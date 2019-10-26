Покорить Мексику: Квят бьется за подиум Гран-при. LIVE

Вообще, поул-позишн выиграл Макс Ферстаппен, но во второй попытке в третьем сегменте он не сбросил скорость, когда Валттери Боттас разбил свой болид в третьем секторе. За игнорирование двойных желтых флагов был аннулирован установленный Максом рекорд трассы (на 0,001 с опередил прошлогодний круг Даниэля Риккардо). Кроме того, по правилам голландец был оштрафован на три позиции, и поул ушел к Шарлю Леклеру на «Феррари». Глупость в том, что поул и так доставался бы Ферстаппену. Зачем было гнать под двойными желтыми флагами?