Бессмысленный триумф: Альварес откажется от титула Ковалева

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес вернется в средний вес и откажется от завоеванного в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым титула.

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«Сауль вернется в средний вес», — цитирует представителя команды одного из лучших боксеров современности ТАСС.

Исходя из этой новости можно сделать вывод, что Канело откажется от титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), который ранее принадлежал как раз «Крушителю» (прозвище Ковалева – прим. «Газеты.Ru»).

Стоит отметить, что одно из самых главных противостояний этого года прошло в рамках вечера боев в Лас-Вегасе 3 ноября. На нем Сергей Ковалев и Сауль Альварес сражались за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории WBO, принадлежавший на тот момент россиянину.

Ради сотворения истории звездный Канело поднялся на две весовые категории, но все равно в раскладах экспертов оставался очевидным фаворитом.

В случае триумфа Альварес становился третьим мексиканцем в истории, кому удавалось брать пояса сразу в четырех категориях. Ранее подобное удавалось лишь Эрику Моралесу и Хуану Мануэлю Маркесу.

К сожалению российских болельщиков, сенсации не случилось. Несмотря на то, что Крушитель выбрасывал удары в два раза чаще оппонента (745 — 345), за Канело оставалась статистика по точности попаданий (115 — 133). Этот показатель и стал в итоге решающим в противостоянии. В чемпионских раундах выносливость Сергея упала, поэтому в 11-й трехминутке зубодробительные удары мексиканской суперзвезды стали роковыми. Сначала Альварес пробил защиту Сергея у канатов, отправив оппонента в так называемый «стоячий нокдаун», а затем добил поплывшего оппонента.

В итоге, мексиканец за бой получил гарантированные $35 млн, в то время как Ковалев довольствовался лишь $3 млн – более чем в 10 раз (!) меньше.

Уже после того, как судья поднял руку мексиканца над рингом, Альварес подвел итоги исторического боя. Он отдал должное своему сопернику, добавив, что задержка боя из-за трансляции турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 244 в Нью-Йорке ничуть не сказалась на его настрое.

«Благодарю всех зрителей в зале. Очередной шаг в моей карьере, моей истории — прошу вас набраться терпения, ведь Канело творит историю! Мое большое уважение Сергею Ковалеву. Он великий воин, но мы выполнили план на поединок, который начался с задержкой.

Теперь я планирую вернуться в средний вес, но для начала отдохну. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед. Головкин? Он не представляет для меня вызова. Я победил его по результатам 24 раундов. Но если появится хорошее бизнес-предложение, почему бы и нет?» — признался Канело.

Что же касается отечественного боксера, то россиянин в третий раз в карьере потерял титул чемпиона мира в полутяжелом дивизионе.

К счастью, обследование не выявило проблем у Сергея: боксер был госпитализирован после досрочного поражения в целях предотвращения возможных последствий от нокаутирующих попаданий в голову.

Крушитель так же, как и Канело, проявил уважение к противнику, назвав Сауля Альвареса «великим чемпионом».

«Это был хороший опыт для меня. Он великий чемпион. У меня было мало времени на восстановление после последнего боя, но все нормально. Мое уважение Альваресу. Он творит историю, и спасибо ему за поддержку.

Тренер говорил мне чаще использовать джеб, но мне не хватило выносливости: устал после шестого раунда. Видимо, не успел как следует восстановиться после последнего боя, который прошел совсем недавно. Но все в порядке, я вернусь, чтобы объединить титулы. Я хотел организовать объединительный бой, но в полутяжелом весе никто не хочет драться со мной», — заявил Сергей на пресс-конференции.

Также Ковалев добавил, что он пока не собирается вешать боксерские перчатки на гвоздь. Атлет уверен: впереди еще будет возможность вновь стать абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе.

«Что для меня значит такое поражение в 36 лет? Я еще могу стать абсолютным чемпионом мира.

Просто чемпионы из моего дивизиона не хотели драться со мной. Этот парень пришел в нашу категорию и освежил ее. У него отличная выносливость, но со мной все в порядке. Это был хороший опыт», — приводит слова россиянина FightHype.