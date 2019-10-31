«Отвесил бы леща»: как Макгрегор настроил Россию против себя

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию. В частности, бывший двойной чемпион UFC позволил себе неоднозначные высказывания о россиянине Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе. После этого в адрес Макгрегора последовали различные заявления со стороны отечественных спортсменов, многие из которых не нашли ничего очаровательного в поведении ирландца. Так, один из самых популярных российских бойцов Владимир Минеев, выступающий в Fight Nights Global 90, назвал «предателями» всех, кто выказывал солидарность с Макгрегором относительно его мнения о дагестанцах.

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«Неприятно за то, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели. И теперь они себя ощущают ближе к ирландцу, чем к своим соотечественникам. Но у нас общая история. И когда появляется какой-то заезжий интервент, и так начинает говорить, а ему: «Да-да, мы с вами»... Эти персонажи расписываются в своей несостоятельности», — цитирует Минеева Sport24.

Напомним, что Печально известный в ходе пресс-конференции обвинил дагестанцев в трусости. Объяснил ирландец это тем, что ранее в Дагестане начали продавать курицу под его именем. После мероприятия группа земляков Нурмагомедова пыталась вызвать на разговор ирландца возле отеля, где он проживал, а во время открытой тренировки блогер по имени Нариман бросил в Макгрегора пластиковую бутылку.

Собственно, того же Минеева возмутил тот факт, что журналисты и болельщики, присутствующие на пресс-конференции экс-чемпиона UFC, аплодировали ему.

«Но когда человек приезжает в мою страну и какую-то ее часть оскорбляет, мне как россиянину, как человеку, который много времени проводит в Дагестане, становится неприятно. Как мне потом смотреть этим людям в глаза? Тут не должно быть деления на национальности. Мы все — одна страна», — добавил боец.

Касательно мнения среди россиян о Макгрегоре, стоит отметить, что многие признают — ирландец действительно был слишком жесток в трэштоке перед боем с Нурмагомедовым в прошлом году, позволяя себе унизительные суждения о семье и жизни соперника. После поражения Конор продолжил подобные нападки на Хабиба. В частности, оскорбил мусульманскую традицию не показывать лицо невесты на свадьбе, сравнив супругу россиянина с полотенцем. Непобежденный отечественный боец MMA Анатолий Малыхин согласен, что Макгрегор перебарщивает в желании получить реванш с Хабибом, в качестве раскрутки используя только оскорбления.

«Нельзя трогать веру, родных. Он так видит продажу этих боев. На его бой в Москве соберется любой стадион, весь Кавказ приедет поддержать Хабиба. Может быть, это его план», — приводит слова Малыхина «Р-Спорт».

При этом бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе не стал отрицать, что ирландец внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств, и это позволило существенно увеличить гонорары спортсменов.

«Но Конор — очень богатый человек. Это тот, кто дал нам возможность зарабатывать другие деньги. До него в главных боях людям платили копейки. Сейчас совсем другие зарплаты. В начале своего пути я смотрел за ним, открыв рот: наблюдал за каждым его шагом. Это был реальный взрыв, он разорвал мир ММА, про него гавкала даже моя собака в будке в деревне. Сейчас он перегибает, это все понимают», — подчеркнул он.

Действующий боец российской организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Магомед Исмаилов и вовсе готов применить к Макгрегору физическую силу за слова о Дагестане и жителях региона.

«Все, что Конор сказал о Дагестане, меня задело. Смотрел видео и думал, почему люди там вообще продолжают сидеть?

Я бы ему дал пощечину, честное слово, отвесил бы леща. Он хайповщик, я тоже.

Это была бы самая хайповая пощечина в истории. Клянусь, если бы я понимал, что смогу подобраться к нему хотя бы на два метра, я бы приехал на эту встречу. Но я знал, что меня не подпустят, а просто так там находиться не захотел», — сказал Исмаилов в интервью «СЭ».

Среди тех, кто оказался лоялен к Макгрегору, оказался бывший чемпион UFC Олег Тактаров. Он заявил о готовности возглавить фан-клуб ирландца, чем вызвал гнев российских болельщиков. Помимо прочего, Тактаров посоветовал Нурмагомедову согласиться на реванш с Конором и провести его в Дублине.

«Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране», — уверил экс-чемпион обиженных фанатов.

«Настоящий русский», — ответил ему Макгрегор

Популярный стронгмен Михаил Кокляев, который в скором времени проведет бой по правилам бокса с Александром Емельяненко, и вовсе выразил мнение, что Макгрегор намеренно стравливает Дагестан со всей остальной Россией. Он признался, что из-за несогласия с ирландцем даже отказался от встречи с ним.

«Как человек с советским воспитанием, я не разделяю нас внутри страны. Поэтому я на приглашение побывать на пресс-конференции Конора ответил отказом. Если мы будем давать спуск на такие вещи, мы станем банановой страной.

Думаю, Макгрегор прекрасно понимал, что он говорит. Но перегнул палку конкретно. И мы все должны на это обращать внимание, чтобы этого не было.

Хотелось бы ответа от провокационной стороны. Под шумок реванша Макгрегора с Хабибом нам пытаются скормить эту бяку. И наша же молодежь под выкрики Конора будет разделять Россию на Дагестан и остальных», — уверен представитель силовых видов спорта.

В последний раз 31-летний Макгрегор выходил в клетку в октябре прошлого года, уступив в титульном поединке UFC в легком весе Нурмагомедову. После этого он стал регулярным героем скандальных хроник, успел завершить и возобновить карьеру. Сейчас, если верить президенту промоушена Дане Уайту, в разработке находится бой ирландца против Дональда Серроне.