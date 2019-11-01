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Одни против всех: Загорски и Гурейро бьются за медали. LIVE

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при. Гренобль. Ритм-танец. ОНЛАЙН

В Гренобле проходит 3-й этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца, где от России выступает дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
Трансляция
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19:33

А теперь дело за лидерами. Американцы Смарт / Диас появляются на льду.

19:32

76,09 балла позволяют испанцам опередить наш дуэт и выйти на первое промежуточное место.

19:29

Очень здорово! Пожалуй, одна из первых постановок, которая действительно зацепила. Без ошибок выступили испанцы.

19:26

Испанская пара Смарт / Диас готова показать свое выступление.

19:25

74,19 балла получает польский дуэт. Чуть-чуть не хватило, чтобы обогнать Загорски с Гурейро.

19:23

Эмоциональные ребята, но вот техника далека от превосходной. Вращения и твизлы совсем не впечатлили, чего не скажешь об артистизме и смелости. У них, кстати, тоже оторванная пуговица — за это могут отминусовать, как нашим спортсменам.

19:19

Калишек и Сподырев открывают завершающую разминку. Рок-стиль такой, отличаются от других участников.

19:15

На льду для разминки появляется вторая группа участников: Наталья Калишек / Максим Сподырев (Польша), Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания), Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) и Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон.

19:14

68,61 балла — это сильно. Второе промежуточное место.

19:10

Впечатлили канадцы, конечно. Движения сумбурные, хотя эмоции были просто сумасшедшими. Очень правильный ритм и, что самое главное, ошибок заметных не допустили.

19:05

Закрывают разминку канадца Сусис / Фирус.

19:03

61,48 балла. Солидно судьи их наказали за падение на ровном месте.

19:01

Довольно смазанное выступление, к сожалению. Потому что стилистически и фактурно номер довольно приятный. Начали хорошо, но допустили ошибку на дорожке шагов, после чего все посыпалось.

18:58

Французский дуэт Лорьо / Ле Гак на льду. Музыка из фильма «Девушки из Рошфора».

18:57

75,05 балла — это хорошо. Отминусовали им один пункт за оторванную пуговицу.

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18:53

Твизлы очень синхронные и красивые, высокие скорости, все элементы на плюсы, видимых ошибок не было. В целом довольно быстрое и интересное выступление, справились ребята. Прокат удался!

18:50

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на льду! У них танец под музыку из картины «Величайший шоумен».

18:49

63,55 балла получают. Вполне себе адекватные оценки. По поводу падения после вращательной поддержки даже посмеялись с тренером.

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18:46

Понятно, что уступают они в техническом плане всем остальным участникам, но оценка за технику даже выше, чем у литовцев. Но вот в последнем элементе партнер упал... Даже сложно предположить, с чем это связано.

18:43

Местный дуэт Вагрет / Сукке под аплодисменты выходят на лед. За основу взяли музыку из легендарного фильма «Поющие под дождем».

18:42

58,10 балла всего лишь. Не лучшее их выступление.

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18:39

Твизлы на минус исполнили, дорожка шагов тоже без восторгов, хотя поддержка хороша. Выбрали они для программы композиции из мюзикла Bandstand — по артистизму вопросов нет. Задорно, но мастерство хромает.

18:36

Линн и Амбрулевичюс открывают сегодняшнее шоу!

18:30

Первая группа участников появляется на льду для разминки: Эллисон Линн / Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Джулия Вагрет / Пьер Сукке (Франция), Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия), Мари-Жаде Лорьо / Ромен Ле Гак (Франция), Кэролайн Сусис / Шейн Фирус (Канада).

18:25

Несколько минут назад завершилась короткая программа у мужчин-одиночников, по итогам которой лидером стал Нэтан Чен (102,48 балла), а россиянин Александр Самарин занял второе место (98,48). Сергей Воронов — седьмой, Андрей Шулепов — одиннадцатый.

18:20

Полный старт-лист участников выглядит следующим образом:

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18:15

Что касается других участников, то главными претендентами на победу считаются пятикратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. От США претендентами на медали Гран-при станут Эван Бэйтс и Мэдисон Чок, Италию представят Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр.

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Публикация от gabriella papadakis. (@gabriellapapadakis)

18:10

Сборную России на этом этапе представит только один дуэт — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. На Skate America, напомним, они заняли только пятое место.

18:05

Прокаты начнутся в 18.30 по московскому времени.

18:00

Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции ритм-танца, который проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.