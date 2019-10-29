«Не понимаю судей»: как видеоповторы рассорили Англию

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые была одобрена три года назад, обкатываясь в различных соревнованиях изначально в тестовом режиме, а позднее — на постоянной основе. Например, технологию с этого сезона пытаются внедрять и в России, однако пока это происходит в отдельных конкретных матчах, поскольку удовольствие не из дешевых. В Английской премьер-лиге (АПЛ) же, как и в некоторых других топовых чемпионатах, тестировали видеоповторы еще в прошлом году, а, убедившись в эффективности системы, с текущего сезоне ввели обязательное использование.

Принцип работы VAR заключается в том, чтобы помочь разобраться арбитрам в нескольких спорных ситуациях, как то: нарушения правил при забитых мячах, эпизоды с назначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки и путаница в идентификации наказанных игроков.

Реклама

Однако полного одобрения в футбольном сообществе технология пока не нашла. Подразумевалось, что VAR сведет ошибки судей к минимуму, но количество спорных эпизодов, возникающих из-за вмешательства видеоповторов в ход матчей, заставляет обращать внимание и на другую сторону их влияния на процесс игры. В частности, многие спортсмены, тренеры и функционеры критикуют VAR из-за того, что это банально долго — процедура может занимать и до пяти минут. Среди прочих недостатков называется и потеря темпа матча футболистами, и не всегда правильное использование арбитрами системы, что порой заставляет их совершать еще больше ошибок.

В АПЛ подвергают обструкции VAR практически каждый тур. И это логично, что недовольные даже в случае верного толкования судьей момента так или иначе, но остаются. Так, в главном матче 10-го тура между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» главный рефери встречи Энтони Тейлор на 74-й минуте игры принял решение назначить пенальти в ворота «шпор». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал форвард «красных» Мохамед Салах, таким образом принеся своей команде победу со счетом 2:1. Футболисты «Тоттенхэма» же активно протестовали, требуя судью пересмотреть эпизод, однако к помощи VAR он так и не обратился.

На повторе же видно, что защитник лондонского клуба Серж Орье действительно коснулся ног нападающего мерсисайдцев Садио Мане, но при этом и очевидно, что удар не был такой силы, позволившей бы в мгновение свалить сенегальца. В теории, Тейлор мог рассмотреть эпизод детальнее и принять другое решение.

Собственно, это еще одна проблема VAR: судьи зачастую не видят оснований для видеопомощи, при этом прибегая к ней в более очевидных моментах. Так создается прецедент необъективности.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после игры в очередной раз отметил, что VAR наносит ущерб футболу, нарушая игровой ритм. Кроме того, по его мнению, спортсмены лишаются возможности радоваться в моменты голов.

«Я думаю, что все еще слишком много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот невероятна, мгновенное решение. Но очень сложно использовать повторы, когда у вас есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается, вы забиваете — взрыв эмоций, а затем приходится ждать, гол это или нет. У судей очень тяжелая работа, и я за то, чтобы облегчить им жизнь, но не за счет темпа игры», — приводит слова футболиста The Guardian.

Говоря о потере динамики, стоит отметить, что в этом же туре в ворота «Норвич Сити» в матче против «Манчестер Юнайтед» было назначено два пенальти после использование VAR. В общей сложности это заняло у судьи шесть минут.

В другом случае главный рефери встречи между лондонским «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» Мартин Аткинсон отменил потенциально победный гол защитника «канониров» Сократиса Папастатопулоса после видеопомощи, чем вызвал недовольство судейством главного тренера «пушкарей» Унаи Эмери. Испанский специалист отметил, что еще некоторое время назад судьи в АПЛ не подключали VAR к моментам, связанным с пенальти, однако в этот раз Аткинсон решил посмотреть соответствующий эпизод.

«Я не понимаю судью и реакцию VAR. Неделю назад они не проверяли пенальти на VAR, и мы уважаем это. Две недели назад был пенальти на Николя Пепе в матче с «Борнмутом», и они тоже не проверяли. Я не понимаю этого. Отмена гола Сократиса? У меня нет сомнений, что это плохое решение. Мы заслуживали победы, мы хорошо отреагировали после того, как они сравняли счет. Мы забили, но наш гол не засчитали», — цитирует тренера Evening Standard.

В общей сложности судьи в 10-м туре АПЛ прибегали к помощи VAR 12 раз, и лишь в четырех матчах из десяти система видеопомощи не понадобилась.

В некоторых моментах влияние оказалось оправданным. Например, в игре «Саутгемптон» — «Лестер Сити» судья уже в самом дебюте удалил защитника «святых» Райана Бертрана с поля, что в итоге помогло «лисам» добиться исторической победы со счетом 9:0. Однако по ходу сезона прослеживается и непоследовательность в работе судей, о которой лучше всего высказался Эмери.

Иными словами, проблемы и вопросы к VAR все еще остаются, причем довольно весомые, поскольку все это непосредственно оказывает влияние и на турнирное положение в том числе.