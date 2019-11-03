Хулиганы и пай-мальчики: как очаровывают бойцы MMA

Счастливые корни

Имя американского бойца Эдмена Шахбазяна все чаще мелькает крупных турнирах UFC. Профессиональную карьеру он начал лишь два года назад, после чего выступил на Президентской серии Даны Уайта, а позднее получил контракт от главного бойцовского промоушена мира. Шахбазян выступил и на прошедшем в Нью-Йорке UFC 244, одержав свою третью победу подряд. За 11 боев, проведенных на профессиональном уровне, Золотого мальчика никому не удалось победить.

Шахбазян выступает в средней весовой категории и уже входит в топ-15 рейтинга. Но спортивные успехи далеко не все, чем он привлекает болельщиков. Неординарной внешностью Эдмен обязан своему армянскому происхождению. Собственно, благодаря этому факту у Шахбазяна огромная русскоговорящая и армянская фанбазы. Он родился в Калифорнии, проживает и тренируется в Штатах, но корни его выдают.

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И, что интересно, Эдмен унаследовал так называемый древний тип армян — бледная кожа, русые с отливом в рыжий волосы и светлые глаза. А обладатели этих данных испокон веков считаются одними из самых красивых людей на планете.

Пантера из Чиуауа

Мексиканец Яир Родригес дерется в UFC уже на протяжении пяти лет, но пока наибольшую популярность получил из-за отказа драться с россиянином Забитом Магомедшариповым и последующим исключением из лиги, а также нокаутом Корейского Зомби. Несмотря на массу разногласий с руководством промоушена и вспыльчивый характер, UFC по-прежнему верит в Яира — слишком уж яркий и притягательный у него базовый стиль, поэтому из любого боя он делает перфоманс.

Харизма и поведение Родригеса полностью олицетворяет Мексику. Не так, как это делают мексиканцы с американским паспортом. По сути, он сейчас главный и единственный крупный представитель своей страны в бойцовском мире. Достаточно вспомнить, какое шоу закатил UFC на недавнем турнире в Мехико с участием Яира — на родине его буквально боготворили, а отказавшегося продолжать с ним бой Джереми Стивенса публика была готова разорвать.

У Яира удивительно приятная и ухоженная внешность для жестокого и порой даже грубого парня, которым он является, раз за разом попадающего в скандалы, находясь в клетке. И это, кажется, ему только помогает мелькать на обложках модных журналов.

Несчастный бразилец

Было время, когда Эдсон Барбоза был одним из самых интересных представителей джиу-джитсу в UFC. Он регулярно получал бонусы за эффектные выступления, но возраст взял свое: теперь экс-соперник Хабиба Нурмагомедова чередует победы с поражениями и никак не рассчитывает на чемпионскую гонку с рекордом 20-8. Так или иначе, это никак не отменяет того факта, что в свои 33 года выглядит Барбоза лучше, чем каждый второй его соперник.

Побольше эпатажа — и Эдсон мог бы стать видимой фигурой в модельном бизнесе.

Мексиканский Иисус

Вот у кого проблем с работой после завершения карьеры не будет, так это точно у Брайана Ортеги. В обычной жизни его легко перепутать с серфером или фитнес-тренером: длинные волосы, голубые глаза и добродушный успокаивающий взгляд. Подчеркивает он все это добро незамысловатым повседневным стилем с упором на basic и очками, в которых его легко можно принять за учителя. Сравните с тем же Родригесом — небо и земля, но Брайан как раз из серии мексиканских бойцов с американским паспортом.

Благодаря располагающей к себе внешности Ортега стал настоящим подарком для фотографов и журналистов, а не так давно, когда волосы Брайан стал распускать все больше, не избежал и сравнений с Иисусом. Пошутил на эту тему даже Дана Уайт, что, конечно же, не могло не обернуться недовольством верующих.

Несмотря на это, Ортега всегда избегает конфликтов и старается быть добрым, поэтому в образе Иисуса смотрится вполне гармонично. А фото ниже — лишь часть его реальной работы.

Тяжелая артиллерия

Бразилец Пауло Коста стал одним из тех, кто ворвался в большой мир смешанных единоборств не так давно. Молодой проспект за два года успел набить пятиматчевый винстрик, а в августе победил самого Йоэля Ромеро и теперь будет драться за титул. Внешность у него, прямо скажем, пугающая для средней весовой категории, однако это не отменяет того факта, что он по-прежнему является непобежденным.

Как и типичному бразильцу, Пауло повезло с «нестареющими» чертами лицам, и в 28 лет он выглядит на 18. А стиль Косты и вовсе не введет никого в сомнения — все пляжи мира плачут, когда видят пестрые рубашки и короткие шорты в облипку на нем.







Канадский хамелеон

Рори Макдональд — живая легенда MMA. Он дрался за титул в UFC, многократно защищал и проигрывал пояса в Bellator. Много Красному королю и доставалось, поэтому после некоторых поединков он был больше похож на месиво. В повседневной жизни Рори — примерный муж и отец, который иногда выходит в клетку заработать денег для своей семьи. А Instagram Макдональда и вовсе как отдельный вид рая.

В 30 лет Макдональду повезло выглядеть на 25, что удивительно, учитывая благородные, но грубые черты лица. Прекрасно их дополняет развитая мускулатура, за пределами зала скрывающаяся под одеждой oversize. Как и с любым топовым бойцом, с лицом Рори порой происходят ужасные вещи — оттого и недоумение, как он сумел сохранить свою привлекательность при таких повреждениях.

Классический медведь

Нашлось место в рейтинге и россиянину Александру Волкову. Тут все довольно просто: высокий рост, широкие плечи, светлые волосы и глаза, а также волевой подбородок. По антропометрическим данным и внешне он похож на типичного представителя Скандинавии (вспомните того же Александра Густаффсона). Но наш соотечественник в качестве прозвища выбрал себе имя персонажа серии фильмов «Рокки» — Иван Драго. Сходство действительно потрясающее, если задуматься.

В карьере у 31-летнего Волкова сейчас наблюдается определенная стагнация после обидного поражения от Деррика Льюиса, которое могло вывести его на титульный поединок в UFC. В такие моменты важно помнить, что Скандинавия и Драго — это две вещи, которые никогда не перестанут быть природно красивыми.

Чудо-мальчик

Американским аналогом Волкова можно назвать Стивена Томпсона с говорящим прозвищем Wonderboy. Разве что, у него более широкие черты лица и добрый взгляд. Если же углубляться в сравнения, то Томпсон — приверженец кежуала и в целом выглядит более простым, но в этом и есть его изюминка.

Тем приятнее, что в карьере у него наметился прогресс: после серии неудач в полусреднем весе ему удалось одержать зрелищную победу над бразильцем Висенте Люке.

Благословленный

Про бойцов вроде Джона Джонса можно сказать как про тех, до кого дотронулись с небес. Абсолютное доминирование в полутяжелом весе и первый номер рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) — вернувшегося после допинговой паузы короля до сих пор не остановили, и предпосылок к этому, откровенно говоря, совсем нет.

Немного о феномене Джонса. С самого начала карьеры его главной особенностью стали невероятно длинные и костлявые конечности, за что он и получил свое прозвище — Bones. При этом, в его молодые годы всех шокировало, с какой легкостью Джонс развивает скорость и силу ударов, как передвигается по клетке, ведь тогда он с антропометрической точки зрения был намного меньше в мышечной массе и смотрелся несуразно.

Фишка же в том, что, в отличие от остальных бойцов схожего телосложения, только Джонсу удалось найти идеальный баланс между мышцами, тяжелейшими костями и жировой прослойкой. А непринужденность в холодном взгляде и манерные движения это лишний раз подчеркивают. С визуальной точки зрения — совершенный атлет.

Безжалостный головорез

Как это часто бывает, самыми очаровывающими парнями оказываются самые плохие. Хорхе Масвидаль на UFC 244 официально подтвердил статус «главного ублюдка» промоушена, в поединке за соответствующий титул — «Baddest Motherfucker» (BMF) — победив Нейта Диаса, хулигана из Стоктона. На волну успеха популярнейшего бойца мира Масвидаля поднял его предыдущий поединок, когда он стал самым быстрым нокаутером в истории, уже на второй секунде совершив спортивное убийство Бена Аскрена коленом в голову.

У Масвидаля, как и у каждого второго безбашенного бойца, происхождение совсем не американское — родился Хорхе во Флориде, но имеет кубинские и перуанские корни. Секрет это или нет, но, благодаря наследственности, на свои 34 года не выглядит никак, а с возрастом только хорошеет. Раньше он выглядел как типичный южноамериканец — короткая стрижка, черные как смола волосы и нелепая бородка в стиле модифицированной эспаньолки.

Поумнев, Хорхе отпустил бороду и отрастил волосы, которые в поединках заплетает в аккуратные косички, — это помогло визуально увеличить скулы и открыть широкий красивый лоб. В одежде же миксует стритвир хулигана из гетто и гавайские мотивы. И это впечатляет.

В клетке же Масвидаль всегда безжалостен и не терпит ничего, кроме кровавого шоу. Он забрал титул BMF, но был расстроен, что поединок был остановлен судьей из-за чудовищной сечки над глазом у Диаса. Соперникам Масвидаля не позавидуешь, но именно это и делает его таким харизматичным и обаятельным.