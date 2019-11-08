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«Было страшно»: Бузова обвинила Тарасова в домашнем насилии

Бузова обвинила бывшего мужа Тарасова в домашнем насилии

Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что женщина может «получить леща», если заступит за «красную зону». Позже он назвал свои слова шуткой, однако его бывшая супруга Ольга Бузова обвинила полузащитника «Локомотива» в домашнем насилии.

Российский футболист Дмитрий Тарасов, остающийся сейчас свободным агентом после окончания контракта с московским «Локомотивом» и продолжающий восстанавливаться после операции, влип в неприятную историю.

6 ноября на платформе YouTube вышел выпуск влога, в котором приняли участие сам футболист и его друг и однофамилец рэпер Александр Тарасов, известный как T-Killah. Молодые люди ехали на машине со своими женами на заднем сидении и обсуждали различные вопросы. Среди прочего во время поездки возникла тема рукоприкладства по отношению к женщинам.

«Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю»,

— сказал Тарасов-футболист.

После этого они с музыкантом обменялись дружескими ударами и беседа продолжилась.

В СМИ, сначала светских, а потом и спортивных слова экс-полузащитника сборной России имели эффект разорвавшейся бомбы. О человеческих качествах на основе данных слов высказались многие известные люди.

Так, комментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что за своего тезку ему «не стыдно и даже не неловко».

«Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин, — возмущалась в своем Telegram генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

— Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно».

Сами молодые люди, записывавшие влог, оказались удивлены такой реакцией общественности. Первым на защиту бывшего полузащитника «Локомотива» встал сам T-Killah, заявивший, что слова выдернули из контекста, а вся поездка проходила в сплошных шутках, и парни «специально стебали друг друга, выводили девчонок». По словам рэпера, нормальные люди «прекрасно понимают, где шутка, а где серьезный разговор», но отдельные СМИ подали информацию, как им было выгодно, чтобы очернить футболиста и собрать трафик.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что «нормальный мужик не может позволить себе поднять на женщину руку, а вот шутить можно на любые темы и даже «леща дать» тоже можно, но только в сексе». Впрочем, всего через час после публикации T-Killah удалил свою запись.

8 ноября появилась и реакция самого футболиста, причем слова Тарасова привела в своем Telegram-канале все та же Тина Канделаки.

«Уже в курсе происходящей травли в сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено,

— говорит Тарасов. — Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать тех, кто слабее тебя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни».

Однако все оказалось не так просто, потому что 5-го ноября, за день до выхода нашумевшего влога, бывшая жена Дмитрия Тарасова Ольга Бузова в интервью рассказала о том, что сталкивалась с домашним насилием.

«В какой-то момент я поняла, что мой Instagram — это площадка для того, чтобы обсудить с людьми важные проблемы. Недавно была новость: Тамара Плетнева, председатель думского Комитета по вопросам семьи, сказала, что она против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам. В моей жизни через домашнее насилие прошло огромное количество подруг. Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин, — рассказала знаменитая певица и телеведущая.

— С насилием сталкивалась. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти. Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины».

В той же записи на канале Канделаки Тарасов уже прокомментировал высказывания Бузовой, заявив, что речь там идет не о нем, а также намекнув, что у самой Ольги был другой мужчина во время их брака, распавшегося в 2016 году.

Не осталась в стороне от ситуации и Анастасия Тарасова (Костенко), нынешняя супруга футболиста, ожидающая от него второго ребенка.

«Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану. Мы не поддерживаем домашнее насилие, и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум мама и папа донскую таранку привозят, — написала женщина в своем Instagram. — Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д. Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине?»

Однако ситуация все равно выглядит неоднозначно, пусть в машине разговор рэпера с футболистом действительно был шуточным.

Но вот информация, раскопанная и опубликованная 8 ноября Telegram-каналом Mash, на шутку уже совсем не смахивает. Интернет-издание сообщает, что осенью 2013 года Бузова трижды обращалась в полицию из-за домашнего насилия со стороны Тарасова, бывшего на тот момент ее супругом.

«В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на нее руку», – рассказал источник.

Полицейский якобы посещал съемную квартиру четы, выяснял обстоятельства и проводил разъяснительную работу с мужчиной, после чего тот успокаивался, а жена не фиксировала побои и отказывалась писать заявление.

«Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы», — добавил источник издания.

Данную информацию официальный представитель певицы Антон Богославский комментировать отказался.

Тема домашнего насилия в последнее время у известных в мире шоу-бизнеса и спорта людей возникает не так уж редко. Так, на это жаловалась недавно знаменитая американская певица Beyonce, а российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов из-за рукоприкладства в отношении собственной жены Марты Варламовой не только лишился карьеры в НХЛ, но и провел больше месяца в американской тюрьме. Правда, супруги до сих пор вместе и счастливы, а ту историю называют недоразумением.