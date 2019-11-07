Ответ Макгрегору: Хабиб дает пресс-конференцию. LIVE

Сам турнир пройдет на «ЦСКА Арене» в Парке легенд в Москве завтра, 9 ноября. В главном поединке мероприятия встретятся российский боец Забит Магомедшарипов и американец Кэлвин Каттар, которые представляют полулегкий дивизион промоушена. В со-главном же бою сразятся российский тяжеловес Александр Волков и Грег Харди из США. Для России это уже третий турнир UFC Fight Night за всю историю. Ранее соревнования принимали Москва (в сентябре 2018 года) и Санкт-Петербург (в апреле 2019-го).