Проклятье Гусева: как в НХЛ гробят русский талант

О таланте Никиты Гусева не говорил только ленивый. То, что российский нападающий способен едва ли не в одиночку решить исход матча, было видно еще по его выступлениям за «Югру». Именно за отличное понимание хоккея Никиту и взял СКА еще в октябре 2015 года, когда петербуржцы выменяли форварда у Ханты-Мансийского клуба за денежную компенсацию. В 2017-м Гусев помог армейцам с Невы заполучить Кубок Гагарина, а через год стал одним из главных творцов победы российской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В финальном матче против немцев, напомним, он забросил две шайбы, а также отдал две голевые передачи — в том числе и на Кирилла Капризова, автора золотого гола сборной России.

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Еще в 2012-м «Тампа-Бэй Лайтнинг» задрафтовали Гусева, но только под 202-м общим номером. Несмотря на это, отъезд российского форварда в Национальную хоккейную лигу был вопросом времени. Но он в итоге был отложен уж слишком сильно.

Только в апреле 2019 года «Вегас Голден Найтс» объявил о трансфере Никиты. Казалось, что в самом новом клубе лиги, который еще в дебютном для себя сезоне-2017/18 реально претендовал на Кубок Стэнли, россиянин сумеет раскрыться и показать свои сильные стороны. Особенно на намекал успешный для Гусева чемпионат мира в Словакии, где он набрал 16 очков (4 гола + 12 передач) и стал наравне с Никитой Кучеровым лучшим бомбардиром российской сборной.

Однако не сложилось — за «рыцарей» Гусев так и не сыграл ни одного матча, и в июле «Вегас» обменял хоккеиста в «Нью-Джерси Девилз» на сразу два выбора на драфтах: в третьем раунде драфта 2020 года и во втором раунде 2021 года. С «дьяволами» же россиянин подписал двухлетний контракт с общей зарплатой в $9 млн.

В тренерском штабе «Дэвилз» работой Гусева изначально вроде бы были довольны. После одного из контрольных матчей с «Бостоном» ассистент главного тренера команды Джона Хайнса Рик Ковальски похвалил нападающего, впечатлившись его «способностями плеймейкера».

«Никита может обмануть соперника, заставить подумать, что сделает одно, а в итоге провернет другой трюк. Вообще-то я думал, что Гусев будет чаще бросать, однако Никита смотрит за моментом до конца и ищет любые варианты продолжения атаки для более выгодной позиции», — говорил он.

Однако на этом любовь со стороны тренеров неожиданно пропала.

С самого начала сезона «регулярки» Хайнс начал проводить большие ротации, в том числе и с Гусевым, отправляя его в разные звенья. С одной стороны это было оправдано: этот розыгрыш «дьяволы» начали с шестиматчевой серии поражений. Для начала сезона такой результат, конечно, плохой, но не катастрофический, ведь это только старт чемпионата, а времени на исправление ситуации уйма — «Сент-Луис» образца прошлого сезона не даст соврать. С другой — Хайнс задумал какие-то невообразимые изменения в роли самого Гусева.

Главный тренер «Джерси» вдруг решил, что российский форвард, всю карьеру выступавший на левом фланге, сможет уверенно себя чувствовать на правом краю.

Безусловно, Никита имеет свои плохие качества. Например, скоростью и силовой борьбой он похвастать не может. Но сложности, с которыми воспитанник московского ЦСКА сталкивается сейчас, исходят далеко не от этого. Игра на новой для Гусева позиции серьезно сказывается на его эффективности и результативности. Если, выступая на левом фланге, россиянин мог спокойно сместиться в центр либо для броска, либо для оригинального развития атаки, то справа он попросту теряется. Об этом говорил и сам Гусев.

«Меня ставят на правый край, а я уже десять лет играю слева. Да, я готов играть на любой позиции, но сложно делать это с листа. Выступая справа, я не всегда в своей зоне занимаю правильную позицию. В принципе большой разницы нет, это дело привычки, конечно, но я пока не понимаю, как могу использовать свои сильные качества. Мне нужно больше практики, чтобы справиться с этой проблемой», — говорил Гусев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Действительно, количество игрового времени — головная боль для российского нападающего. В девяти матчах Гусев отметился тремя голами и одним ассистом, но за последние пять встреч провел на льду менее часа.

Перед игрой с «Тампой» Никита и вовсе был выведен из четвертого звена, то есть — формально стал запасным. На игру своей команды россиянин был отправлен смотреть «со стороны». Именно так выразился Хайнс накануне.

«Думаю, ему стоит сделать небольшой перерыв, отработать какие-то приемы на тренировке. Пусть попробует оценить свою игру в целом. Иногда со стороны свои недочеты проще углядеть со стороны. Для Никиты это должно стать своего рода перезагрузкой. Потом мы подумаем, как вернуть его в обойму и создать для него максимально комфортные условия», — цитирует Хайнса NorthJersey.

Очевидно, что ситуация приобрела обычный характер конфликта интересов между главным тренером и его подопечным. И в данном случае от Гусева уже толком ничего не зависит. Можно сколько угодно пахать на тренировках, но когда ты выходишь на лед через несколько смен и проводишь в игре буквально пол минуты и сразу же возвращаешься на скамейку, проявить себя весьма проблематично. Что делать Никите — непонятно. Предпосылок тому, что Хайнс неожиданно даст Гусеву огромный кредит доверия, нет абсолютно. Выходит, в одной тарелке двум яблокам места не находится. И, наверное, не найдется. Потому кому-то придется уйти. Гусеву это сделать в его положении практически нереально — очереди из желающих воспользоваться услугами 27-летнего форварда нет. Получается, надо ждать увольнения Хайнса? Пожалуй, этот сценарий сейчас выглядит более реальным, учитывая, что из десяти матчей чемпионата «дьяволы» выиграли только два.

Вот и встреча с «Тампой», кстати, могла пойти Гусеву на руку. Поражение от «молний» — то, чего, как бы странно это ни звучало, Никите стоило ждать. Однако «Нью-Джерси» выдал лучший матч сезона, хоть и проиграл. Команды устроили настоящий триллер и на двоих в основное время наколотили 12 шайб. Причем счет уже в самом начале встречи при игре в большинстве открыли как раз «дьяволы», а в дебюте третьего периода вели 5:3. Впрочем, ужасная оборона «Нью-Джерси», которая в этом сезоне допускает ошибки похлеще «Флориды», добилась того, что подопечным Хайнса пришлось отыгрываться. И Кайл Палмьери за семь секунд до конца матча перевел игру в овертайм, оформив хет-трик! В последний раз американский форвард записывал на свой счет три гола аж в 2013 году. И именно в матче с «Тампой» Кайла прорвало.

Поэтому даже несмотря на поражение, «дьяволы» могут уверенно записать свою игру себе в актив. А болельщики на «Пруденшиал-центре», которые стоя поблагодарили свою команду овациями, это только подтвердили.

Гусеву же остается только ждать. Либо шанса, либо серьезных изменений.