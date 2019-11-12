«Он должен извиниться»: в «Юве» недовольны Роналду

Карьера Криштиану Роналду в Италии может оказаться под угрозой . Причем способствует этому сам звездный португалец. История взяла свое начало еще в прошлую среду, когда Роналду не доиграл матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве. Португальский форвард тогда результативными действиями не отметился, хотя голкипер красно-зеленых Маринато Гильерме своими неуверенными действиями в самом дебюте встречи сделал все, чтобы предоставить тому все шансы. Роналду нанес, казалось бы, бесхитростный удар со штрафного, Гильерме мяч поймать не сумел, пропустив снаряд между ног. Но Криштиану свою фамилию на табло не увидел: его одноклубник Аарон Рэмзи вколотил «круглого» в сетку прямо с линии ворот, став автором гола. В итоге ближе к концу матча наставник «Старой синьоры» Маурицио Сарри решил убрать португальца с поля, предоставив игровое время Пауло Дибале, а затем «Ювентус» в компенсированное время вымучил победу и оформил досрочный выход в плей-офф.

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У Роналду, впрочем, поводов для радости было не особо много: ни для кого не секрет, что для Криштиану индивидуальные результаты стоят едва ли не выше командных. Уходя с поля, он отказался пожать руку Сарри. То же самое повторилось уже через несколько дней, когда «Юве» на своем поле принимал «Милан» в рамках 12-го тура чемпионата Италии.

#Sarri «Il Milan non ha iniziato bene il campionato ma и una buona squadra.Non sarа semplice, dovremo giocare con un'intensitа diversa rispetto a mercoledм. @Cristiano? Vediamo quello che riesce a fare. Non ha niente di serio ma sente un piccolo dolore al ginocchio» #JuveMilan — JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2019

Игру с «россонери» Роналду мог пропустить. На предматчевой пресс-конференции об этом сообщил лично Сарри, заявив, что португалец якобы испытывает дискомфорт в колене. Это, впрочем, не помешало Криштиану выйти на поле с первых минут.

Против черно-красных Роналду выступил неудачно: нанес лишь один удар и только однажды сыграл на обострение в атаке. В начале второго тайма Сарри решил, что пользы от звездного португальца в столь статусном матче против принципиального соперника нет совсем.

И наставник «Ювентуса» вновь, уже во втором матче подряд, убрал Роналду прямо по ходу встречи.

Своей заменой Криштиану ожидаемо было недоволен. Помимо того, что португалец опять отказался пожать руку Сарри, он также обронил в адрес итальянского тренера нецензурное ругательство на своем родном языке и ушел в раздевалку. Зато довольны оказались фанаты «Ювентуса» и лично Пауло Дибала, который и вышел вместо Роналду: аргентинскому хавбеку понадобилось 20 минут, чтобы отметиться голом, который оказался единственным и победным.

Что касается Криштиану, то он даже не стал досматривать матч и, по данным Sky Sport Italia, покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Сарри во время послематчевой пресс-конференции успокоил фанатов и представителей СМИ, заявив, что никакого конфликта у него с Роналду нет, а реакция футболиста на его замену является нормальной в мировом футболе. Кроме того, наставник «Ювентуса» вновь подчеркнул, что у лучшего бомбардира команды в текущем сезоне до сих пор имеются проблемы со здоровьем. Однако во всей этой ситуации стоит обратить внимание на два фактора. Во-первых, Криштиану Роналду во время паузы на игры международных сборных отправился в расположение своей национальной команды.

Более того, по информации Sport.es, форвард даже принял участие в первой тренировке, занимался без каких-либо ограничений и не жаловался на боли в ноге. Сарри же, напомним, утверждает, что у португальца имеются проблемы со связками в коленном суставе.

Во-вторых, Роналду стоит ожидать санкций за свое поведение. Особенно за досрочный уход с территории стадиона.

«Ювентус» уже выразил намерение никак не реагировать на выходку своего лидера и, как утверждает Goal.com, наказаний в его отношений не последует. Однако газета La Gazzetta dello Sport сообщает, что спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи созванивался с агентом Роналду Жорже Мендешем и заявил, что действиями футболиста крайне недовольны. Так, в команде и руководстве клуба ожидают публичных извинений со стороны Роналду за его поведение. Однако это не самое страшное, что может произойти с ним.

«То, что сделал Роналду, запрещено по правилам Серии А. После матчей традиционно проводится допинг-контроль, и Криштиану, вероятно, мог его пропустить, уйдя со стадиона до конца матча. Помню, во время дерби с «Лацио» я тоже так поступил, но пришлось срочно возвращаться на арену, иначе меня бы ждала двухлетняя дисквалификация»,

— цитирует знаменитого итальянского футболиста Антонио Кассано AS.

Одноклубники Роналду, впрочем, понимают реакцию португальца и не винят его в произошедшем.

«Мы не беспокоимся за него. Это нормально, когда чемпион злится, покидая поле после замены. В последнее время он не мог тренироваться в полную силу, но сейчас будет перерыв на сборные, и Криштиану вернется в лучшей форме. Мы знаем Роналду и уверены, что он в решающей стадии сезона покажет себя», — заявил голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсный.

После 12-ти туров итальянской Серии А «Старая синьора» является единоличным лидером и на один балл опережает идущий вторым в турнирной таблице чемпионата миланский «Интер». Роналду же в десяти матчах первенства записал на свой счет пять забитых мячей, из которых два — с пенальти.