Угнаться за тройным акселем: Загитова против Косторной. LIVE

Уже состоялись два этапа Гран-при. На первом в США Анна Щербакова после четвертого места в короткой программе разорвала всех в произвольной, отодвинув американку Брэди Теннелл на вторую позицию. Третьей стала Елизавета Туктамышева, которая в короткой программе была пятой. На Skate Canada камбэк совершила уже Александра Трусова, поднявшаяся с третьей строчки на первую. Причем опередила она японку Рику Кихиру и кореянку Ю Ен. Теннелл стала четвертой, а пятое место досталось Евгении Медведевой, которая была хороша в произвольной программе, но провалила до того короткую.