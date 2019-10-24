Ирландец в Москве: о чем объявит Конор Макгрегор. LIVE

Про бой с Нурмагомедовым Конор сказал, что выиграл третий раунд, но уже было поздно. По мнению ирландца, борьбу Хабиба переоценивают, а ударную технику недооценивают. Сам Макгрегор теперь будет готовиться к бою с россиянином с учетом этих факторов. А что бой будет, он уверен.