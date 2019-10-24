Медведева против Трусовой: Гран-при в Канаде. LIVE

Швейцарка Алексия Паганини выступает во второй разминке первой.
Положение после первой разминки. А на льду уже девушки из второй.
В итоге Дэйлман становится второй, и сама очень довольна.
В целом неплохой прокат, но вот тройной флип. например, вообще без плюса, дорожка шагов только второго уровня, вращения, правда, четвертого. Ну, за компоненты, наверное, обгонит Саханович, но в целом это уже не уровень той девушки, что в канадской команде брала Олимпиаду в Пхенчхане.
Канадка Габриэль Дэйлман завершает выступления девушек из первой разминки.
Тем не менее выходит на третье место, но позади Саханович.
Каскад 3 лутц — 3 тулуп, двойной флип, вращение четвертого уровня, двойной флип, дорожку оценили третьим уровнем, а последнее вращение тоже было четвертого уровня. Но проблема в том, что она исполнила сольный двойной флип (планировала, конечно, тройной), а нельзя не в каскаде прыгать двойные. Просто потеряла элемент...
Японка Марин Хонда выступает.
Ю Ен уверенно выходит на первую строчку! Ну, еще бы! С такими-то чистейшими и сложными прыжками! 15 лет кореянке, если что.
Сразу же шикарный тройной аксель в начале проката! Он, безусловно, задал настроение, и каскад 3 лутц — 3 тулуп тоже зашел на +2. Вот так кореянка двумя элементами съела две трети технической оценки Саханович! Но на этом не остановилась. Дорожка шагов четвертого уровня, тройной флип, вращения четвертого уровня... Это новый лидер. Шикарный прокат!
Перспективная кореянка Ю Ен выступает следующей.
Ожидаемо только третий результат на данный момент из трех участниц. Саханович остается лидером.
Тройной флип с минусом, в каскаде из двух тулупов не докрутила до трех оборотов второй прыжок. При этом у Малле вращения четвертого уровня, хороший двойной аксель. Дорожка шагов второго уровня. Для девушки, которая заменила другую канадку уже после 20 октября, не самый плохой прокат.
Еще одна канадка — Вероника Малле выступает.
Лучший для нее результат в сезоне, но сложность контента Саханович сохранила россиянку на первом месте на данный момент.
Очень прилично начала с каскада из двух тройных тулупов, а потом еще и вытянула тройной риттбергер — в борьбе, но чисто. Двойной аксель тоже прыгнула. Выдержала взятый темп, правда, дорожку оценили только вторым уровнем. Зато закончила шикарными вращениями. Не самый сложный контент, но чистое исполнение.
На льду Алисия Пино из Канады.
Оценка Саханович. Первый ориентир для всех.
Во второй части программы качественный тройной лутц на небольшой плюс. Вращение опять оценено четвертым уровнем. Боролась, получилось не все, конечно.
Сорвала каскад 3 флип — 3 тулуп, сделав что-то вроде бабочки на втором прыжке. Двойной аксель — чисто. Вращение четвертого уровня, дорожка шагов — второго.
Итак на льду 19-летняя россиянка Серафима Саханович.
Двухлетняя пауза в выступлениях была у Саханович. Посмотрим, что покажет сегодня.
Вышли на лед девушки из первой разминки. Здесь внимание к канадке Габриэль Дэйлман, но откроет соревнования наша Серафима Саханович!
Из участниц, которые собрались сегодня, наибольший интерес вызывают, само собой трое: Александра Трусова, Евгения Медведева и японка Рика Кихира, которая, между прочим, является чемпионкой Гран-при прошлого сезона. Будет очень интересно. Но и за Серафиму Саханович будет поболеть интересно. Не забываем и про Теннелл. Она сразу же проводит и свой второй этап и рассчитывает на место в топ-2, чтобы и дальше претендовать на финал.
Взрослая серия Гран-при стартовала в США на прошлой неделе. У женщин в этом году конкуренция просто сумасшедшая. Первый этап выиграла россиянка Анна Щербакова, совершившая камбэк после четвертого места в короткой программе и опередившая лидировавшую американку Брэди Теннелл. Ну а третьей стала Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы вообще располагалась на пятом месте. Учитывая накал, тех, кто закончил ниже, теперь можно не рассматривать как претенденток на попадание в финал, где выступят шесть лучших по итогам этапов. Но той же Туктамышевой теперь нужно обязательно побеждать на своем втором этапе. А там будет, опять же, Щерабкова, например.
Вторая разминка:
7. Алексия Паганини (Швейцария) 8. Александра Трусова (Россия) – 23.38 9. Ким Йе Лим (Южная Корея) 10. Евгения Медведева (Россия) – 23.51 11. Брэди Теннелл (США) 12. Рика Кихира (Япония)
Первая разминка:
1. Серафима Саханович (Россия) – 22.45 2. Алисия Пино (Канада) 3. Вероника Малле (Канада) 4. Ю Ен (Южная Корея) 5. Марин Хонда (Япония) 6. Габриэль Дэйлман (Канада)
Первая разминка начнется сегодня в 22.38 мск, а выступления стартуют еще через семь минут. Вместе с вами за соревнованиями будет наблюдать Александр Седов.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию представлена текстовая онлайн-трансляция короткой программы женщин на 2-м этапе Гран-при, где участие принимают россиянки Александра Трусова и Евгения Медведева.