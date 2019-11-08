UFC возвращается в Россию: с кем будут биться Забит и Волков

Менее суток остается до одного из самых ожидаемых событий года для российских поклонников ММА.

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В Москве состоится турнир UFC Fight Night 163: на «Арене ЦСКА» пройдет сразу 13 поединков, в которых, помимо известных иностранных спортсменов, выступит немало местных звезд смешанных единоборств.

Главным событием столичного вечера боев станет поединок между полулегковесами Забитом Магомедшариповым и Кельвином Каттаром.

Это противостояние изначально должно было состояться 18 октября в Бостоне, однако из-за инфекции россиянин снялся с турнира, и поединок попросту передвинули на более позднюю дату, что не могло не порадовать россиян.

Забит стремительно набирает популярность благодаря жестким «рубкам» в клетке и скромности вне октагона. Американец на его фоне выглядит тотальным андердогом, и на пути к титульному поединку Магомедшарипов должен попросту не заметить мало кому известного бойца. Благо, что до чемпиона рукой подать: один-два успешных боя, и руководству UFC придется испытать «короля» Макса Холлоуэйя неуступчивым ударником и одним из самых ярких бойцов не только своего веса, но и организации в целом.

В «ко-мейн ивенте» экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Александр Волков будет экзаменовать бывшую звезду американского футбола Грега Харди.

Как и в поединке Забита, Волкову при подготовке к турниру в Белокаменной пришлось понервничать. Ведь изначально отошедший от обиднейшего поражения от Деррика Льюиса Драго должен был встретиться с опытным бразильским тяжеловесом Джуниором дос Сантосом, ранее владевшим чемпионским поясом UFC.

Однако 22 октября бразилец был госпитализирован с бактериальной инфекцией, и ему на замену вышел американец Грег Харди, потерявший победу в последнем поединке из-за… использованного в перерыве между раундами ингалятора, что категорически запрещено правилами!

В результате перестановок в карде бой Волков — Харди был понижен в статусе до второго по значимости боя, а смешанные единоборства получили очередное российско-американское противостояние.

«Чувствую, что американская аудитория стала за мной следить. Много приходит пожеланий от американцев, чтобы я побил его. Такого не было ни перед одним из моих боев. Чувствуется, что там его не очень любят… Естественно, если он поднимал руку на женщину — это недостойный для мужчины поступок. Думаю, он сполна получит, или уже получил, за эту ситуацию и без меня. Я на него смотрю только со спортивной точки зрения», — приводил Sport24 слова Волкова, намекая на скандальное прошлое оппонента, проходившего по делу о домашнем насилии.

Так или иначе, Александр является тотальным фаворитом: больший опыт вкупе с родными стенами должны сказать свое слово и дать россиянину возможность субботним вечером победно поднять руку над восьмиугольником.

Не обойдем стороной и дебютанта UFC Абубакара Нурмагомедова — двоюродного брата Хабиба. Первое выступление под эгидой организации не раз откладывалось то из-за организационных проблем, то из-за дисквалификации за участие в потасовке с Конором Макгрегором на UFC 229 в Лас-Вегасе.

В Москве он разделит клетку с немцем Давидом Завадой, а секундировать ему будут отец непобежденного чемпиона Абдулманап Нурмагомедов, прославленный специалист Хавьер Мендес и, конечно же, сам Орел.

Также в прелимах зрителей «Арены ЦСКА» ждет еще одно историческое противостояние. Почему историческое?

Просто до 9 ноября 2019 года под эгидой UFC еще ни разу не сходились в восьмиугольнике двое россиян. А тут на радость публики будут биться базовый борец Рустам Хабилов и ярко выраженный ударник Сергей Хандожко.

И пускай эксперты абсолютно не верят в «Хонду», проведшего в промоушене всего один бой (единогласным решением судей был повержен Ростем Акман), Сергей ничуть не опасается опытного оппонента, который, переехав за океан в 2012 году уже 12 раз выходил в октагон и добился девяти побед. Одна из них, кстати, была добыта в противостоянии с нынешней звездой организации Хорхе Масвидалем, на UFC 244 в Нью-Йорке завоевавшим пояс «Самого жесткого гангстера».

Стоит отметить, что за день до вечера боев прошла официальная процедура взвешивания. Так, Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар показали одинаковый вес (по 66,2 кг), а Александр Волков оказался легче Грега Харди (113,8 кг против 120,2 кг). Что же касается Абубакара Нурмагомедова, то он, как и его соперник, показал вес 77,1 кг.

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В целом, список поединков московского турнира выглядит следующим образом:

Основной кард

Зелим Имадаев — Дэнни РобертсХадис Ибрагимов — Эд ХерманРамазан Эмеев — Энтони Рокко Мартин Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу

Предварительный кард

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC Fight Night 163.