и черный — смог выжить здесь, так что все у тебя будет хорошо». Ему в России нравилось. После его слов я расслабился и согласился на переход, хотя у меня были опасения, что мне не заплатят денег. В итоге я поставил условие, чтобы мне дали подъемные еще до перелета, хотя Брэтуйет утверждал, что с этим проблем не возникнет. При этом Фредди говорил мне, чтобы я помнил: Россия для иностранцев как Дикий Запад», — подчеркнул Маклеллан.

По словам канадского вратаря, он удивился нагрузкам, которые его команде приходилось переносить. Учитывая возраст Маклеллана, такие тренировки ему были якобы не по душе. Однако, как утверждает хоккеист, происходящее на тренировках еще не самое странное, что ему пришлось пережить.

«Когда мы добрались до России, я умирал от усталости. В Шереметьево было какое-то сумасшествие. Везде машины, все курят. Мы сели в автобус, но какая-то машина заблокировала нам выезд.

Водитель нашего автобуса стал кричать на другого, а затем тот вдруг вышел из автомобиля и приставил к голове нашего водителя пистолет.

Я закричал: «Пушка, пушка! Там человек с оружием!» Но парни успокоили меня: «Что случилось-то? Чего ты переживаешь?» Никогда не забуду Николая Кулемина, который сидел рядом и болтал со своей подругой. Он сказал мне: «Тсс, не шуми». Ха, там вооруженный человек на улице! Короче, наш водитель оттолкнул того мужика с пистолетом, он сел в машину и уехал. И это был мой первый день в России!» — заключил Маклеллан.

Чуть ранее соотечественник Маклеллана Брент Сопел, который выступал за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», и вовсе заявил,что «жизнь в России — это адище».

«Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Такое ощущение, что они не живут, а выживают. Начинаешь понимать, как у нас в США хорошо. Еще помню случай, как однажды хотел помочь девушке, которая несла тяжелые сумки и пакеты. Я открыл ей дверь, а она посмотрела на меня так, будто бы я хотел ее убить. Да и вообще в России я старался не разговаривать по-английски на людях, чтобы сильно не выделяться», — заявил Сопел в подкасте Spittin Chiclets.

Этот подкаст, кстати, уже успел «прославиться» в России. Ведет его бывший форвард «Сочи» Райан Уитни. В КХЛ американец играл год, после чего в 2015 году перебрался в шведский МОДО, а затем и вовсе завершил карьеру. В один период подкаст вместе с Уитни вел и Пол Биссонетт, к себе они приглашали своих знакомых и бывших коллег, также имевших опыт выступления в российских хоккейных клубах. Помимо Сопела в качестве спикеров выступали экс-форвард «Авангарда» Тедди Перселл, бывший нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди, Байрон Дэфо, который провел около двух месяцев в фарм-клубе «Авангарда», и Рид Симпсон, имеющий опыт игр за «Витязь».

Все они не упускали возможности высказаться в адрес России с резкой критикой. Тот же Гальярди, например, выразил недоумение в связи с тем фактом, что в команде никто не знал английского языка и общался с ним по-русски. Канадский форвард, естественно, не понимал ни слова.

«Я получал хорошие деньги, но со мной произошла дичь. В одном матче меня ударили со спины, я повредил руку. Врачи сказали, что перелома нет, предложили отдохнуть неделю. Все через переводчик. Перед одной игрой мне сделали укол, во время матча чувствовал себя хорошо, но ночью стало плохо, меня тошнило. Мне делали МРТ — врачи говорили, что все в порядке. Что-то не так. В городе ужасная больница, там как в 1940-х. Иду к генеральному менеджеру. Он говорит: «Или проходи обследование здесь, или едь в Москву, но за свой счет». Я уехал.

Оказалось, что через укол мне занесли в бедро сильную инфекцию. Пришлось пройти курс антибиотиков. Агент сказал, что нужно было появляться хотя бы на тренировках, чтобы деньги заплатили. Я так и сделал. Со мной рассчитались»,

– сказал Гальярди.

Примечательно, что данное обвинение не осталось незамеченным. «Нефтехимик», за который он провел лишь восемь матче, сразу же выступил со встречным заявлением, назвав рассказы канадца «байками». Самого же Гальярди обвинили в клевете, и руководство «Нефтехимика» выразило мнение, что «хоккеист неудачно решил переквалифицироваться в стенд-ап комика», да и сам Ти Джей на льду действовал неэффективно.

«Ужасом» жизнь в России характеризовал и Дэфо. Болельщикам он запомнился не игровыми действиями, а постоянными конфликтами и частыми удалениями за драки.

«Фигово, что если ты дрался на первой минуте, тебя удаляли до конца матча. Поэтому я очень часто дрался, когда оставалось играть всего пару минут. Мое лицо появлялось на обложках спортивных газет чуть ли не каждые три недели. Я так часто делал какую-то фигню на площадке», — рассказывал канадский хоккеист.

Тому же Дэфо, кстати, тоже «прилетело» в ответ. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» назвал канадца «не хоккеистом, а клоуном».

«Он не стоил и гроша, хотя заплатили ему очень хорошие деньги. Это натуральный клоун. Деньги шли, вот он и молчал. Ни в каком другом клубе на Западе он не получили и части от той суммы, что была прописана у него в контракте. Здесь опять же надо спросить и с команды: почему врачи еще до подписания соглашения не был проведен тщательный медосмотр, чтобы исключить риск возникновения подобной ситуации. Сейчас с этим активно работают, но раньше случаи, когда игрок приезжал уже с травмой, проходил предсезонную подготовку, а затем уходил на несколько месяцев в лазарет, получая зарплату, происходили часто. А поведение Дэфо — это лукавство. Он пародия на игрока, а не хоккеист. На него и других ребят нет смысла обращать внимание», — заявил Плющев.