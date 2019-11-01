Повторить прошлогодний успех: Самарин стартует в Гренобле. LIVE

Что касается сегодняшних соревнований, то фавориты очевидны. Двукратный чемпион мира Нэтан Чен — главное действующее лицо. При этом ему в принципе способен навязать борьбу японец Шома Уно, но он был очень нестабилен в прошлом сезоне, так что сложно предсказать, чего нам сегодня от него ждать. Верим, что наши ребята смогут навязать им борьбу.