«Оправдания не будет»: экс-глава WADA «хоронит» Россию

Ричард Паунд, бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), критически оценил шансы России получить полный оправдательный приговор от международной организации по делу о допинге. 4 ноября, когда будут полностью изучены данные Московской лаборатории, WADA должно вынести окончательное решение по «российскому вопросу». По словам старейшего члена Международного олимпийского комитета (МОК), нашей стране вряд ли стоит рассчитывать на победу, несмотря на тесное сотрудничество с WADA.

Реклама

«Я сомневаюсь, что WADA оправдает Россию. Но я не знаю подробностей о ходе расследования, потому что отдел расследований WADA не докладывает об этом даже Совету учредителей», — приводит слова Паунда «СЭ».

Напомним, что масштабный допинговый скандал в России разгорелся в 2015-м. Тогда исполком всемирной организации взял на рассмотрение доклад Ричарда Макларена, в котором говорилось, что российские спортсмены в более чем 30 видах спорта в период между 2012 и 2014 годами употребляли запрещенные вещества. Эти обвинения поддержал бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков, давший показания о сокрытии допинга контролировалось высшими государственными органами страны.

После многочисленных дисквалификаций спортсменов и федерации, а также разработки Россией плана по борьбе с допингом, WADA пошло навстречу нашей стране. Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) поставили два условия для возвращения прав: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и допинг-пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные, до 31 декабря 2018 года. Однако в дедлайн Россия не уложилась, объяснив это тем, что оборудование экспертной группы WADA не прошло сертификацию. Впрочем, на статус РУСАДА это никак не повлияло: изъятие данных произошло чуть позже, в начале января.

Что касается второго пункта «дорожной карты», то Россия так и не признала свою вину.

Согласно мнению Паунда, «российский вопрос» рассматривается на протяжении столь длительного срока из-за боязни всемирной организации сделать неверные выводы по вопросу, вынеся поспешный оправдательный приговор. В ходе изучения данных Московской лаборатории, предварительно выяснилось, что со многими пробами проводились манипуляции.

«Речь идет об очень сложном вопросе, который включает, в том числе, и техническую сторону. Представители WADA хотят быть на сто процентов уверены в своем решении. Они прекрасно понимают: если Россию признают не соответствующей Кодексу, это дело тут же отправится в Спортивный арбитражный суд (CAS). И там нужно будет иметь полный пакет доказательств в подтверждение своей позиции. Сбор этого пакета требует времени», — уверен он.

Летом следующего года в Токио состоятся летние Олимпийские игры. Неоднократно говорилось о том, что разбирательства WADA с РУСАДА станут ключевым фактором в принятии решения о допуске российской национальной команды на соревнования. Этой точки зрения придерживается и Паунд.

«Шансы России попасть на Олимпиаду? Это зависит от итогов расследования WADA по базе данных. Не зная этой информации, очень сложно что-то предположить. Возможно, на следующей неделе после заседания исполкома WADA в Катовице появятся какие-то новые сведения», — сказал он.

При этом бывший глава мирового антидопинга отвергает мнение, что с принятием в Америке «закона Родченкова» США получат возможность контролировать мировой спорт по своему усмотрению, устраняя конкурентов.

«Это всего лишь уголовное законодательство, направленное на борьбу с определенным типом допинговых нарушений. Не более того», — считает Паунд.

«Российский вопрос» будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 4 ноября. Он уже включен в повестку дня, причем рассмотрение случится даже в том случае, если комитет по соответствию, изучающий ответы Минспорта на вопросы по изменениям в базе данных Московской лаборатории, еще не успеет дать свои рекомендации.

Правда, в этом случае не будет вынесено никакого решения. Но ждать все равно остается недолго. Комитет должен успеть тремя днями позже, и тогда на изначально внеплановом заседании исполкома, которое состоится 7 ноября, судьба российского спорта будет решена.