Требует более 200 млн: Глушаков продолжит судиться с женой

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков подал в суд на свою экс-супругу Дарью. Как сообщает информационный Telegram-канал Mash, футболист выдвинул против женщины иск о защите чести и достоинства. Поводом к продолжению судебных разбирательств послужил тот факт, что спортсмен якобы посчитал оскорбительными заявления в прессе бывшей жены в ходе из бракоразводного процесса, в связи с чем намерен отсудить у нее моральную и материальную компенсацию за переживания.

В распоряжении источника также оказался текст заявления Глушакова, содержание которого подтвердил адвокат матери его детей Сергей Жорин. В нем говорится, что футболист требует от Дарьи Глушаковой более 200 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

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Убытки от бракоразводного процесса сторона хавбека грозненского «Ахмата» оценила в 201 млн, еще 2 млн он потребовал за распространение слухов о нем, а оставшаяся сумма составляет, по мнению Глушакова, компенсацию морального вреда за разглашение деталей частной жизни. Отмечается, что суд принял иск и уже назначил дату заседания, которая не раскрывается.

Адвокат Глушаковой Жорин предположил, что разбирательства между бывшими супругами будут продолжаться еще на протяжении длительного времени. Помимо прочего, он подчеркнул, что футболист действует необдуманно, поскольку подобными заявлениями, по его мнению, выставляет себя в глазах общественности в не лучшем свете.

«Сегодня мы будем знакомиться с материалами дела. Предположительно Глушаков подал иск о защите чести и достоинства. Классика жанра — человек не может угомониться. Думаю, это будет продолжаться долго – Глушаков пытается как-то отомстить. Это не очень умно: иски о защите чести и достоинства целесообразно подавать, когда происходит всплеск информации, которую человек считает негативной. Сейчас же, наоборот, идет спад информации, но с помощью этого иска Глушаков провоцирует журналистов вспоминать предыдущие серии», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

«Как итог, он сам для себя создает негативный эффект, что для Глушакова это нормально, мы к этому уже привыкли. Может, он хочет какое-то опровержение или признание информации недействительной. В его действиях, как мне кажется, часто нет логики и здравого смысла, но есть эмоции. Возможно, этот иск и есть некий эмоциональный порыв», — отметил Жорин.

Напомним, что громкий скандал с участием Глушакова и его уже бывшей жены разгорелся в сентябре прошлого года. Тогда в прессе появилась информация, что в семье футболиста произошел разлад, из-за чего супруги обратились в суд с требованием развести их. По ходу бракоразводного процесса Дарья Глушакова неоднократно обвиняла спортсмена в многочисленных изменах, угрозах и примененном к ней насилии.

В частности, была опубликована видеозапись, на которой супруга застала Глушакова с другой девушкой в бане.

В конечном итоге в феврале брак был официально расторгнут Никулинским судом Москвы. Кроме того, Глушакова обязали выплачивать своей бывшей супруге алименты на содержание их общих несовершеннолетних дочерей Валерии и Александры, место проживания которых было определено с матерью. Сумма составила треть всех доходов хавбека, а также ежемесячные выплаты по 100 тысяч рублей младшей дочери Александре до тех пор, пока ей не исполнится три года, а именно — до 15 декабря 2019 года. С детьми игрок, по решению суда, может видеться в особом порядке.

Несмотря на, как казалось, улаженные формальные вопросы, судебные тяжбы между Глушаковым и его бывшей женой продолжились. В августе сторона женщины передала суду, ведущему процесс о разделе имущества экс-супругов, выписки из нескольких банков, согласно которым стало известно, что 32-летний футболист вывел с общего счета большую сумму денег — порядка 200 млн рублей.

Позднее суд принял решение разделить имущество пополам, а также взыскал с игрока 10 млн в пользу Дарьи Глушаковой.

После нескольких заседаний, на которых присутствовал и сам футболист, суд так и не смог добиться от него ответа, куда была выведена часть средств только с одного счета. Представитель Глушаковой Алиса Образцова предлагала подписать мировое соглашение, однако игрок «Ахмата» от этого шага отказался. Слушание, на котором будет рассмотрена апелляция по делу о разделе имущества Глушаковых, было перенесено на 28 ноября.

Денис Глушаков в июне этого года разорвал контракт с московским «Спартаком», а затем стал игроком грозненского «Ахмата». В текущем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых результативными действиями не отметился и заработал три желтые карточки. Вместе с Глушаковым «Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю очками.