«Спартаку» просто повезло»: как Тедеско обыграл «Ростов»

«Спартак» – «Ростов» – 2:1

После нулевой ничьей с казанским «Рубином» и крупной победы над «Локомотивом» (3:0) в матчах Российской премьер-лиги Доменико Тедеско предстояло решать задачу прохождения крепкого «Ростова» в Кубке России. Отчасти ее упростил сам главный тренер гостей Валерий Карпин, оставивший на скамейке запасных большинство своих лидеров.

Реклама

«Мы счастливы, что прошли в следующий раунд. Мы знали, что будем играть против сильного соперника. В первом тайме мы контролировали мяч, хорошо играли позиционно. Хотел бы сделать комплимент всей команде за отличную ментальность и структурированную игру. У соперника был план на все ситуации, в любой стадии, не важно, атака это или оборона. Мы в первом тайме сыграли терпеливо, ждали момента, дождались. Все ребята молодцы, — рассказал 34-летний наставник красно-белых на пресс-конференции.

– Они вторые в лиге, это сильная команда, очень мощная. Посмотрите на их нападающего, он невероятен. У них нет второй команды. Нас удивило то, что в первом тайме они припарковали автобус, это было сюрпризом».

Кроме того, Тедеско подтвердил, что прекрасно знает о роли своего оппонента Карпина в истории «Спартака», хотя и органичился просто определением визави как «легенды клуба и просто сильного игрока в прошлом».

Зато ответил он на вопрос о том, почему не выходит уже второй матч подряд на поле голландец Гус Тил, являющийся самым дорогим игроком в истории красно-белых.

«Гус – отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующей игре будет применена другая схема, и Гус сыграет», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Сейчас не хочу говорить о моем футболе, пока еще рано. «Спартак» до сих пор находится в достаточно шаткой ситуации. Совсем мало прошло времени с тех пор, как я сюда пришел. Позже, если будет все нормально, можно будет говорить о каком-то моем футболе. Пока нас устраивает то, что приносит нам победы и очки», — подчеркнул немецкий специалист.

Карпин же не выглядел расстроенным, несмотря на поражение, а с журналистами общался в привычной несколько вызывающей манере, но и традиционно откровенно.

«Не жалею абсолютно. Доволен командой, футболистами. Конечно, не все хорошо. Понятно, что хочется все игры выигрывать. То, что планировали, практически сделали во втором тайме. Дотянули. Не то что дотянули, а там особо моментов кроме первых минут не было. «Спартак» уже не знал, что делать. Из-за индивидуальных ошибок пропустили. План в принципе работал, — рассказал российский тренер в эфире «Матч Премьер» после игры.

— Доволен тем, что травм особых нет. Думаю, что те игроки, которых мы планируем на «Краснодар», будут свежими. Поэтому доволен всем, кроме результата. Послушайте, если бы это было ударом, то играл бы другой состав».

Вышел к прессе капитан «Спартака» Георгий Джикия, чей голевой пас в штрафную на 43-й минуте и помог Джордану Ларссону забить первый мяч.

«Хорошее настроение. Понятно, что когда команда выигрывает, то настроение прекрасное. Сегодня довольны победой, довольны игрой. Все хорошо, идем дальше, — отметил основной защитник сборной России.

— Дай бог, чтобы Ларссон забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше – мы не против».

Хвалил шведского нападающего, отличившегося в последних двух играх аж четыре раза, и сам Тедеско.

«Он отличный нападающий. Он умный футболист, с хорошими качествами. Верю, что он будет и дальше прогрессировать»,

— отметил наставник «Спартака».

«Настроение позитивное, все-таки мы прошли дальше. Пропущенный мяч? Просто так получилось, концентрация все равно была на высшем уровне. Нам все равно надо добавлять и больше работать, мы должны доминировать от первой и до последний минуты, — цитирует «Чемпионат» нового лидера красно-белых Зелимхана Бакаева.

— Надо вообще не давать сопернику подходить к нашим воротам. Практически 70 минут сегодня мы не давали «Ростову» подойти, но потом немножко сели. Так что надо работать, но ведь будут сборы — будем становиться сильнее.

ЦСКА — очень желанный соперник, думаю, они тоже в предвкушении этой игры. Одна проблема — игра будет только в следующем году. Но ждем с нетерпением, будем готовиться. Дай бог, будем проходить».

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о том, почему его выпустили на замену, а также оценил соперника.

«Валерий Георгиевич выпустил меня, потому что видел, что надо что-то менять. Мы перестроились на схему 4-3-3, у нас стало лучше получаться атаковать. Отыграли один мяч. Думаю, могли бы еще забить, если бы было время. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате, — заявил хавбек.

— Мы готовились к «Спартаку», зная, что они будут играть в пять защитников, как с «Локомотивом». Поэтому «Спартак» в этом плане не удивил.

Выйти в Лигу чемпионов через чемпионат важнее, чем победить в Кубке? Мы не обсуждали выход в Лигу чемпионов. У нас есть каждая игра. Те, кто сегодня вышел на поле, хорошо выглядели. Не могу сказать, что «Спартак» был сильнее на голову. Просто удача была на их стороне».