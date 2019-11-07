Ответ Макгрегору: Хабиб дает пресс-конференцию. LIVE

По поводу пресс-конференции: изначально мероприятие было запланировано на 17.00 по московскому времени. Однако, как передает корреспондент «Газеты.Ru» Иван Орехов, пока журналистов на арену еще не запускают.
Всего основной кард турнира в Москве примет шесть поединков:
Что касается Хабиба Нурмагомедова, то для него грядущий турнир особенный, ведь на нем состоится дебют в UFC его двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова. Кстати, сам непобежденный чемпион легкого дивизиона промоушена станет секундантом Абубакара, а компанию ему составят тренеры Абдулманап Нурмагомедов (отец Хабиба, к слову) и Хавьер Мендес. Вот такая вот семейная вечеринка ожидает российских любителей смешанных единоборств.
Сам турнир пройдет на «ЦСКА Арене» в Парке легенд в Москве завтра, 9 ноября. В главном поединке мероприятия встретятся российский боец Забит Магомедшарипов и американец Кэлвин Каттар, которые представляют полулегкий дивизион промоушена. В со-главном же бою сразятся российский тяжеловес Александр Волков и Грег Харди из США. Для России это уже третий турнир UFC Fight Night за всю историю. Ранее соревнования принимали Москва (в сентябре 2018 года) и Санкт-Петербург (в апреле 2019-го).
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принимает участие в пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 163 в Москве. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.