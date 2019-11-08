«Было страшно»: Бузова обвинила Тарасова в домашнем насилии

Российский футболист Дмитрий Тарасов, остающийся сейчас свободным агентом после окончания контракта с московским «Локомотивом» и продолжающий восстанавливаться после операции, влип в неприятную историю.

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6 ноября на платформе YouTube вышел выпуск влога, в котором приняли участие сам футболист и его друг и однофамилец рэпер Александр Тарасов, известный как T-Killah. Молодые люди ехали на машине со своими женами на заднем сидении и обсуждали различные вопросы. Среди прочего во время поездки возникла тема рукоприкладства по отношению к женщинам.

«Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю»,

— сказал Тарасов-футболист.

После этого они с музыкантом обменялись дружескими ударами и беседа продолжилась.

В СМИ, сначала светских, а потом и спортивных слова экс-полузащитника сборной России имели эффект разорвавшейся бомбы. О человеческих качествах на основе данных слов высказались многие известные люди.

Так, комментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что за своего тезку ему «не стыдно и даже не неловко».

«Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин, — возмущалась в своем Telegram генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

— Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно».

Сами молодые люди, записывавшие влог, оказались удивлены такой реакцией общественности. Первым на защиту бывшего полузащитника «Локомотива» встал сам T-Killah, заявивший, что слова выдернули из контекста, а вся поездка проходила в сплошных шутках, и парни «специально стебали друг друга, выводили девчонок». По словам рэпера, нормальные люди «прекрасно понимают, где шутка, а где серьезный разговор», но отдельные СМИ подали информацию, как им было выгодно, чтобы очернить футболиста и собрать трафик.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что «нормальный мужик не может позволить себе поднять на женщину руку, а вот шутить можно на любые темы и даже «леща дать» тоже можно, но только в сексе». Впрочем, всего через час после публикации T-Killah удалил свою запись.

8 ноября появилась и реакция самого футболиста, причем слова Тарасова привела в своем Telegram-канале все та же Тина Канделаки.

«Уже в курсе происходящей травли в сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено,

— говорит Тарасов. — Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать тех, кто слабее тебя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни».

Однако все оказалось не так просто, потому что 5-го ноября, за день до выхода нашумевшего влога, бывшая жена Дмитрия Тарасова Ольга Бузова в интервью рассказала о том, что сталкивалась с домашним насилием.

«В какой-то момент я поняла, что мой Instagram — это площадка для того, чтобы обсудить с людьми важные проблемы. Недавно была новость: Тамара Плетнева, председатель думского Комитета по вопросам семьи, сказала, что она против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам. В моей жизни через домашнее насилие прошло огромное количество подруг. Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин, — рассказала знаменитая певица и телеведущая.

— С насилием сталкивалась. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти. Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины».

В той же записи на канале Канделаки Тарасов уже прокомментировал высказывания Бузовой, заявив, что речь там идет не о нем, а также намекнув, что у самой Ольги был другой мужчина во время их брака, распавшегося в 2016 году.

Не осталась в стороне от ситуации и Анастасия Тарасова (Костенко), нынешняя супруга футболиста, ожидающая от него второго ребенка.

«Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану. Мы не поддерживаем домашнее насилие, и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум мама и папа донскую таранку привозят, — написала женщина в своем Instagram. — Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д. Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине?»

Однако ситуация все равно выглядит неоднозначно, пусть в машине разговор рэпера с футболистом действительно был шуточным.

Но вот информация, раскопанная и опубликованная 8 ноября Telegram-каналом Mash, на шутку уже совсем не смахивает. Интернет-издание сообщает, что осенью 2013 года Бузова трижды обращалась в полицию из-за домашнего насилия со стороны Тарасова, бывшего на тот момент ее супругом.

«В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на нее руку», – рассказал источник.

Полицейский якобы посещал съемную квартиру четы, выяснял обстоятельства и проводил разъяснительную работу с мужчиной, после чего тот успокаивался, а жена не фиксировала побои и отказывалась писать заявление.

«Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы», — добавил источник издания.

Данную информацию официальный представитель певицы Антон Богославский комментировать отказался.

Тема домашнего насилия в последнее время у известных в мире шоу-бизнеса и спорта людей возникает не так уж редко. Так, на это жаловалась недавно знаменитая американская певица Beyonce, а российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов из-за рукоприкладства в отношении собственной жены Марты Варламовой не только лишился карьеры в НХЛ, но и провел больше месяца в американской тюрьме. Правда, супруги до сих пор вместе и счастливы, а ту историю называют недоразумением.