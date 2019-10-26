Покорить Мексику: Квят бьется за подиум Гран-при. LIVE

Леклер с четвертой позиции ставит лучший круг. За ним, кстати, Албон.
Феттель пока что возглавляет гонку. За ним Хэмилтон и Боттас.
Квят на 12-ю позицию уже поднялся.
Албон побывал в боксах, Леклер тоже.
Кошмар для Ландо Норриса! Забыли ему колесо прикрутить! В итоге он успел остановиться на пит-лейне и его откатили назад в боксы, теперь уверенно последний!
После пит-стопа Квят откатился на 18-е место. Позади Гасли и Ферстаппен.
Леклер не дает Феттелю возможности приблизиться на расстояние для DRS. Квят тоже заезжает, и тоже ставит хард себе. Дотянет до финиша?
Гасли сворачивает в боксы, а Перес проходит Квята, используя открытое крыло. Ревут трибуны.
Ого! Риккардо на харде догоняет и проходит Гасли, вырываясь на десятую позицию! Ну а Перес прессингует Квята. Опасно. 0,6 секунды между ними.
Боттас, используя DRS, проходит Сайнса. Так Хэмилтон чемпионом сегодня не станет.
Все нормально. Борьба Хэмилтона и Ферстаппена признана легальной.
Хэмилтон ставит лучший круг. А тем временем Серхио Перес на домашней трассе проходит Гасли и прорывается на девятую позицию.
Боттас проходит Норриса и выбирается на шестую позицию.
Тут же Ферстаппена атакует и проходит Квят! Но тут дело в том, что в борьбе с Боттасом правое заднее колесо проколол голландец. Уже просто обод остался. Едет в боксы.
Ферстаппен проходит Боттаса в борьбе за седьмое место! Но финн через пару поворотов контратакует и возвращает позицию!
Пока что Кими Райкконен на «Альфа Ромео» устанавливает лучший круг. Ну а контакт Хэмилтона с Ферстаппеном рассмотрят маршалы гонки.
Снят режим виртуальной машины безопасности. Гасли поддавливает Квята.
Кстати, у Леклера с Феттелем был небольшой контакт на старте.
Леклер остался первым, Феттель по-прежнему второй. Он вроде лучше Леклера среагировал на старте, но в итоге защищался от Хэмилтона.
Из-за этого столкновения на трассе в итоге режим виртуального пейс-кара. Перед его включением, откатившийся аж на девятое место Ферстаппен успел обойти-таки Квята. Ну а главным бенефициаром старта стал Албон, прорвавшийся аж на третье место!
И в этой жесткой борьбе, немного столкнувшись с Ферстаппеном, много позиций потерял Хэмилтон!
Старт! Много борьбы на старте!
Команды ушли на прогревочный круг.
Да, рекордный круг Ферстаппена не аннулирован. Просто позиции потерял. Сам Макс уже готов перевернуть страницу:
«Нужно двигаться дальше. Все просто. Гонка будет длинной, у нас будет много возможностей выйти вперед».
У «Феррари» сегодня не будет никакой командной тактики на старте. Леклер не предоставит слипстрима Феттелю. Думается, сам Себ тоже не хочет, чтобы потом не пришлось ничего возвращать.
Сегодня Льюис Хэмилтон может оформить чемпионский титул! Для этого должны сложиться не только позиция самого британца, но и место его партнера по команде Боттаса. Но Хэмилтону в любом случае нужен подиум.
Что касается Даниила Квята, то российский пилот «Торо Россо» отлично проявил себя и в тренировках, и в квалификации. Пробился в третий сегмент и там стал девятым, опередив своего партнера по команде француза Пьера Гасли. В первом сегменте Даня вообще был пятым, опередив даже Валттери Боттаса на «Мерседесе». В общем, ждем сегодня от него хорошей гонки. У «Торо Россо» есть в Мексике темп.
Вообще, поул-позишн выиграл Макс Ферстаппен, но во второй попытке в третьем сегменте он не сбросил скорость, когда Валттери Боттас разбил свой болид в третьем секторе. За игнорирование двойных желтых флагов был аннулирован установленный Максом рекорд трассы (на 0,001 с опередил прошлогодний круг Даниэля Риккардо). Кроме того, по правилам голландец был оштрафован на три позиции, и поул ушел к Шарлю Леклеру на «Феррари». Глупость в том, что поул и так доставался бы Ферстаппену. Зачем было гнать под двойными желтыми флагами?
Стартовый порядок 1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)* 5. Алекс Албон («Ред Булл») 6. Валттери Боттас («Мерседес») 7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») 8. Ландо Норрис («Макларен») 9. Даниил Квят («Торо Россо») 10. Пьер Гасли («Торо Россо») 11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 12. Нико Хюлькенберг («Рено») 13. Даниэль Риккардо («Рено») 14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 17. Кевин Магнуссен («Хаас») 18. Ромен Грожан («Хаас») 19. Джордж Расселл («Уильямс») 20. Роберт Кубица («Уильямс»)
Гонка начнется в 22.10 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители автоспорта! Приветствуем вас на текстовой трансляции этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Мексике.