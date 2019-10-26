«Где наши деньги?» Игроки «Арарата» устроили акцию протеста

Во время матча 15-го тура Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — третьего по силе дивизиона в российском футболе — между московским «Араратом» и саратовским «Соколом» произошел необычный эпизод с участием игроком столичной команды.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что футболисты «Арарата» появились на предматчевой церемонии приветствия в футболках с вопрошающей надписью «Где наши деньги?»

Отмечается, что подобные действия спортсменов были направлены против руководства клуба, которое уже на протяжении нескольких месяцев не может решить вопрос с долгами по зарплате. Подробностей инцидента нет, однако «Арарат» уже выступил с официальным заявлением, подтвердив наличие финансовых проблем в клубе. Согласно сообщению пресс-службы москвичей, происходящее вызвано отсутствием постоянного спонсора, из-за чего страдают не только игроки команды, но и весь персонал, включая руководство.

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«Мы глубоко озабочены финансовыми трудностями нашей команды по причине отсутствия стабильного спонсирования на протяжении нескольких месяцев. К большому сожалению, обещанные заранее предыдущими спонсорами средства не были полностью предоставлены руководству клуба до сегодняшнего дня. В подобной финансовой яме находятся все сотрудники клуба и высшее руководство в том числе», — говорится в тексте, опубликованном на странице команды в социальных сетях.

В ближайшее время «Арарат» обещает предоставить более развернутый ответ на акцию своих футболистов, а также погасить долги перед сотрудниками клуба.

«Мы уверяем,что в ближайшие дни все долги перед футболистами, тренерским штабом и структурными сотрудниками будут погашены благодаря новым спонсорам, которые, к счастью, не оставляют нашу команду в таком положении! Все подробности будут разглашены несколько позднее», — заверили в команде.

Игра против «Сокола» завершилась для «Арарата» разгромом со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Руслана Кабутова, Александра Перченока и Дениса Анисимова. В турнирной таблице ПФЛ — Зона Центр «Арарат» после этого матча располагается на восьмом месте, имея в своем активе 20 набранных очков при шести победах, семи поражениях и двух ничьих.

Поражение от «Сокола», что интересно, стало для москвичей четвертым подряд. В последний раз подопечные Максима Букаткина побеждали почти месяц назад, 28 сентября одолев «Калугу».

Саратовский коллектив же благодаря победе над «Араратом» закрепился на третьей строчке с 31 пунктом в графе «очки».

Напомним, что не самая богатая история «Арарата», насчитывающая лишь два года, на протяжении всего существования клуба сопровождается скандалами. Команда была создана в марте 2017-го при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы, а свое название получила в честь одноименного ереванского футбольного коллектива.

Заручившись финансовым содействием со стороны нескольких крупных инвесторов, «Арарат» обозначил себя как новый перспективный проект, подписав контракты с бывшими футболистами сборной России Маратом Измайловым, Романом Павлюченко и Алексеем Ребко, а также Игорем Лебеденко. Летом того же года команду возглавил Александр Григорян. Президентом клуба стал мечтавший создать в Москве армянский клуб Валерий Оганесян, неоднозначная личность в российском футболе.

31 августа 2017 года Оганесян, сняв со счетов клуба 20 млн рублей, покинул занимаемую должность по состоянию здоровья и улетел в Грузию.

Тогда же Григорян сообщил, что в ближайшее время «Арарат» прекратит свое существование, однако спустя несколько дней Оганесян вернул финансовые средства и извинился, передав права на командам инвесторам, включая медиамагната Арама Габрелянова. Последний в конечном итоге стал единственным владельцем клуба.

Выполнив задачу и оформив выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), «Арарат» перед началом сезона-2018/19 отказался от участия в турнире, перебазировавшись в Армению и сменив название после объединение с другим местным клубом. В январе этого года же было объявлено, что «Арарат» возобновляет свое существование в первозданном виде.

Однако, как стало ясно после игры с «Соколом», финансовые проблемы клуба никуда не делись.

Свой следующий матч, который состоится 2 ноября, «Арарат» проведет против команды «Ротор-2» в рамках ПФЛ.