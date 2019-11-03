«Ковалев — настоящий воин»: Канело попал в историю

Вечер боев в Лас-Вегасе, где Сергей Ковалев и Сауль Альварес сражались за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории, которым владел россиянин, был, пожалуй, действительно самым ожидаемым событием года в мировом боксе.

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Тем не менее даже такому шоу пришлось «подвинуться»: когда все поединки андеркарда уже были завершены и оставалось подать только главное блюдо, случилась задержка: противостояние Ковалева с Альваресом было решено не начинать, пока не закончится проходивший в Нью-Йорке в рамках UFC 244 бой Нейта Диаса с Хорхе Масвидалем.

В современных реалиях смешанные единоборства все дальше теснят бокс, некогда являвшийся элитным.

Впрочем, сами боксеры отнеслись к задержке достаточно спокойно, а публика в зале в Лас-Вегаса только разогрелась. При выходе боксеров на ринг случилась не самая обычная ситуация: первым на арене появился тот, чей титул стоял на кону, хотя обычно он появляется вторым после претендента.

Вряд ли это кого-то удивило. Канело поднялся на две весовые категории, чтобы сразиться с Ковалевым за его титул в полутяжелом весе, при этом сам мексиканец отлично чувствует себя в среднем дивизионе, где обладает сразу тремя поясами, а до того выигрывал за карьеру чемпионства в полусредней и средней категориях.

В случае победы Альварес становился третьим мексиканцем в истории, кому удавалось брать пояса сразу в четырех категориях. В этой когорте он становился в один ряд Эриком Моралесом и Хуаном Мануэлем Маркесом.

Сам Сауль, имея это в виду, перед боем обещал сотворить историю. Еще одним историческим моментом, кстати, был и гонорар — мексиканец получал гарантированные $35 млн, в то время как Ковалеву доставались только $3 млн.

Тут, правда, дело в контракте Альвареса с DAZN, по которому он, независимо от соперников, заработает $365 млн за десять поединков, ну а россиянин мог добавить к гарантированным ему $3 млн еще чуть ли не в три раза больше за продажу платных трансляций, где в распределении доходов между боксерами был паритет.

Ну и нельзя не отметить, что Альварес считался главным и безоговорочным фаворитом. За свою карьеру Канело проиграл только один раз — Флойду Мейвезеру, — когда еще был совсем ребенком по меркам бокса. Мексиканцу 29 лет, он в самом расцвете и действительно творит историю.

Ковалеву же уже 36, и когда он смог организовать бой с Альваресом, о котором вообще-то начали говорить года четыре назад, Крушитель уже явно прошел пик, хоть и оставался сильным бойцом.

Но все это лирика, а решалась судьба титула в полутяжелом весе на ринге. Начало было ожидаемо очень-очень осторожным.

Первым номером работал гораздо более габаритный Сергей, в то время как его соперник втягивался, прощупывая почву и постепенно напрягая оппонента по мере развития событий.

В целом, эксперты, предрекавшие ход поединка, оказались правы. Ковалев работал в основном джебами и не мог найти реальных брешей в обороне соперника, хотя выбрасывал очень много ударов.

Россиянин бил в два раза чаще оппонента (745 ударов против 345), но при этом создавалось ощущение, что Канело точнее (действительно, цели достигли только 115 ударов Сергея, а соперник попал 133 раза). Мексиканец, в свою очередь, тоже вполне прогнозируемо сосредоточился в основном на корпусе россиянина, чего Ковалев очень не любит.

Тем не менее какого-то глобального перевеса у Альвареса не было. Бой был условно равным, что и подтвердили судейские записки, счет которых был опубликован уже после боя.

По итогам десяти раундов два арбитра отдавали небольшой перевес Альваресу (96:94), а на карточке третьего и вовсе значилась ничья (95:95). Более того, тот самый третий арбитр записал победы россиянину на восьмом, девятом и десятых отрезках боя!

И все же к наступлению чемпионских раундов Крушитель заметно, а может, и незаметно устал. Проявилось это в самом минимальном, но все же снижении высоты его рук во время блока.

Именно через руку Альварес смог пробить защиту Сергея у канатов, после чего россиянина откровенно заболтало, и Канело хладнокровно и убийственно нанес решающий прямой панч с правой.

Рефери даже не понадобилось открывать счет — всем сразу стало понятно, что российский боец в нокауте, причем Ковалеву потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя.

Мексиканец тут проявил себя в высшей степени благородно — он не стал прыгать по рингу или даже особенно рьяно победно вскидывать руки, а пошел к поверженному Крушителю, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, и поддержать.

«Благодарю всех зрителей в зале. Это очередной шаг в моей карьере. Это моя история. Я прошу вас набраться терпения, ведь Канело творит историю. Это я обещаю. Мы знали, что мне потребуется пять или шесть раундов, чтобы вкатиться в бой. Мое большое уважение Ковалеву. Он великий воин, но мы выполнили план на поединок, который начался с задержкой. Однако мы добились успеха, — сказал Альварес сразу после боя в интервью на ринге.

— Я планирую вернуться в средний вес, но для начала отдохну. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед. Головкин? Он не представляет для меня вызова. Я победил его по результатам 24 раундов. Но если появится хорошее бизнес-предложение, почему бы и нет?»

Проигравший Ковалев не стал отказываться от интервью и тоже выразил уважение своему оппоненту.

«Это был хороший опыт для меня. Канело — великий чемпион. У меня было мало времени на восстановление после последнего боя, но все нормально. Мое уважение Альваресу. Он творит историю, и спасибо ему за поддержку,

— подчеркнул Крушитель. — Тренер говорил мне чаще использовать джеб, но мне не хватило выносливости. Но все в порядке, я вернусь, чтобы объединить титулы. Я хотел организовать объединительный бой, но в полутяжелом весе никто не хочет драться со мной».

Впрочем, пока мысли боксера и его команды заняты не возвращением. Промоутер Ковалева Кэти Дува сообщила, что после боя Сергей был госпитализирован. Правда, речь идет не о медицинских показаниях, а о предосторожности.

После такого жесткого нокаута дополнительное медицинское обследование действительно не помешает.