Угнаться за тройным акселем: Загитова против Косторной. LIVE

Начала с каскада 3 лутц — 2 тулуп, сделала двойной аксель. Тройной риттбергер тоже сделала. В целом добротный, но не блестящий прокат.
Первой выступает Юна Шираива из Японии.
Ну а теперь на лед вышли девушки из второй разминки, где выступит наша олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ну и про Марию Сотскову не забываем!
Только четвертая француженка.
Двойной аксель сделала француженка, а вот в каскаде 3 флип — 3 тулуп с ошибкой приземлила второй прыжок, и тройной лутц с минусом вышел. Ну и, как всегда, вращения и дорожки у Мейте не получились максимально сложными. Зажигательно, но недостаточно чисто она катается.
Француженка Мэ Беренис Мейте завершает первую разминку.
Поставили все же недокрут на тройном акселе и неясное ребро на лутце. В остальном было идеально. Новый лидер.
Был вопрос, станет ли исполнять тройной аксель? Стала! На +1,60! И тройной лутц на плюс у Алены. Блестящий каскад из тройных флипа и тулупа! Ну а само катание Косторной — это известная красота! Все вращения четвертого уровня, как и дорожка шагов. Было очевидно, что сейчас будет кататься новый лидер, и она это подтвердила! Блеск!
Алена Косторная на льду в своей первой короткой программе во взрослом Гран-при!
Благодаря хорошей технике Эндрюс выходит в лидеры, но над презентацией программы еще надо поработать.
Каскад из тройных тулупов, двойной аксель, тройной риттбергер — отпрыгала достаточно неплохо. Ну и много четвертых уровней на вращениях. Должна 18-летняя американка выйти в лидеры сейчас.
А на льду американка Старр Эндрюс.
На второе место попадает немка.
Начала с каскада из двух тройных тулупов и сделала его с малюсеньким плюсом, потому удачно прыгнула двойной аксель, а вот на приземлении с тройного риттбергера ошиблась. Дорожка только второго уровня, вращения не ниже третьего, но был и четвертый. Мелких ошибочек было многовато тоже.
Довольно приличная оценка для 20-летней француженки. Это ее личный рекорд.
Сделала двойной аксель, затем выполнила каскад 3 лутц — 3 тулуп и тройной флип чисто прыгнула тоже. Довольно интересный прокат, хотя не за все вращения получила четвертые уровни. Дорожка тоже третьего уровня.
Открывает соревнования француженка Леа Серна, которой буквально вчера исполнилось 20 лет.
Началась первая разминка. Алена Косторная выступит в ней, так как еще не успела набрать большой взрослый рейтинг.
Готовятся девушки из первой разминки. У Алены Косторной, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова хорошее настроение.
Уже состоялись два этапа Гран-при. На первом в США Анна Щербакова после четвертого места в короткой программе разорвала всех в произвольной, отодвинув американку Брэди Теннелл на вторую позицию. Третьей стала Елизавета Туктамышева, которая в короткой программе была пятой. На Skate Canada камбэк совершила уже Александра Трусова, поднявшаяся с третьей строчки на первую. Причем опередила она японку Рику Кихиру и кореянку Ю Ен. Теннелл стала четвертой, а пятое место досталось Евгении Медведевой, которая была хороша в произвольной программе, но провалила до того короткую.
Это будет этап без четверных прыжков, поскольку ни Косторная, ни Загитова их не исполняют. В любом случае, в короткой программе у женщин все равно нельзя их исполнять.
А вот состав второй разминки:
6. Юна Шираива (Япония) 7. Мария Сотскова (Россия) 8. Мэрайя Белл (США) 9. Вакаба Хигучи (Япония) 10. Каори Сакамото (Япония) 11. Алина Загитова (Россия)
Вот кто сегодня выступает в первой разминке.
1. Леа Серна (Франция) 2. Николь Шотт (Германия) 3. Старр Эндрюс (США) 4. Алена Косторная (Россия) 5. Мэ Беренис Мейте (Франция)
Прокаты начнутся в 20.15 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Николь Шотт из Германии выступает.