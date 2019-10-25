Месть за Хабиба и Дагестан: в Макгрегора швырнули бутылкой

Бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конору Макгрегору совершенно точно запомнится его последний визит в Москву. 24 октября ирландский боец провел большую пресс-конференцию, которая запомнилась поклонникам смешанных единоборств не столько анонсом его следующего боя, который должен состояться 18 января в Лас-Вегасе, сколько очередными резкими высказываниями Ноториуса. В частности, во время выступления Макгрегора серьезно досталось действующему чемпиону UFC легкого дивизиона Хабибу Нурмагомедову. В октябре 2018-го оба бойца уже встречались в октагоне, и победу в поединке одержал россиянин, защитивший свой чемпионский титул. Спустя год после того исторического события Макгрегор не провел ни одного боя, но регулярно заявляет о желании провести реванш. Вот и в ходе пресс-конференции ирландец вновь высказался в отношении Нурмагомедова, назвав того «трусом, который постоянно от него убегает и прячется».

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Помимо оскорблений в адрес Хабиба, Макгрегор также затронул родину Орла Дагестан. Так, ирландец назвал всех дагестанцев трусами, при этом выразив свою любовь и уважение к остальной России, а на предложение нанести визит в Дагестан резко ответил отказом, заявив, что «делать там нечего, кроме того, как питаться дерьмом».

Подобные высказывания вызвали шквал критики в отношении Макгрегора. Особенно — со стороны выходцев из Дагестана.

Группы представителей данной национальности даже собрались вечером 24 октября у гостиницы «Ритц-Карлтон», где остановился погостить ирландец. Это спровоцировало определенные волнения: недовольные граждане, отдающие также предпочтение Нурмагомедову, ожидали выхода Конора в народ, чтобы выяснить с ним отношения после сказанных оскорблений в том числе и в их адрес. Однако Макгрегор так и не явился, отделавшись сообщением в Twitter, которое он сделал, сидя в своем гостиничном номере.

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал боец.

Позднее данный твит Макгрегор, кстати, удалил, как и другие реплики, где он также упоминал Нурмагомедова, Зубайру Тухугова и Ислама Махачева.

На следующий день волнения вокруг ирландца не утихли. Конор в гостинице в рамках рекламной кампании одной из организаций, которая и организовала его приезд в Москву, провел открытую тренировку. Точнее, открытую только формально: болельщики на данное мероприятие не были приглашены, а увидеть спарринг Ноториуса воочию могли только журналисты и блогеры.

Во время тренировки Макгрегор вновь не упустил возможности поддеть народ Дагестана, попросив включить гимн республики. Когда этого сделано не было, он потребовал воспроизвести гимн России, под который боец и продолжил заниматься.

«Включите гимн Дагестана. А он есть вообще? Нет? Тогда давайте гимн России. Россияне заслуживают увидеть мой реванш с Хабибом», — сказал Макгрегор.

Также в ходе мероприятия у Конора возник конфликт с одним из присутствующих. Так, один из приглашенных стал, предположительно, высказывать ирландцу недовольство его словами в адрес Нурмагомедова и его родственников. Напомним, что еще перед боем Ноториуса с Орлом Макгрегор оскорблял отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, хотя после поединка тот выразил готовность принять извинения ирландского бойца.

«Конор, ты помнишь, что ты вчера сказал о дагестанцах? Да? Я понимаю, что у тебя определенное отношение к Хабибу, но зачем ты говоришь так обо всем народе Дагестана?» — спросил неизвестный.

«Потому что они продавали в магазинах курицу с изображением моего лица. Это неуважение. Считаю ли я твоего отца и твоих близких такими же трусами? Да!» — ответил Конор.

В итоге перепалка закончилась тем, что неизвестный швырнул в ирландца бутылкой. Макгрегор от снаряда увернулся, а затем, когда недовольного поведением бойца охрана стала уводить из здания гостиницы, тот продолжил выражать свои претензии Конору, на что Печально известный попросил его замолчать.

По некоторым данным, швырнувшим бутылку оказался человек, который является партнером известного блогера Андрея Афонина.

Как утверждает ТАСС, вечером 25 октября Макгрегор должен покинуть Москву. У гостиницы, где пока еще проживает ирландский боец, собрались более двухсот человек. Являются ли они болельщиками Конора или же, наоборот, его ненавистниками, неясно. Однако в целях безопасности, как сообщает РИА «Новости», у главного входа в отель дежурит отряд ОМОНа из 25 сотрудников.