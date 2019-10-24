Ирландец в Москве: о чем объявит Конор Макгрегор. LIVE

Говорят, ждать еще 15-20 минут.
«Конор пьет кофе с 10.30. В 12.15 нам сообщают, что он допивает», — организатор.
В Киеве, если что, пресс-конференция Макгрегора стартовала на три с половиной часа позже заявленного времени. Так что не привыкать.
Увеличивается количество бутылок. Количество звeзд UFC - 0.
А сама пресс-конференция все не начинается и не начинается.
Их уже шесть!! А это точно пресс-конференция?
На стол выставили сразу три бутылки виски Макгрегора. Кажется, понятно на раскрутку чего уйдет половина пресс-конференции.
Можно не волноваться: на сцену вынесли диванчик и стол — сейчас начнется!
Своим любимым спортом Макгрегор — вот сюрприз — назвал «драку». Интересно он ответил и на вопрос о любимой команде: «Если говорить о командном спорте, то любимая команда — моя». Конор имел в виду людей, которые помогают ему в профессиональной карьере бойца ММА.
Про бой с Нурмагомедовым Конор сказал, что выиграл третий раунд, но уже было поздно. По мнению ирландца, борьбу Хабиба переоценивают, а ударную технику недооценивают. Сам Макгрегор теперь будет готовиться к бою с россиянином с учетом этих факторов. А что бой будет, он уверен.
Конора спросили о том, как он переживает собственные поражения, в том числе от Нурмагомедова. Ирландец ответил, что с помощью анализа. «Победил ты или проиграл, завтра наступит новый день», — философски заметил Макгрегор. Причем он подчеркнул, что анализирует все и после побед, потому что сразу же нужно двигаться дальше.
Итак, что было интересного в Киеве? Ну, во-первых, конечно, то, что Макгрегор сказал про потенциальный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ирландец считает Тони просто отличным бойцом, который всегда поднимается в октагоне после падений по ходу боев, но предпочтение все-таки отдает российскому чемпиону.
Пока все ждут приезда Макгрегора в конференц-зал в Москве, можно вспомнить, что ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сказал накануне, когда дал пресс-конференцию в столице Украины Киеве.
В данный момент ситуация такова: организаторы ориентируют журналистов на получасовое ожидание. Но есть вероятность, что пресс-конференция вообще не состоится.
Новый поворот: к журналистам вышел организатор и заявил, что Макгрегор не приехал! Пока что. Начало пресс-конференции снова откладывается.
Вообще, пресс-конференция должна была начаться в 10.30 по московскому времени, однако из-за огромного ажиотажа и большого количества аккредитованных журналистов, мероприятие пока еще не стартовало.
Журналистов только что запустили в конференц-зал. Яблоку негде упасть.
В Москве проходит пресс-конференция экс-чемпиона UFC в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора. «Газета.Ru» следит за мероприятием с места событий в режиме онлайн.