Зря мучались с «Арсеналом»: «Ливерпуль» отказывается от Кубка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал крайне необычное заявление после тяжелейшей победы своей команды над лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка английской лиги. В ходе встречи «красные» были вынуждены неоднократно отыгрываться и в итоге завершили основное время вничью со счетом 5:5.

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Победитель противостояния выяснился лишь в серии пенальти — с недавнего времени в регламенте турнира был отменен пункт о дополнительных экстратаймах по 15 минут каждый в случае ничейного результата в основное времени. Так, игроки «Ливерпуля» оказались точнее «пушкарей» — роковой промах с 11-метровой отметки допустил хавбек лондонцев Даниель Себальос, а Кертис Джонс, который провел только третий матч за основную команду мерсисайдцев, вывел свой клуб в четвертьфинал.

Однако несмотря на проход в следующую стадию турнира, «Ливерпуль» может там не сыграть. Причем по своей инициативе.

Об этом после матча заявил лично Клопп, пожаловавшийся на крайне плотный график своего коллектива в декабре. Четвертьфинальные матчи Кубка лиги пройдут на неделе с 16 по 22 декабря. Примерно в этот же период «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Уотфордом» и «Вэст Хэм Юнайтед» в рамках Премьер-лиги. Однако кроме национального первенства у действующих чемпионов Европы запланировано турне в Катар, где пройдет клубный чемпионат мира. Именно это и мешает Клоппу.

«Не мы составляли такое расписание. И не нам ломать голову над произошедшей ситуацией. Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила нас на клубный чемпионат мира как лучший клуб континента, и мы поедем в Катар. Руководство АПЛ говорит нам, что мы должны играть в Премьер-лиге. Очевидно, от этого мы отказаться не можем. Но если нам не подберут удобную для нас дату, а не, например, в ночь на Рождество, то играть в Кубке лиги мы не будем», — заявил Клопп.

Также главный тренер «Ливерпуля» потребовал от руководства Федерации футбола Англии (ФФА) рассмотреть данный вопрос и принять необходимые меры. Отмечается, что в Премьер-лиге уже раздумывают над вариантом, согласно которому один из матчей первенства будет перенесен на вторую неделю января. В противном случае Клопп готов уступить место своей команды в четвертьфинале даже «Арсеналу», с которым его коллектив едва-едва отмучился на «Энфилде», или же согласиться на техническое поражение.

«Мы не собираемся строить из себя жертв. У нас была цель победить в матче Кубка, и мы ее добились. Если нам не найдут подходящую дату, то либо на наше место поставят «Арсенал», либо наш соперник автоматически пройдет в полуфинал»,

— подчеркнул немец.

К слову, соперник «Ливерпуля» уже известен. В результате жеребьевки им стала «Астон Вилла». В других же парах действующий обладатель Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Оксфорд Юнайтед», соседи «Сити» по Манчестеру — «Юнайтед» — примут на своем поле «Колчестер», а «Эвертон» сразится с «Лестер Сити».

Примечательно, что «Ливерпуль» мог даже не попасть в 1/8 финала турнира. После победы мерсисайдцев над «Милтон-Кинс Донс» в предыдущей стадии Кубка американские СМИ сообщили о том, что клуб рискует нарваться на серьезные санкции за нарушение регламента. Так, по данным The Athletic, на игру с «Милтон-Кинс» в составе «красных» вышел футболист, который не соответствовал критериям регистрации для участия в турнире. Имя игрока так и не было названо, хотя, как утверждает источник, руководство клуба было поставлено в известность о данном инциденте.

«Клуб знает о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы установить факты в этом вопросе. Клуб не будет давать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», — отметил источник из «Ливерпуля».

В случае доказательства вины клуб мог быть исключен из Кубка лиги, однако дальнейшее расследование так и не последовало, а «красные» успешно сыграли с «Арсеналом».

Что касается «Ливерпуля» и его участия в клубном чемпионате мира, то сам турнир стартует в Дохе уже 11 декабря. Однако «красные» начнут свое выступление только 17 декабря — сразу же со стадии полуфинала. Соперником команды либо мексиканский «Монтеррей», либо победитель пары «Аль-Садд» (Катар) — «Иенген Спорт».