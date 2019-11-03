Подождал даже Ковалев: в UFC определили главного отморозка

UFC под предводительством Даны Уайта организовал, пожалуй, самое безумное событие в бойцовском мире в этом году. В ночь на 3 ноября по московскому времени в Нью-Йорке состоялся очередной номерной турнир промоушена UFC 244, хедлайнерами которого стали Хорхе Масвидаль и Нейт Диас, одни из наиболее популярных бойцов прямо сейчас. Поединок не имел турнирного значения и ничего не решал в плане чемпионской гонки — на кону стоял специальный введенный пояс «Baddest Motherfucker» (BMF).

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Проще говоря, победитель получал звание «самого жестокого ублюдка UFC» и пояс ценой в $50 тыс из рук Дуэйна Джонсона.

Титул не подразумевает защит и дальнейшего использования в дальнейшем. Идея пришла на фоне последних успехов Масвидаля и Диаса: первый оформил красивейший нокаут в бою против Бена Аскрена, влетев бывшему чемпиону ONE Championship коленом в голову уже на второй секунде, а Стоктонский хулиган вернулся в клетку после трехлетнего простоя — его поединок с Энтони Петтисом оказался более прибыльным и интересным для зрителя, чем прошедший тем же вечером титульный бой Даниэля Кормье и Стипе Миочича.

И Масквидаль, и Диас всегда позиционировали себя как опасных гангстеров, с которыми лучше не связываться. Эта фраза, произнесенная Масвидалем после спортивного убийства Аскрена, стала отправной точкой и фактическим девизом пояса BMF.

Joe Rogans reaction to Masvidal vs Askren KO pic.twitter.com/1M2Xy4okRE — UFC Unwrapped (@UFCunwrapped) October 30, 2019

Фаворитом боя, несмотря на длительную паузу в карьере, считался Диас. Он довольно уверенно победил Петтиса, хотя и разочаровал фанатов пассивностью, оставив в прошлом жестокость и агрессию, что ранее принесло ему успех. У Масвидаля же был двухматчевый винстрик и отменная пресса после боев с Дарреном Тиллом и Аскреном, но претендентом на то, чтобы считаться серьезной угрозой в полусреднем дивизионе, он никогда не был. Главная его фишка, как и у Диаса, — яркий и незыблемый стиль. Достаточно вспомнить, что находившегося уже в состоянии живого трупа Аскрена Хорхе добивал с дикой силой, раз за разом вбивая его голову в канвас.

Если же упрощать еще больше, то BMF — это дань уважения промоушена бойцам, которые действительно делают адское по жестокости шоу.

С первой секунды Масвидаль начал, что называется, «отрабатывать» статус поединка, с издевкой напугав Диаса движением, которым он нокаутировал Аксрена. Было еще множество подобных эпизодов, но, что самое главное, Хорхе со спортивной точки зрения уничтожил соперника уже в стартовом раунде. После нескольких попаданий у Диаса открылась сечка в области брови, а кровь залила весь октагон. Каким-то чудом спасаясь раз за разом от добивания, Нейту в итоге удавалось порой попадать по оппоненту, однако этого было слишком мало. Было очевидно, что ему серьезно мешает проблема с глазом, который Масвидаль ему еще и отбивал все больше.

Перед четвертым раундом медик в очередной раз осмотрел лицо Диаса, убедившись, что продолжение боя несет угрозу его здоровью. Как итог, судья остановил поединок и зафиксировал победу Масвидаля техническим нокаутом.

По происходящему в клетке сразу после остановки было сложно понять, что вообще произошло. У Масвидаля было мертвецки бледное лицо, он о чем-то на повышенных тонах разговаривал с рефери и демонстрировал недовольство. Оказалось, что Хорхе был банально разочарован завершать бой таким образом, хотя победа все равно отошла к нему. Диас же сигнализировал врачу, что был готов продолжать, но медик вполне вероятно сохранил ему несколько лет дееспособной жизни и карьеры, поскольку глаз у Нейта был практически полностью закрыт из-за раны.

WOW!!!



The doctor stops the fight, but Jorge Masvidal and Nate Diaz are all class and love the respect between both these guys.



MASVIDAL is the new BMF champion#RESPECT #UFC244 pic.twitter.com/UE50sK5RJK — MMA India (@MMAIndiaShow) November 3, 2019

В комментариях после боя оба бойца выразили желание повторить, а Масвидаль даже назвал Диаса «настоящим псом», выказав тому уважение за его отдачу. Так или иначе, но Уайт поспешил всех успокоить, сообщив, что не заинтересован в реванше. Отныне и навсегда, Хорхе — главный трикстер UFC.

Нельзя не отметить, что UFC 244 оказался знаковым для смешанных единоборств в целом. Дело в том, что параллельно с турниром проходил вечер профессионального бокса, на котором россиянин Сергей Ковалев безуспешно пытался защитить титул WBO в поединке с Саулем Альваресом — мексиканец в итоге отправил Крашера в глухой нокаут. UFC же удалось договориться со стриминговой платформой DAZN и организаторами, чтобы их главный бой не начался до того, как не подерутся Масвидаль и Диас. Связано это было с желанием дать зрителю возможность посмотреть два крупных события в прямом эфире.

Canelo & Kovalev waiting over an hour to start their fight on PPV before UFC 244 ends:



Dana White: Hold my beer. pic.twitter.com/qlOrwAr2bO — Alex P. Keaton (@fighterguy2424) November 3, 2019

Фанатам, пришедшим посмотреть бокс в Лас-Вегасе, включили UFC, а Канело с Ковалевым ждали еще час, пока не закончился поединок в Нью-Йорке.

Это уникальное событие для MMA, которое в полной мере показывает, что их вид спорта сейчас котируется куда больше, чем несколько лет назад. Бокс же фактически отправили в нокаут, сравнимый с тем, что оформил Альварес. Еще одним подтверждением тому является тот факт, что президент США Дональд Трамп в этот вечер предпочел сходить на UFC, где побывал впервые за время своего срока. Государственный лидер Штатов состоит в дружеских отношениях с Уайтом, поэтому глава промоушена не оставил его без приглашения на 500-й турнир организации в истории.