Сотворить сенсацию: Самарин сражается за золото Гран-при. LIVE

В целом таблица по итогам короткой программы выглядит так:
Антон Шулепов оказался на последнем, 11-м месте с 63,67 балла. Супруг Алены Леоновой сильно недокрутил четверной сальхов (на 180 градусов) и исполнил не самый сложный каскад тройной лутц + двойной тулуп.
К сожалению, другие россияне не смогли проявить себя так же ярко. Сергей Воронов оказался на седьмом месте, набрав 76,60 балла из-за срыва лутца, который получился у него только двойным и вообще не был засчитан.
На втором промежуточном месте расположился россиянин Александр Самарин, которому удалось исполнить каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип и тройной аксель (тоже с ошибкой). Оценка россиянина — 98,48.
По итогам короткой программы лидерство захватил американец Нэйтан Чен. Он исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель (с ошибкой) и четверной флип, за который получил целых 3,30 балла прибавки за качество исполнения. Оценка Чена за короткую программу — 102,48.
Прокаты начнутся в 15.20 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы мужчин, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.