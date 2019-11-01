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Без тяжелой артиллерии: пары сражаются на Гран-при. LIVE

3-й этап Гран-при, Гренобль. Короткая программа спортивных пар. ОНЛАЙН

В Гренобле продолжается 3-й этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар, где Россию представляют дуэты Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.
Трансляция
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22:38

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов на льду!

22:37

Да, меняется у нас лидер. 68,65 балла набирают спортсмены из США.

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22:34

Очень уж много недокрутов и ошибок у первых участников. У американцев еще и рассинхрон пошел на вращениях, хотя выбросы и прыжки хорошие. Но с технической точки зрения они пока сильнейшие, будут наверняка сейчас на первом месте.

22:31

Денни и Фрейзер появляются на льду. Выступают под одно из произведений «Цирк дю солей».

22:30

59,62 балла — первое промежуточное место и личный рекорд.

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22:27

Тройной сальхов достойный, потрясающий артистизм и динамики, но вот техника слегка хромает — не обошлось без ошибок, да еще и подкрутка первого уровня. Да и скорости, откровенно говоря, не самыми высокими были. Под конец и вовсе «поплыли».

22:24

Джиларди и Амброзини готовы показать свою программу. Заводной у них номер — «Поцелуй в небе».

22:24

57,90 балла всего лишь. Не лучшее их выступление.

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22:21

Вся техническая часть построена на ошибках и падениях. Первым элементом выброс не получился, после случилось падение партнерши и другие мелкие помарки. Не впечатлили канадцы.

22:17

Руст и Вулф открывают сегодняшнее шоу. Катаются под Макса Фроста.

22:10

Первая группа участников появляется на льду для разминки: Камилла Руст / Эндрю Вулф (Канада), Ребекка Джиларди / Филиппо Амброзини (Италия), Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер (США) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).

22:05

Старт-лист выглядит следующим образом:

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22:00

Сборную Россию на французском этапе представят две пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

21:55

Прокаты начнутся в 22.10 по московскому времени.

21:50

Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.