Без тяжелой артиллерии: пары сражаются на Гран-при. LIVE

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов на льду!
Да, меняется у нас лидер. 68,65 балла набирают спортсмены из США.
Очень уж много недокрутов и ошибок у первых участников. У американцев еще и рассинхрон пошел на вращениях, хотя выбросы и прыжки хорошие. Но с технической точки зрения они пока сильнейшие, будут наверняка сейчас на первом месте.
Денни и Фрейзер появляются на льду. Выступают под одно из произведений «Цирк дю солей».
59,62 балла — первое промежуточное место и личный рекорд.
Тройной сальхов достойный, потрясающий артистизм и динамики, но вот техника слегка хромает — не обошлось без ошибок, да еще и подкрутка первого уровня. Да и скорости, откровенно говоря, не самыми высокими были. Под конец и вовсе «поплыли».
Джиларди и Амброзини готовы показать свою программу. Заводной у них номер — «Поцелуй в небе».
57,90 балла всего лишь. Не лучшее их выступление.
Вся техническая часть построена на ошибках и падениях. Первым элементом выброс не получился, после случилось падение партнерши и другие мелкие помарки. Не впечатлили канадцы.
Руст и Вулф открывают сегодняшнее шоу. Катаются под Макса Фроста.
Первая группа участников появляется на льду для разминки: Камилла Руст / Эндрю Вулф (Канада), Ребекка Джиларди / Филиппо Амброзини (Италия), Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер (США) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).
Старт-лист выглядит следующим образом:
Сборную Россию на французском этапе представят две пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.
Прокаты начнутся в 22.10 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.