Медведева против Трусовой: Гран-при в Канаде. LIVE

Взрослая серия Гран-при стартовала в США на прошлой неделе. У женщин в этом году конкуренция просто сумасшедшая. Первый этап выиграла россиянка Анна Щербакова, совершившая камбэк после четвертого места в короткой программе и опередившая лидировавшую американку Брэди Теннелл. Ну а третьей стала Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы вообще располагалась на пятом месте. Учитывая накал, тех, кто закончил ниже, теперь можно не рассматривать как претенденток на попадание в финал, где выступят шесть лучших по итогам этапов. Но той же Туктамышевой теперь нужно обязательно побеждать на своем втором этапе. А там будет, опять же, Щерабкова, например.