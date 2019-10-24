Хочет изоляции России: украинец вошел в состав WADA

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это произошло после заседания специального Европейского комитета ведомства, прошедшего 11 сентября, где украинского чиновника порекомендовали на данную должность. Главным конкурентом Жданова на этот пост являлся министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу, которого украинец по итогам выборов победил с перевесом в один голос. Комментируя свое назначение, Жданов рассказал о своем намерении бороться с допингом в спорте. В особенности — в российском.

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«На своей должности я буду бороться за права спортсменов, которые не замешаны в допинговом скандале, за справедливое отношение ко всем странам и усиление ответственности за применение допинга.

Также я продолжу настаивать на полной изоляции России от мирового спорта, ведь эта страна на государственном уровне заставляет своих спортсменов применять запрещенные вещества, а также проводит махинации с допинг-пробами»,

— заявил Жданов.

Назначение украинского чиновника в Совет WADA вызвал негативную реакцию со стороны его российских коллег. Во многом как раз из-за регулярных выпадов Жданова представители отечественного спорта выразили скепсис в отношении его приход в состав Всемирного антидопингового агентства. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев порекомендовал руководству WADA обратить внимание на поведение Жданова, который, по словам чиновника, «представляет себя ярым противником российского спорта».

«Призываю чиновников из WADA и страны, которые будут голосовать за или против него, обратить внимание на его высказывание. Это националистическое высказывание, потому что WADA еще не огласило своих решений, чиновники сейчас очень сдержаны, а на Жданова мы можем подавать в суд, если он будет так высказываться. Это неэтично», — цитирует Свищева РИА «Новости».

Впрочем, в России также выразили мнение, что включение украинского чиновника в состав WADA не должно принципиально повлиять на статус российского спорта. Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в сентябре прошлого года вернувшее статус членства в WADA, ожидает судьбоносного решения исполкома международного ведомства после того, как экспертная группа организации заподозрила Россию в махинациях с базой данных московской лаборатории. Согласно опасениям россиян, Жданов в данной ситуации может повлиять на отрицательное решение исполкома в отношении РУСАДА. Однако генеральный директор российского ведомства Маргарита Пахноцкая заявила, что итоговый вердикт будет принимать не Совет WADA и Жданов в частности.

«Совет учредителей WADA не наделен полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделен только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию»,

— напомнила Пахноцкая.

Что касается самого Жданова, то в декабре 2014 года он стал министром спорта Украины, покинув свой пост в августе 2019-го. За все свое время работы на данной должности он неоднократно негативно высказывался в отношении спортивных федераций России, особенно — после допингового скандала, возникшего в 2015 году. Так, Жданов поддержал идею об отстранении олимпийской сборной России от Игр-2016, а также рекомендовал украинским атлетам не контактировать с россиянами во время соревнований в Рио-де-Жанейро. Прошелся украинец и по российскому биатлону. После того, как Международный союз биатлонистов (IBU) отобрал у Тюмени право на проведение этапа Кубка мира и перенес старты в Контиолахти, он выразил мнение, что Россия должна быть лишена вообще всех международных спортивных состязаний. Кроме того, он формально запретил украинским биатлонистам участвовать в соревнованиях на территории России. В случае же игнорирования этого наставления министерство спорта Украины лишило бы атлетов какого-либо финансирования.

«Мы не можем выделять деньги налогоплательщиков из бюджета на то, чтобы спортсмены ехали, а там это тратилось и попадало в бюджет того государства, которое воюет против моей страны, которое убивает наших граждан.

Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования в РФ не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными», — говорил Жданов, заявив также о том, что если какие-то украинские спортсмены отправились бы, например, на зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярск, то выступили бы там в нейтральном статусе, после чего с ними был бы проведен отдельный диалог.

Не игнорировал Жданов и ситуацию, произошедшую на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В декабре 2017-го Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), дисквалифицировав нескольких российских чиновников и спортсменов, допустив до Игр только часть атлетов в нейтральным статусе. Жданов, комментируя произошедшее, выразил солидарность с руководством МОК, обвинив Россию в «изнасиловании» олимпийских ценностей.

«Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений»,

– писал Жданов у себя в Facebook, поприветствовав при этом лишение российских спортсменов национального флага и гимна.

Возвращаясь к фигуре украинского чиновника уже в составе WADA, то стоит повториться, что единолично никаких решений против России он принять не сможет. Однако сам факт того, что человек, открыто выражающий свою неприязнь к конкретной стране, может повлиять на отрицательный итог идущих сейчас разбирательств, имеет место.