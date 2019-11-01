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Угнаться за тройным акселем: Загитова против Косторной. LIVE

3-й этап Гран-при. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

Российские фигуристки Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова стартуют на 3-м этапе Гран-при в Гренобле. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин.
Трансляция
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21:07

Начала с каскада 3 лутц — 2 тулуп, сделала двойной аксель. Тройной риттбергер тоже сделала. В целом добротный, но не блестящий прокат.

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21:03

Первой выступает Юна Шираива из Японии.

20:55

Ну а теперь на лед вышли девушки из второй разминки, где выступит наша олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ну и про Марию Сотскову не забываем!

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20:54

Только четвертая француженка.

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20:52

Двойной аксель сделала француженка, а вот в каскаде 3 флип — 3 тулуп с ошибкой приземлила второй прыжок, и тройной лутц с минусом вышел. Ну и, как всегда, вращения и дорожки у Мейте не получились максимально сложными. Зажигательно, но недостаточно чисто она катается.

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20:48

Француженка Мэ Беренис Мейте завершает первую разминку.

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20:487

Поставили все же недокрут на тройном акселе и неясное ребро на лутце. В остальном было идеально. Новый лидер.

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20:45

Был вопрос, станет ли исполнять тройной аксель? Стала! На +1,60! И тройной лутц на плюс у Алены. Блестящий каскад из тройных флипа и тулупа! Ну а само катание Косторной — это известная красота! Все вращения четвертого уровня, как и дорожка шагов. Было очевидно, что сейчас будет кататься новый лидер, и она это подтвердила! Блеск!

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20:41

Алена Косторная на льду в своей первой короткой программе во взрослом Гран-при!

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20:40

Благодаря хорошей технике Эндрюс выходит в лидеры, но над презентацией программы еще надо поработать.

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20:39

Каскад из тройных тулупов, двойной аксель, тройной риттбергер — отпрыгала достаточно неплохо. Ну и много четвертых уровней на вращениях. Должна 18-летняя американка выйти в лидеры сейчас.

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20:36

А на льду американка Старр Эндрюс.

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20:35

На второе место попадает немка.

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20:33

Начала с каскада из двух тройных тулупов и сделала его с малюсеньким плюсом, потому удачно прыгнула двойной аксель, а вот на приземлении с тройного риттбергера ошиблась. Дорожка только второго уровня, вращения не ниже третьего, но был и четвертый. Мелких ошибочек было многовато тоже.

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20:28

Довольно приличная оценка для 20-летней француженки. Это ее личный рекорд.

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20:27

Сделала двойной аксель, затем выполнила каскад 3 лутц — 3 тулуп и тройной флип чисто прыгнула тоже. Довольно интересный прокат, хотя не за все вращения получила четвертые уровни. Дорожка тоже третьего уровня.

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20:23

Открывает соревнования француженка Леа Серна, которой буквально вчера исполнилось 20 лет.

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20:17

Началась первая разминка. Алена Косторная выступит в ней, так как еще не успела набрать большой взрослый рейтинг.

20:13

Готовятся девушки из первой разминки. У Алены Косторной, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова хорошее настроение.

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20:10

Уже состоялись два этапа Гран-при. На первом в США Анна Щербакова после четвертого места в короткой программе разорвала всех в произвольной, отодвинув американку Брэди Теннелл на вторую позицию. Третьей стала Елизавета Туктамышева, которая в короткой программе была пятой. На Skate Canada камбэк совершила уже Александра Трусова, поднявшаяся с третьей строчки на первую. Причем опередила она японку Рику Кихиру и кореянку Ю Ен. Теннелл стала четвертой, а пятое место досталось Евгении Медведевой, которая была хороша в произвольной программе, но провалила до того короткую.

20:05

Это будет этап без четверных прыжков, поскольку ни Косторная, ни Загитова их не исполняют. В любом случае, в короткой программе у женщин все равно нельзя их исполнять.

20:00

А вот состав второй разминки:

6. Юна Шираива (Япония) 7. Мария Сотскова (Россия) 8. Мэрайя Белл (США) 9. Вакаба Хигучи (Япония) 10. Каори Сакамото (Япония) 11. Алина Загитова (Россия)

19:55

Вот кто сегодня выступает в первой разминке.

1. Леа Серна (Франция) 2. Николь Шотт (Германия) 3. Старр Эндрюс (США) 4. Алена Косторная (Россия) 5. Мэ Беренис Мейте (Франция)

19:50

Прокаты начнутся в 20.15 по московскому времени.

19:45

Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

20:29

Николь Шотт из Германии выступает.