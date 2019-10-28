«Пошел ты!» Игроку «Витесса» пришлось извиниться перед Слуцким

Для «Витесса» Леонида Слуцкого нынешний сезон складывается весьма удачно. Команда всерьез борется за победу в Эредивизии и после 11-и туров национального чемпионата Нидерландов делит вторую строчку вместе с «АЗ» и ПСВ: в активе всех троих по 23 очка, и клуб из Арнема уступает своим конкурентам лишь по дополнительным показателям. Однако без проблем коллектив российского специалиста не обходится. Причем проблем «внутри раздевалки».

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24 октября стало известно, что во время тренировки полузащитник «Витесса» Рихедли Базур вступил в конфликт со своим одноклубником Джеем-Роем Гротом. Словесная перепалка едва не переросла в драку, после чего в потасовку были вынуждены вмешаться остальные присутствовавшие на занятии. В том числе и Слуцкий, который удалил Базура с тренировки. В ответ на это 23-летний полузащитник оскорбил своего наставника.

«Пошел ты! Я не собираюсь больше играть за твою команду!»

— сказал Базур.

Инцидент оказался достаточно громким и активно обсуждался в нидерландских СМИ. Одним из первых отреагировал в прессе участник потасовки Грот.

«Я не слышал, что именно он мне кричал, потому что я сам был на эмоциях. Но его слова меня никак не задели. Пусть ведет себя так, как хочет. Но такие проблемы не должны решаться во время тренировок, для этого есть другие места. Если захочет помириться, то я готов», — сказал нападающий «Витесса».

Произошедшее прокомментировал и Слуцкий. Изначально, когда руководство клуба еще не решило, какие санкции предъявить разбушевавшемуся футболисту, главный тренер «Витесса» выразил надежду на то, что игрок проявит инициативу в урегулировании конфликта и первым придет с объяснениями и извинениями. Позднее же стало известно, что Базур на неопределенный период будет отстранен от тренировок с основным составом команды.

«В настоящее время Рихедли не будет тренироваться с основой. Мы обсудим возникшую ситуацию. Мы не будем обсуждать вопрос о том, когда он вернется. Самое главное, что сейчас команда может спокойно готовиться к предстоящим матчам. Это наш приоритет», — сказал технический директор клуба Мохаммед Аллах.

Слуцкий же косвенно выразил свое недовольство, подчеркнув, что он потерял одного из ключевых своих игроков — в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Базур провел девять матчей, в которых отличился двумя голами, в том числе и во встрече против лидера первенства, амстердамского «Аякса».

«Клуб уже озвучил свою официальную позицию на этот счет. Пока ситуация обстоит подобным образом, мне необходимо думать о тех игроках, которые находятся в моем расположении. Для нас каждая игра трудная, и отсутствие Базура в составе не может не сказаться на результате. Это тот игрок, которого трудно заменить, он очень важен для «Витесса».

Если же комментировать произошедшее, то данный конфликт либо разрушит весь коллектив, либо же поспособствует созданию лучшей атмосферы»,

— заявил Слуцкий клубному телевидению.

Реакция Базура на это оказалась незамедлительной. 28 октября хавбек выступил с публичным обращением к болельщикам, в котором признался, что уже извинился перед всей командой, а также перед Гротом и Слуцким в частности. После этого полузащитник был возвращен в основной состав «Витесса».

Bazoer sluit per direct weer aan bij de A-selectie



De middenvelder heeft zijn excuses gemaakt en staat vanaf vandaag weer op het veld. Later meer, met een reactie van de middenvelder#Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) October 28, 2019

«Уважаемые болельщики. Я прошу прощения у всех вас за то, что произошло. Этого не должно было случиться, и я искренне расстроен, что испортил репутацию всего клуба. Рад, что команда приняла меня обратно после извинений. Именно команда предложила мне вернуться к тренировкам с основой. Теперь мне предстоит поработать над собой, своим поведением и проблемами», — написал Базур в Twitter.

Beste supporters, allereerst wil ik ook graag via deze weg mijn excuses aanbieden voor wat er is gebeurd. Dat had niet moeten gebeuren. Ik baal ervan dat ik de club, de staf en het team in een kwaad daglicht heb gesteld. 1/2 — Riechedly Bazoer (@Riechedly_B) October 28, 2019

Ik ben blij dat het team mij na mijn excuses weer accepteert in de groep en mij de kans heeft geboden om terug te keren. Ik ga aan mijn problemen werken. Daarnaast wil ik het verleden achter mij laten en op een positieve manier vooruitkijken. 2/2 pic.twitter.com/Jcdd8K7nrm — Riechedly Bazoer (@Riechedly_B) October 28, 2019

Говоря о «проблемах и поведении», нельзя не вспомнить, что нидерландский полузащитник, подписавший трехлетний контракт с «Витессом» только в июле этого года, уже успел пошуметь в своей новой команде.

Буквально через месяц после трансфера в Арнем он поругался со Слуцким во время занятий в тренажерном зале. После этого в качестве дисциплинарного наказания российский тренер оставил своего подопечного на скамейке запасных на матч пятого тура Эредивизии против «АЗ». Футболист вышел на поле в середине второго тайма при счете 1:1 и помог своей команде добиться волевой победы: в самой концовке встречи черно-желтые заработали право на пенальти и успешно им воспользовались.

В текущем сезоне «Витесс» одержал семь побед в 11-и матчах чемпионата, потерпев при этом два поражения — от ПСВ (0:5) и «АДО Ден Хааг» (0:2). В следующем туре подопечные Слуцкого сыграют в гостях против аутсайдера первенства «Эммена».