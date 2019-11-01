Одни против всех: Загорски и Гурейро бьются за медали. LIVE

А теперь дело за лидерами. Американцы Смарт / Диас появляются на льду.
76,09 балла позволяют испанцам опередить наш дуэт и выйти на первое промежуточное место.
Очень здорово! Пожалуй, одна из первых постановок, которая действительно зацепила. Без ошибок выступили испанцы.
Испанская пара Смарт / Диас готова показать свое выступление.
74,19 балла получает польский дуэт. Чуть-чуть не хватило, чтобы обогнать Загорски с Гурейро.
Эмоциональные ребята, но вот техника далека от превосходной. Вращения и твизлы совсем не впечатлили, чего не скажешь об артистизме и смелости. У них, кстати, тоже оторванная пуговица — за это могут отминусовать, как нашим спортсменам.
Калишек и Сподырев открывают завершающую разминку. Рок-стиль такой, отличаются от других участников.
На льду для разминки появляется вторая группа участников: Наталья Калишек / Максим Сподырев (Польша), Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания), Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) и Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон.
68,61 балла — это сильно. Второе промежуточное место.
Впечатлили канадцы, конечно. Движения сумбурные, хотя эмоции были просто сумасшедшими. Очень правильный ритм и, что самое главное, ошибок заметных не допустили.
Закрывают разминку канадца Сусис / Фирус.
61,48 балла. Солидно судьи их наказали за падение на ровном месте.
Довольно смазанное выступление, к сожалению. Потому что стилистически и фактурно номер довольно приятный. Начали хорошо, но допустили ошибку на дорожке шагов, после чего все посыпалось.
Французский дуэт Лорьо / Ле Гак на льду. Музыка из фильма «Девушки из Рошфора».
75,05 балла — это хорошо. Отминусовали им один пункт за оторванную пуговицу.
Твизлы очень синхронные и красивые, высокие скорости, все элементы на плюсы, видимых ошибок не было. В целом довольно быстрое и интересное выступление, справились ребята. Прокат удался!
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на льду! У них танец под музыку из картины «Величайший шоумен».
63,55 балла получают. Вполне себе адекватные оценки. По поводу падения после вращательной поддержки даже посмеялись с тренером.
Понятно, что уступают они в техническом плане всем остальным участникам, но оценка за технику даже выше, чем у литовцев. Но вот в последнем элементе партнер упал... Даже сложно предположить, с чем это связано.
Местный дуэт Вагрет / Сукке под аплодисменты выходят на лед. За основу взяли музыку из легендарного фильма «Поющие под дождем».
58,10 балла всего лишь. Не лучшее их выступление.
Твизлы на минус исполнили, дорожка шагов тоже без восторгов, хотя поддержка хороша. Выбрали они для программы композиции из мюзикла Bandstand — по артистизму вопросов нет. Задорно, но мастерство хромает.
Линн и Амбрулевичюс открывают сегодняшнее шоу!
Первая группа участников появляется на льду для разминки: Эллисон Линн / Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Джулия Вагрет / Пьер Сукке (Франция), Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия), Мари-Жаде Лорьо / Ромен Ле Гак (Франция), Кэролайн Сусис / Шейн Фирус (Канада).
Несколько минут назад завершилась короткая программа у мужчин-одиночников, по итогам которой лидером стал Нэтан Чен (102,48 балла), а россиянин Александр Самарин занял второе место (98,48). Сергей Воронов — седьмой, Андрей Шулепов — одиннадцатый.
Полный старт-лист участников выглядит следующим образом:
Что касается других участников, то главными претендентами на победу считаются пятикратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. От США претендентами на медали Гран-при станут Эван Бэйтс и Мэдисон Чок, Италию представят Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр.
Сборную России на этом этапе представит только один дуэт — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. На Skate America, напомним, они заняли только пятое место.
Прокаты начнутся в 18.30 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции ритм-танца, который проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.