Отставки близко: главные интриги 11-го тура АПЛ

В шаге от увольнения

Ближайшие матчи и 11-й тур может стать определяющим в карьере главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинского специалиста «шпоры» плетутся на 11-м месте, имея в своем активе лишь 12 набранных очков при четырех поражениях, трех победах и трех ничьих. Английская пресса уже довольно давно муссирует тему возможной отставки Почеттино из-за провала на старте сезона. Говорится даже о том, что некоторые игроки «Тоттенхэма» винят в неудачах команды именно тренера.

А не так давно появилась информацию о том, что боссы лондонцев приступили к поискам потенциальной замены Почеттино. Если верить британским таблоидам, то одним из вариантов является бывший наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, а также рулевой национальной сборной Англии Гарет Саутгейт. Конкретики, так или иначе, пока мало.

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В прошлом туре «Тоттенхэм» обидным образом уступил «Ливерпулю» (1:2), несмотря на гол Харри Кейна, открывшего счет в игре уже на первой минуте матча. «Шпоры» в целом провели довольно сильный поединок, но их текущее состояние никак не сопоставимо с прошлым сезоном, когда команде удалось выйти в финал Лиги чемпионов. Почеттино, к слову, много говорил о позитиве после поражения от скаузеров — Кейн же его открыто не поддержал, не увидев в этом ничего положительного для «Тоттенхэма».

Очевидно, что недопонимание в клубе существует, а количество гостевых поражений «шпор» в 2019 году увеличилось уже до девяти. В последний раз же подопечные Почеттино праздновали победу в АПЛ в конце сентября, когда с трудом одолели терпящий бедствие «Саутгемптон».

3 октября «Тоттенхэм» на выезде встретится с «Эвертоном». У «ирисок» сезон складывается тоже не лучшим образом: 16-е место, 10 очков, шесть поражений и только три победы. Каждый будущий матч для главного тренера мерсисайдцев Марку Силвы может стать последнем на своем посту, как и у Почеттино. И совсем не исключено, что один из этих кораблей окончательно затонет на «Гудисон Парк» в предстоящий уикенд.

Моуринью на подхвате

Еще больше головной боли прибавилось наставнику лондонского «Арсенала» Унаи Эмери после поражения от «Ливерпуля» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги. «Канонирам» первой командой в 21 веке удалось забить пять мячей на «Энфилде», но это не уберегло их в послематчевой серии пенальти. Кресло под Эмери, по мнению английских инсайдеров, затряслось как никогда. И дело, конечно, не только в вылете из третьего по значимости внутреннего турнира.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, и до прошлого тура шел весьма уверенно. Однако домашняя осечка с «Кристал Пэлас» (2:2) показала, что у «пушкарей» есть весомые психологические проблема. Капитаном команды перед началом сезона стал швейцарский полузащитник Гранит Джака, никогда не славившийся примерным поведением (чего только стоит его выходка с политическим жестом во время чемпионата мира). Это лишь одно из решений, которое болельщики «Арсенала», мягко говоря, не поняли. В игре со «стекольщиками» оскорбленный заменой Джака покидал поле под свист трибун, и, не придумал ничего лучше, чем послать фанатов и сорвать с себя футболку.

Разумеется, поведение Джаки осудили, в том числе и бывшие футболисты и тренеры «канониров». Из-за этого еще более усилились разговоры о малом авторитете Эмери в команде, который зачем-то скандалит с Месутом Озилом, допускает перфомансы Джаки и в целом занимает довольно пассивную роль во внутренней кухне клуба.

Согласно данным ESPN, руководство «Арсенала» пока не готово уволить испанского специалиста даже несмотря на смешанные результаты, показанные на старте сезона. Эмери подвергается серьезному давлению и, как считают фанаты лондонцев, банально не справляется, но серьезных оснований для отставки все же нет. Но, как сообщили в Англии, Жозе Моуринью, которого сватают в «Тоттенхэм», сообщил «канонирам» о своей готовности возглавить клуб в том случае, если Эмери будет уволен. Хотя португалец довольно противоречивая, но предложение заманчивое — порой кажется, что такой сумбур под силам привести в порядок только ему.

В 11-м туре «пушкари» на своем поле примут «Вулверхэмптон». «Волки» отстают от «Арсенала» лишь на четыре очка, занимая 12 место, но в последний раз побеждали в АПЛ почти месяц назад. Зато какая победа была — над «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Определенно, что гости могут преподнести сюрприз «канонирам», но у хозяев (в частности — у Эмери и Джаки) довольно большая мотивация, да еще и играть будут при домашних трибунах. Все говорит о том, что помечтать о Моуринью болельщикам «канониров» придется как минимум до следующего матча.

Без смены лидера

Стоит и сказать о том, что в этом туре абсолютно точно не поменяется лидер. «Ливерпуль» выигрывает у идущего вторым «Манчестер Сити» шесть очков и идет без поражений в этом сезоне. Воодушевившись победой над «Арсеналом» в Кубке лиги, скаузеры поедут в гости к «Астон Вилле», идущей на 15-м месте. «Горожане» же на домашнем стадионе встретятся с «Саутгемптоном», который и вовсе плетется в зоне вылета. Если и стоит ждать чего-то особенного, то, если «Сити» каким-то чудом проиграет «святым», то их могут обогнать «Челси» и «Лестер Сити».

Говоря о других топ-клубах, «Манчестер Юнайтед», например, имеет все шансы вернуться в «большую шестерку» — манкунианцам предстоит выезд в Борнмут в гости к одноименному клубу. Правда, подняться «красные дьяволы» смогут лишь в том случае, если очки потеряют «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Другими словами, ситуация в турнирной таблице АПЛ чрезвычайно плотная, поэтому если 11-й тур что и решает, то лишь локальные вопросы.

Полностью расписание 11-го тура АПЛ выглядит следующим образом (время — московское):

2 октября.

15.30 «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

18.00 «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

18.00 «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

18.00 «Брайтон» — «Норвич Сити»

18.00 «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

18.00 «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

18.00 «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

20.30 «Уотфорд» — «Челси»

3 октября.

17.00 «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити»

19.30 «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»