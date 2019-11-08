Разбили бутылку о шлем полицейского: безумства фанатов ЦСКА

Московский ЦСКА сыграл вничью на выезде с венгерским «Ференцварошем» (0:0) и набрал свое первое очко в Лиге Европы.

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Правда, до окончания группового этапа осталось всего два матча — против «Лудогорца», которому армейцы влетели 1:5 в первой встрече на выезде, и против «Эспаньола», которому проиграли дома 0:2.

Чтобы получить шансы на выход в плей-офф, подопечным Виктора Гончаренко необходимо теперь побеждать этих соперников и ждать дополнительной осечки от «Лудогорца» и «Ференцвароша». В общем, без какого-то чуда красно-синим на вторую строчку в группе, которая позволяет попасть в 1/16 финала, не пробиться.

Таблица группы H:

1. «Эспаньол» — 10 очков

2. «Лудогорец» — 6

3. «Ференцварош» — 5

4. ЦСКА — 1

После встречи главный тренер ЦСКА Гончаренко признал, что его команде не хватает уверенности из-за продолжительной черной полосы, что выливается во множество упущенных моментов. Неудивительно, что самым ярким действием вечера в исполнении игроков ЦСКА стал шикарный сейв Игоря Акинфеева ногой.

Однако к блеклой игры команды на этот раз добавилась и неприятная ситуация перед матчем.

Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран — болгарского ЦСКА, сербского «Партизана» и польского «Видзева». К сожалению, ни к чему хорошему это не привело.

По информации Sport24, по дороге на матч фанаты армейцев и их товарищи крайне агрессивно вели себя в метро.

Один из них разбил стеклянную бутылку о шлем полицейского, дежурившего на станции, в результате чего началась потасовка. Фанаты обливали пивом стражей правопорядка, толкались и активно переругивались.

На станции оказались два болельщика «Ференцвароша», которые провоцировали россиян. Один из них показывал нацистское приветствие.

В результате всех этих разборок несколько фанатов ЦСКА были задержаны полицией, а поезд отправился дальше лишь спустя полчаса — после того, как всех обыкновенных пассажиров высадили из вагонов из соображений безопасности.

Кроме того, вскоре движение на данной ветке (единственной в направлении стадиона «Гроупама Арена», где должен был через два часа состояться матч) было перекрыто. Видимо, полиция опасалась новых столкновений на станциях и внутри вагонов, в которых могли бы пострадать в том числе и местные жители.

Спустя какое-то время движение восстановили, но для большинства фанатов вопрос уже был не актуален.

Некоторым людям пришлось добираться до арены пешком, на самокатах и других подобных средствах транспорта, поскольку поймать такси в это время было практически невозможно — просто не было свободных машин.

Тем временем пресс-атташе российского посольства в Венгрии Тигран Гарибян подтвердил, что некоторые болельщики ЦСКА были задержаны за неправомерные действия, и сообщил, что ведется активная работа по их освобождению.

«Произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией. Сотрудники консульского отдела работают в плотном контакте с властями страны», — цитировал чиновника ТАСС.

Чем закончилась эта работа, на данный момент неизвестно.

Со стороны ЦСКА также предпринимались усилия по обеспечению порядка. Гендиректор красно-синих Роман Бабаев сообщал, что сотрудники армейского клуба были отправлены контролировать ситуацию на гостевой сектор стадиона.

Однако большинство фанатов ЦСКА даже не смогли добраться до этого сектора к началу матча.

Во-первых, из-за визита в Будапешт президента Турции Реджепа Эрдогана в городе были усилены меры безопасности, и болельщики из России должны были проходить к стадиону по определенному маршруту, который контролировался внушительным числом полицейских. Это занимало довольно длительное время.

Вниманию болельщиков в Будапеште: сегодня в городе ожидаются перекрытия в связи с прибытием президента Турции, учитывайте это при выборе маршрутов. Кроме того, напоминаем о порядке прохода в гостевой сектор: https://t.co/j74bgQnKOt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019

Во-вторых, после произошедшего в метро стражи порядка начали относиться к болельщикам ЦСКА еще более строго и долго держали их в оцеплении на подходе к стадиону, не пуская внутрь. Проводился тщательный досмотр, проверялись паспорта и билеты.

Части болельщиков повезло еще меньше: полиция окружила их сразу по выходе из метро и отогнала подальше от арены, чтобы развести с агрессивно настроенными фанатами «Ференцвароша». По информации СМИ,

толпа ходила по району около двух часов, подгоняемая стражами правопорядка, причем долгое время им даже не позволяли остановиться, чтобы справить нужду.

Когда фанатам наконец разрешили приблизиться к стадиону и начать проходить проверку билетов, матч начался. Люди поднимались на трибуны уже во время первого тайма.

Однако, даже несмотря на такие меры предосторожности, совсем избежать столкновений не удалось. По информации «СЭ», при входе на гостевой сектор на болельщиков ЦСКА напали несколько десятков поклонников «Ференцвароша». Большинство из них носило символику Венгрии 40-х годов, когда страна была союзником нацистской Германии.

Фанаты пытались выяснить отношения и после игры, однако на этот раз разборок удалось избежать.

«Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Гроупама Арена». Информация о пострадавших росгражданах в посольство не поступала. Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников», — сообщило посольство России в Венгрии.