Макгрегор больше не главный: кого UFC натравит на Хабиба

Президент UFC Дана Уайт сделал важное заявление, которого так ждали миллионы поклонников ММА по всему миру.

По словам главы ведущего ММА-промоушена мира, препятствий организации супербоя между действующим чемпионом организации из России Хабиба Нурмагомедова (28-0) и американского легковеса Тони Фергюсона нет.

«Ничто уже не мешает проведению этого боя. Мы готовимся организовать поединок. Разумеется, это следующий бой, который должен пройти. Это случится», — цитирует Уайта BJPenn.com.

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Также президент UFC пояснил, что бойцы смогут сойтись в октагоне в начале следующего года.

«Да», — ответил Уайт на вопрос о том, можно ли ожидать долгожданный поединок в первые три месяца 2020 года.

«Проклятый бой» — именно таким словом окрестили фанаты битву Нурмагомедова и Фергюсона. Шутка ли, но их встречи срывались четыре (!) раза: дважды по причине травм Тони, столько же – из-за проблем со здоровьем Орла.

Последняя неудача постигла промоушен в апреле 2018, когда Хабиб все же примерил на талию пояс чемпиона UFC. Тогда из-за очередного повреждения Эль-Кукуя (Фергюсон порвал связку, споткнувшись об телевизионный провод) и неготовности сделать вес мечтающего подняться в категорию выше чемпиона-полулегковеса Макса Холлоуэйя соперником россиянина стал американец Эл Яквинта.

Поединок прошел всю пятираундовую дистанцию, в ходе которой россиянин тотально доминировал над достойно выглядевшим представителем США.

С того момента Нурмагомедов и Фергюсон выходили в клетку по два раза.

7 октября 2018 года Хабиб провел первую защиту титула против экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов Конора Макгрегора.

Трешток, скандал в Бруклине с брошенной ирландцем тележкой в автобус с Орлом, серьезная раскрутка боя по всему мира и статусность бойцов сотворили величайшее по своему масштабу сражение в восьмиугольнике. В ходе него Хабиб сначала провел болевой прием и добился сдачи именитого оппонента, а затем выпрыгнул из октагона — началась одна из самых громких потасовок в истории спорта, за которой последовала 9-месячное отстранение россиянина от боев.

В клетку Орел вернулся 7 сентября 2019-го и опять победил досрочно: он задушил в третьем раунде представляющего США Дастина Порье и сохранил за собой звания непобежденного бойца и чемпиона легкого дивизиона.

Что же касается Тони, то он за это время в красивом стиле разобрался со звездными Энтони Петтисом и Дональдом «Ковбоем» Серроне.

Первый, экс-чемпион организации, прекратил поединок после перелома руки, тогда как ветеран ММА не смог продолжить борьбу из-за катастрофически заплывшего под градом ударов глаза.

Как итог, слова Макгрегора на пресс-конференции в Москве не произвели ожидаемого воздействия на российского чемпиона — очередь до Конора еще дойдет.

А ведь как только не соревновался сам с собой в оскорблениях гость из Ирландии на мероприятии, прошедшем 24 октября.

«Он боится рисковать, потому что ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Нюхает зад соперникам! Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов, все это в его природе

Однако я обращаюсь к нему: «Беги — ты все равно не скроешься от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву! Знаете… Я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом», — провоцировал Конор.

Однако, стоит признать, что ни сам Хабиб, ни его отец, 30 октября вновь затронувший тему громкого рематча, совсем не против завершения дилогии. Всему свое время: повторное противостояние станет не просто самым кассовым в истории смешанных единоборств, но и финальным аккордом длинного спортивного пути российского бойца.

«Теоретически реванш может состояться. Если два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Вот один из вариантов… Конечно, осталось шоу, игры, заявления, клоунада. Однако он же никого не побеждал три с половиной года. Только говорит и говорит, а людям нужны бои.

Раньше у Макгрегора все получалось, а теперь его уничтожают. Серьезно: думаю, что первая шестерка его уже не почувствует как соперника, достойного боя за пояс», – цитирует «РЕН ТВ» Нурмагомедова-старшего, не видящего в лице ирландца достойной оппозиции сыну.

А пока Хабибу стоит сосредоточиться на Тони. 12 побед подряд и звание одного из самых кровожадных «рубак» UFC — недооценка Фергюсона может привести к крайне печальным последствиям.