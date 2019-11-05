Кровь, драка и смерть стюарда: скандал на матче Премьер-лиги

Матч 15-го тура Российской премьер-лигой (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» завершился вничью со счетом 0:0. Однако сказать, что команды разошлись миром, можно только в том случае, если исходить исключительно из результата. На поле же отношения выяснялись весьма жарко: на двоих «Крылья» и «Рубин» набрали аж семь желтых карточек. Впрочем, битва в рамках так называемого волжского дерби перенеслась с футбольного газона «Самара-Арены» и на трибуны.

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Примерно в начале второго тайма матча между болельщиками обеих команд возникла потасовка, которая впоследствии переросла в массовую драку.

О том, что именно стало причиной столкновений, официально неизвестно. Всего существует несколько версий того, что спровоцировало драку. Одна из них — выходка фанатов самарского клуба, которые решили оригинально позлить своих соперников, разложив в туалете стадиона стикеры с изображением эмблемы «Рубина» с намеком на то, что справить нужду необходимо именно на логотип казанского клуба. Данный перфоманс, к слову, был проведен в гостевом секторе, что, естественно, не могло не спровоцировать конфликт.

Эмблема «Рубина» в туалете «Самара Арены» / Соцсети

Еще одной версией случившегося является следующее: группа фанатов «Крыльев» сумела пробраться к фан-сектору казанцев и украсть оттуда баннер одного из крупнейших фан-активов «Рубина», после чего болельщики команды гостей направились к самарскому сектору.

Всего в потасовке участвовали от 30 до 50 человек. Сначала фанаты выкрикивали в адрес друг друга нелицеприятные и оскорбительные лозунги, после чего и возникла драка.

«Они начали оскорблять Казань, наши фанаты ринулись к ним. В тот же момент с VIP-ложи неизвестные украли баннер. Видимо, акция была продумана заранее», — приводит «Спорт Бизнес Online» слова очевидца.

Судя по различным видеозаписям, на которых оказался запечатлен конфликт, изначально небольшая группа казанских фанатов дошла до ограждения сектора, где располагались немногочисленные самарские болельщики. В инцидент были вынуждены вмешаться стюарды и сотрудники стадиона. Позднее же массовая драка образовалась в подтрибунном помещении: как известно, на большинстве стадионов, которые были построены перед чемпионатом мира по футболу — 2018, подтрибунные коридоры являются сквозными, потому пройти от одного сектора к противоположному не составляет труда. Так произошло и на «Самара-Арене», где в потасовку были вынуждены вмешаться не только стюарды, но и полицейские. Последние выстроили специальный коридор, но сдержать толпу фанатов этим не удалось.

Отмечается, что после матча как минимум семь болельщиков, участвовавших в драке, были задержаны, и на них уже составлены административные протоколы.

«Составлено семь административных протоколов, шесть из них по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и один протокол – по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы местного МВД.

Об особых отношениях между фанатами «Крыльев Советов» и «Рубина» говорится давно: болельщики откровенно ненавидят друг друга и каждый раз во время очных матчей с трибун стадионов раздаются взаимные оскорбительные лозунги, потому данное противостояние и именуется Волжским дерби. Нередко оскорбления завершаются и мордобоем, а иногда — тяжелыми последствиями. Так, в марте 2006 года один из фанатов после драки был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а через несколько лет болельщики «Крыльев» устроили настоящий погром на казанском стадионе «Центральный», после чего четверо были привлечены к уголовной ответственности.

Не обошлось без трагедии и на этот раз. Так, после матча в Самаре скончался 55-летний стюард.

По факту произошедшего правоохранительные органы уже начали проверку. Расследуют инцидент и в руководстве Премьер-лиги, которое направило в Самару специальную комиссию, которая определит меру наказания для обоих клубов. При этом точная причина гибели сотрудника стадиона неизвестна: ее установит только судмедэкспертиза. Уже по факту результатов обследования правоохранительные органы решат, возбуждать уголовное дело или нет. Впрочем, в руководстве «Крыльев Советов» утверждают, что смерть 55-летнего гражданина никак не связана с потасовкой фанатов — по данным клуба, инцидент произошел уже после матча, и у стюарда случился сердечный приступ.

«По окончании игры произошел несчастный случай. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и реанимацию, трагически оборвалась жизнь одного из охранников частного предприятия – Михаила Орлова. У 55-летнего мужчины отказало сердце. Обращаем внимание СМИ, что смерть мужчины не связана с инцидентом, произошедшим во втором тайме между болельщиками. Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования семье умершего», — говорится в пресс-релизе самарского клуба.

Соболезнования семье Михаила Орловаhttps://t.co/W6rZrN3lgR — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 5, 2019

Впрочем, один из очевидцев заявил, что этот самый стюард как раз присутствовал на месте потасовки в самый разгар массовой драки.

«После драки упал замертво с отказом сердца один из охранников. Он дежурил на пятом этаже возле фан-зоны «Рубина». Говорят, из-за того, что замерз», — цитирует очевидца «Комсомольская правда».

После 15-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» располагаются на седьмом месте и имеют в своем активе 18 очков. Казанский «Рубин» после половины первенства набрал на один балл меньше своего принципиального соперника и занимает на данный момент 12-ю строчку.