Повторить прошлогодний успех: Самарин стартует в Гренобле. LIVE

Что касается сегодняшних соревнований, то фавориты очевидны. Двукратный чемпион мира Нэтан Чен — главное действующее лицо. При этом ему в принципе способен навязать борьбу японец Шома Уно, но он был очень нестабилен в прошлом сезоне, так что сложно предсказать, чего нам сегодня от него ждать. Верим, что наши ребята смогут навязать им борьбу.
Это третий этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослых в текущем сезоне. На первом — Skate America — первые три места заняли американцы Нэтан Чен и Джейсон Браун, а также россиянин Дмитрий Алиев. На Skate Canada первым был японец Юдзуру Ханю, вторым стал канадец Нам Нгуен, а третьим еще один японец Кейдзи Танака.
Вот вторая разминка:
6. Морис Квителашвили (Грузия) 7. Сергей Воронов (Россия) 8. Томоки Хиваташи (США) 9. Шома Уно (Япония) 10. Нэтан Чен (США) 11. Александр Самарин (Россия)
Вот кто выступит сегодня в первой разминке:
1. Антон Шулепов (Россия) 2. Ромен Понсар (Франция) 3. Даниэль Самохин (Израиль) 4. Кевин Аймо (Франция) 5. Николя Надо (Канада)
Прокаты начнутся в 16.30 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы мужчин, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.